Marko Kolanovic deja JPMorgan en medio de una serie de proyecciones fallidas

Marko Kolanovic, estratega jefe de mercados globales y codirector de investigación global de JPMorgan Chase & Co., deja el banco, según un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg News.

Kolanovic, que lleva 19 años en JPMorgan, está “explorando otras oportunidades”, según el memorando. Dubravko Lakos-Bujas dirigirá la estrategia de mercado y se convertirá en estratega jefe de mercado, supervisando activos cruzados, renta variable y macro. Hussein Malik será el único responsable de investigación global.

Stephen Dulake y Nicholas Rosato codirigirán la investigación fundamental, un nuevo equipo que reúne el análisis de crédito y de renta variable.

Un portavoz de JPMorgan y Dulake declinaron comentar. Kolanovic, Lakos-Bujas, Malik y Rosato no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Los motivos detrás de la salida de Kolanovic de JPMorgan

La medida se produce después de una racha de dos años desastrosos en materia de proyecciones del mercado de valores por parte de Kolanovic. Fue firmemente alcista en gran parte de 2022, cuando el índice S&P 500 se hundió un 19% y los estrategas de Wall Street redujeron sus expectativas para las acciones. Luego se volvió bajista justo cuando el mercado tocó fondo, perdiéndose el aumento del 24% que registró el S&P 500 el año pasado, así como el alza del 14% del primer semestre de este año.

Los estrategas de JPMorgan, dirigidos por Kolanovic, han destacado entre los megabancos de Wall Street por seguir esperando una venta en las acciones estadounidenses, incluso cuando firmas como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc.. y Bank of America Corp. han elevando de forma sostenida sus perspectivas. JPMorgan tiene el objetivo para 2024 más bajo para el S&P 500 entre los bancos que sigue Bloomberg, en 4.200 puntos. El índice de referencia cotiza por encima de 5.500.

Kolanovic, que anteriormente trabajó en Bear Stearns, se incorporó a JPMorgan cuando el banco fue adquirido en 2008. Antes de eso, estuvo en Merrill Lynch, según su perfil de Linkedin. El estratega, al que los medios alguna vez llamaron “Gandalf” después de una serie de proyecciones proféticas, llegó a Estados Unidos procedente de Croacia en la década de 1990 a estudiar en la Universidad de Nueva York y se doctoró en física teórica en 2003.

Lakos-Bujas se incorporó a JPMorgan en 2010 tras desempeñar el cargo de investigador sénior en Deutsche Asset Management, según su perfil profesional en LinkedIn.