Roberto Feletti sostuvo que, a diferencia del proceso de convertibilidad, el Gobierno no está teniendo un “shock de divisas” y tampoco aparecen las fuentes de financiamiento. Además, advirtió que, mientras la Argentina se acerque a un 2025 con vencimientos abultados de deuda y un riesgo país muy alto, es posible pronosticar una “presión de devaluación más el riesgo de default". “La percepción de los agentes económicos es que hay un dólar barato que no va a durar”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Feletti es contador y fue secretario de Comercio entre 2021 y 2022. Además, fue secretario de Economía y Hacienda del partido de La Matanza entre 2015 y 2019, diputado nacional en 2011, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación en 2009 y presidente del Banco Ciudad en el 2000.

Al comienzo del gobierno de Milei, Roberto Lavagna dijo que podía funcionar una especie de neoconvertibilidad. Ahora, muchos economistas presagian que el Presidente ni siquiera logrará construir un tránsito exitoso de dos o tres años, sino que puede naufragar en el transcurso de un año de gobierno. ¿Cuál de estos dos escenarios creés que es más probable?

Mi pronóstico es más cercano a este último y de hecho lo he planteado. La convertibilidad tuvo sus años dorados del 91 al 94 producto del shock de divisas que supuso la venta de los activos públicos. Las privatizaciones generaron una corriente de inversión con ingresos de fondos públicos por la venta de activos, y una corriente de inversión privada de los compradores. Hacia 1997, este ciclo ya mostraba claras señales de agotamiento, pero tuvo cuatro años de mucha expansión y modernización de la economía. Acá no existe esto.

El Gobierno produjo una mega devaluación del 118% ni bien llegó, en diciembre, y esa devaluación se perdió en la aceleración de la inflación, perdió competitividad, y recibió la misma cantidad de dólares que ingresaron el año pasado con la sequía, 11.000 millones de dólares. Tampoco aparecen las fuentes de financiamiento por la cuenta capital, no la cuenta corriente, ni de inversión ni de apoyo del Fondo Monetario Nacional.

El Gobierno no está teniendo el shock de divisas que supuso la convertibilidad producto de la venta de activos públicos que, por consecuencia, tracciona la inversión privada. No está produciendo eso en este momento y por el contrario, las reservas del Banco Central están estancadas hace meses e inclusive ahora están declinando producto de las intervenciones que está haciendo el Gobierno para impedir una suba de los dólares financieros, el contado con liqui y el MEP.

¿Dónde está el ancla cambiaria de un Banco Central robusto con reservas que puede administrar estabilidad cambiaria, y por ende estabilidad de precios, al menos durante un tiempo para forzar una reactivación? Eso no está pasando...

En la medida en que el Gobierno no logre un flujo de divisas positivo, y hasta ahora no lo ha hecho, y en la medida en la que se acerque al 2025 con vencimientos abultados de deuda, y está manteniendo un riesgo país muy alto, producto de la baja de reservas, como para lograr un roll over, nos acercamos a un pronóstico de presión de devaluación más el riesgo de default. Esto está planteado hoy y no lo decimos sólo desde la oposición, lo dicen muchos analistas.

Las intervenciones que hace el Banco Central a diario drenan reservas que no se reponen, por lo menos hasta ahora, y eso se traduce en una presión sobre la sustentabilidad del pago de la deuda.

¿No creés que las inversiones que puedan venir por el RIGI, sumado al blanqueo, puedan ser en una primera etapa un paliativo y algo equivalente a las primeras privatizaciones de los noventa?

Hablan de una masa crítica de 5.000 millones de dólares de acá a fin de año, que mezclaría las inversiones del RIGI, algo de las inversiones multilaterales y algo de blanqueo.

El RIGI, en estos momentos, está en freno por el cepo. No van a cambiar sus dólares a mil y pico de pesos cuando hay una expectativa de devaluación mayor. En segundo punto, quieren ver la sustentabilidad política del gobierno de Milei.

El economista declaró que mientras “el Gobierno mantenga el cepo, producto de la decisión de Caputo de anclar el tipo de cambio sin reservas, se va a terminar produciendo el efecto inverso”.

Ayer, el economista Ricardo Ariazu, que había sido uno de los que apoyó el plan de Milei y Caputo, dijo que si hay devaluación, se acaba Milei. ¿Qué opina?

Creo que decir eso es tremendista. La corrección del tipo de cambio es una herramienta de política económica que hay que usar con cuidado, pero usarla no implica el derrumbe de un gobierno, salvo que la haga desordenadamente el mercado. Eso fue lo que le pasó a Alfonsín en el proceso del 6 de febrero de 1989, pero la administración cambiaria no tiene que ser una catástrofe constitucional necesariamente.

En la medida en que el Gobierno mantenga el cepo, producto de la decisión de Caputo de anclar el tipo de cambio sin reservas, se va a terminar produciendo el efecto inverso. La percepción de los agentes económicos es que hay un dólar barato que no va a durar y se aceleran las compras. Eso es lo que pasa siempre cuando se trata de intervenir el mercado cambiario en una flotación sucia, porque interviene el Banco Central, sin reservas. Tal vez Arriazu se refería a eso, a una devaluación forzada por el mercado. Eso es riesgoso.

El otro punto es que la polémica de Villarruel y Milei también expresa malestar en los empresarios. De algún modo, en su imagen y en sus planteos, la vicepresidenta está expresando un sector agropecuario que no tiene rentabilidad y un sector industrial que tiene la mitad de la capacidad ociosa y que no ve un horizonte. Efectivamente, en función de lo que dice el economista Arriazu, una salida desordenada del cepo puede ser muy perjudicial para este escenario.

La crisis política interna de este Gobierno no es solo de baneos de protagonismo, sino que hay sectores empresariales que están viendo esto con preocupación y encuentran un canal político para expresarlo. Hay sectores del exterior que también estarán viendo que una baja del precio de los activos argentinos es una oportunidad de compra. En el cálculo macroeconómico su rentabilidad está muy lesionada, el valor de sus activos se está depreciando y frente a un cambio de precios relativos, pueden quedar muy expuestos a un takeover o a una compra hostil.

A lo mejor lo que dijo Arriazu es que como una devaluación es inevitable, y si hay una devaluación se acaba Milei, se acaba Milei. El único elemento que sostiene a Milei es la baja de la inflación, y si hay una devaluación la inflación inevitablemente va a subir.

Recordemos que la devaluación arrancó con una devolución del 100% previa al anclaje del tipo de cambio 1 a 1.

