El presidente Javier Milei encabeza este lunes 2 de septiembre el acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) mientras el sector no termina de percibir una mejora contundente de la actividad en tanto reconoce que el grado de reactivación no es homogénea, mientras busca reponerse tras el impacto de la recesión.

Respecto al nivel de actividad, los últimos datos de la central fabril de junio mostraron 13 meses consecutivos de baja tras registrar un retroceso de 19,5% en ese mes con respecto al año anterior. De hecho, la UIA alertó por un primer semestre con caída interanual de 14,1%, pero esperaría una reactivación para el tercer trimestre empujada por actividades como el petróleo o la minería, especialmente.

La agenda de Javier Milei: encuentros con la UIA, Marcos Galperín y el español Santiago Abascal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El jefe de Estado tomará parte del evento que comienza a las 12 horas en la sede de la central fabril, ubicada en Avenida de Mayo 1147 y será el principal orador junto al presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, quien la semana pasada había alertado sobre el derrumbe de la actividad industrial.

Se espera que los discursos sean el centro de la atención por el nivel de énfasis que puedan tener respecto al grado de recuperación que observan en el sector, así como la posición que transmitan sobre las últimas políticas del Gobierno que tienen incidencia en la industria, entre ellas la reglamentación del RIGI, la rebaja del Impuesto PAÍS, y la creciente apertura de importaciones.

Una mejora que de la actividad que sigue sin ser homogénea

Tanto desde el gobierno de Javier Milei como desde el sector industrial señalan que hay indicios de mejoría de la actividad, aunque reconocen que no es homogénea en todos los rubros ni tampoco acelerada, por lo que tardará en reflejarse en los niveles de consumo y producción.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió hace unos días que “hay una recuperación muy fuerte que en algunos sectores es de dos dígitos, pero tardará meses en llegar a la gente porque se da desde un piso muy bajo”.

La industria cayó casi 20% en junio y acumula 13 meses consecutivos en baja según la UIA

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo en declaraciones radiales, que "en principio, parecería que ya tocamos fondo”, pero aseguró que “no va a aparecer una recuperación vertiginosa". De todos modos, el empresario reconoció que “están apareciendo ciertos sectores que estaban muy caídos y empiezan a reaccionar”.

Por caso, el último informe industrial de la UIA precisó que en el primer semestre del año el sector acumuló una baja del 14,1% y adelantó que “los datos anticipados de julio indican que se habrían moderado las bajas interanuales y que hubo una mejora heterogénea desde los bajos niveles del mes anterior”.

El pedido de los industriales Pymes en el Día de la Industria

Mientras se aguarda el acto en el que participará el presidente Milei, el titular de Industriales Pymes Argentinos Daniel Rosato, aprovechó la ocasión para pedir al Ejecutivo que "en forma urgente" implemente la Ley Pyme o el Mini-Rigi para reactivar al sector.

"Consideramos muy importante las medidas que tiene que tomar el Gobierno para reactivar al sector industrial, generar la competitividad", indicó Rosato a primera hora del día. Y agregó "Para esto necesitamos urgente la ley Pyme o el Mini-Rigi que equipare las condiciones y las ventajas competitivas que existen con los grandes inversores".

Además, el empresario pidió "controlar en forma inteligente el comercio exterior para que no dejen de entrar productos terminados que se producen en el país a precios que no podemos competir, que la industria nacional no puede competir".

lr