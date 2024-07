El mercado espera una devaluación mayor que la oficial para diciembre: ¿A cuánto estará el dólar?

Los analistas que consulta el Banco Central de la República Argentina proyectan que en diciembre el dólar estará un 15,45% más alto que lo que estima el propio Gobierno y lo situó en niveles de $1170.

En las últimas horas se conoció que la proyección oficial para el tipo de cambio es en $1.016 a fin de año, al tiempo que en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), los economistas privados prevén que el tipo de cambio oficial llegará a los $1.173 para diciembre.

Presupuesto 2025: el Gobierno prevé el dólar oficial a $1.016 y una inflación de 130% para fin de año

De esta manera, las consultoras están intuyendo una aceleración del tipo de cambio nominal para los próximos meses, en línea con el reclamo de los exportadores por un dólar más alto y del mercado por señales más claras en torno al levantamiento del cepo cambiario.

El BCRA ha estado vendiendo dólares y se avecinan meses complejos, razón por la cual el mercado comenzó a poner en duda la sostenibilidad del crawling peg del 2% que el gobierno insiste en mantener.

"El mercado pide devaluación y Milei no la quiere dar", indicó Ignacio Morales, Investment Director de Wise Capital y agregó: "Siempre el mercado gana porque a la hora de medir fuerzas, ningún Banco Central tiene más recursos que el mix entre inversores y agentes económicos", dijo y explicó: "Sino pregunten al Banco de Inglaterra, que no pudo enfrentar a George Soros para defender al valor de la libra... o como los Bancos de Japón, el Bundesbank y la FED no pudieron detener la caída libre del Yen".

En la misma línea Morales agregó: "Ahora el Gobierno tiene al menos dos elementos: 1) lanzar un plan que calme las aguas o 2) ajustar el tipo de cambio oficial 20%, porque el dólar aunque el Gobierno diga lo contrario, está atrasado. Si va a ocurrir o no, no lo sabemos. Ningún Gobierno decide devaluar, sino que se ve obligado", explicó el analista de mercados.

Los datos de la REM ponen de manifiesto que el mercado empieza a pensar que, tal vez en 2025, viene una corrección del tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales en el Presupuesto 2025

En tanto, el Gobierno envió al Congreso un informe de avance del proyecto de ley de Presupuesto 2025, donde definió las proyecciones de la actividad económica, inflación y dólar, entre otras.

Allí se contempla que la inflación estará situada por debajo del 130% interanual a diciembre 2024 y el tipo de cambio oficial terminará en $1016,1, con el sostenimiento del crawling peg al 2%.

En cuanto a la balanza comercial, se estima un superávit de US$ 21.918 millones, “con una significativa mejora respecto del déficit registrado en 2023, que fue de USD -9.215 millones”. Esto se basa por el incremento de exportaciones de +14,4% y una caída de las importaciones de -20,7%.

Por último, en lo referente a la actividad económica, la estimación coincide con la del Fondo Monetario Internacional sobre una caída en el Producto Bruto Interno del -3,5% para 2024.

Nueva medida del BCRA

El jueves 4 de julio, el Banco Central de la República Argentina implementó una medida para incentivar aún más la migración de Pases al Tesoro. En una nueva comunicación, estableció que las LECAP adquiridas por los bancos en el mercado secundario también estarán exentas del límite de fraccionamiento del sector público, por un monto equivalente al desarme de Pases.

Tal como explicaron desde el Equipo de Research de Inviú, "Hasta ahora, esta exención sólo se aplicaba a las suscripciones primarias dentro del programa quincenal de licitación, basado en el monto de los Pases".

