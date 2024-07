Las señales que necesita el mercado en tiempos turbulentos según los estrategas

Los mercados están alterados en las últimas ruedas, y los tipos de cambio en suba, al igual que el riesgo país que superó cómodo los 1500 puntos cuando en abril estuvo en algo menos de 1150. Las definiciones de la política económica que quiere implementar el gobierno en su fase 2 no están claras, y esa falta de luz le pone ansiedad al mercado.

En el análisis del Lic Gastón Lentini, "la calma o su falta responde al humor y a las expectativas. Esta no noticia de la semana pasada generó fantasmas del neo macrismo sobre hacer, equivocarse y corregir; lo que en un momento habían superado (esta administración), pero no dar lineamientos sobre el cepo, no le va a salir gratis", estimó.

A qué se debe la mala reacción de los mercados tras los anuncios de Luis Caputo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Piedad Ortíz, Chief Economist de Wise Capital coincidió con Lentini en que durante la conferencia "se centraron en informar el pase de puts al Tesoro y no dieron mayor claridad sobre la hoja de ruta presentada al FMI para definir la parte monetaria".

Adicionalmente, Ortíz recalcó que, al desacierto de los anuncios se sumaron otras causas. "Algunos fondos del exterior estaban aconsejando a sus clientes mantener bajas sus posiciones de inversión en Argentina (Barclays), debido a que no visualizaban un amplio manejo de gestión en el Congreso, además de que no se definía un desarme del cepo así como lo había anunciado el último staff report del FMI", señaló y en esa misma línea agregó que "el mercado tomó nota de esa disparidad de discursos. Los bonos argentinos en dólares retrocedieron desde sus máximos en mayo 18% en dos meses", aseguró.

Con Ley Bases, pero sin hoja de ruta

Otra de las cuestiones que sorprende es que. mientras se negoció largamente la ley bases, y pese a la falta explícita de apoyo político del gobierno, el mercado estuvo calmo; sin embargo una vez aprobada la ley comenzaron a retroceder los activos argentinos y a escalar el tipo de cambio, lo que los analistas ven como una ley necesaria, pero con gusto a poco.

Por caso, Piedad Ortiz de Wise Capital indicó que ya estaba descontado a partir de la aprobación en el Senado, que la ley de bases sería finalmente aprobada en la cámara baja.

"El mercado esperaba señales más claras por parte del Gobierno en relación a los pasos a seguir de su agenda económica"; dijo.

El BCRA define la letra para migrar deuda al Tesoro y negocia con los bancos definiciones clave

Y argumentó que, si bien es positivo que esta ley se haya aprobado junto con el paquete fiscal, "es entendible que los inversionistas tomaron nota que estos fondos del RIGI y del blanqueo no llegarían de manera inmediata, y necesitaban anuncios fuertes en relación a la política monetaria para seguir solventando una situación positiva en el mercado", dijo e indicó que "ahora la situación es de cautela, a la espera de la instrumentación de la ley. Además de que se ha venido observando cómo el BCRA pierde posición de reservas", indicó la analista de mercados.

El impacto de la recaudación y por qué importa el impuesto país

Más allá de la aprobación de la Ley Bases, otros indicadores como la baja recaudación vino a empastar la situación. Así lo explicó obviamente esperable por la caída de la economía, pero con una baja en términos reales de varios impuestos y un crecimiento muy grande del impuesto país como contrapartida", explicó el analista.

En ese sentido expresó que, "si la economía no se recupera como espera el Gobierno, quizás tendrían inconvenientes para lograr el superávit fiscal y eso es lo que genera un poco de incertidumbre, en principio", argumentó.

Para Sardans, lo mejor en estos momentos es "esperar". "Me parece que se ven rubros reaccionando debido -justamente- a los reajustes que hay salariales -jubilados y los que trabajan en relación de dependencia-. También los planes sociales tuvieron ajustes y se ven algunos semáforos verdes de reactivación, producto de la recomposición salarial. Y eso viene en juego con la caída de los bonos, la subida del dólar, la caída de las acciones", puntualizo.

Según su mirada hoy, por ejemplo, está sucediendo todo lo contrario. "Los bonos están subiendo y los dólares cayendo, entonces hay que ver también cómo juega lo monetario a partir del anuncio de la semana pasada de que los pasivos del BCRA irían a ser pasivos del tesoro, o sea, del gobierno", indicó.

"Pero, como la política monetaria la establece el Banco Central y el gobierno debería pagar ese mayor o menor interés, entonces se vería apretado desde el punto de vista de seguir manteniendo superávit fiscal; lo que quiere decir que seguiría ajustando el gasto. Eso, en principio, sería una situación recesiva para la economía, a menos que reaccione, y que el gobierno pueda recaudar más, que le sobre más dinero y pueda bajar impuestos, que es lo que necesita Argentina para ser competitiva", argumentó el estratega.

En ese sentido recordó que, "el primer impuesto que tienen que sacar es el impuesto país, que es el que complica las importaciones", sostuvo.

Más claridad, termina el castigo

En relación al BCRA, vale considerar que ultima los detalles de la nueva Letra para migrar la deuda al Tesoro, con lo cual para algunos analistas podría frenar los movimientos volátiles del mercado en los próximos días.

Tal es el caso de Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras quien adelantó a PERFIL "Daría la sensación de que el castigo paró. Habrá que ver la normativa que vaya saliendo al respecto (sobre la nueva Letra). El mercado estará atento, pero, insisto, daría la sensación de que el castigo habría terminado, salvo que haya sorpresas", admitió.

Por lo pronto, el dólar se desinfla en el mediodía porteño y el informal pierde $30 desde que arrancó la rueda de operaciones y vuelve cerca de los $1400. En tanto, las acciones rebotan casi 4% y los bonos 5%.