El CEO de JP Morgan advierte sobre los riesgos de la bullante industria de créditos privados

Jamie Dimon dijo que prevé que surjan problemas en el creciente segmento del crédito privado y advirtió de que “podríamos pagarlo caro”, sobre todo a medida que los clientes minoristas accedan a esta clase de activos.

“¿Quieren dar acceso a los clientes minoristas a algunos de estos productos menos líquidos? Bueno, la respuesta es: probablemente, pero no actúe como si no hubiera riesgo con ello”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. en una conferencia el miércoles. “Los clientes minoristas tienden a dar vueltas a la manzana y a llamar a sus senadores y congresistas”.

El JP Morgan hizo un fuerte recorte de la inflación esperada para Argentina en 2024

A JP Morgan le preocupa la crecimiento del crédito privado

JP Morgan y otros bancos enfrentan una fuerte competencia de la industria del crédito privado, que mueve US$1,7 billones. Gigantes como Apollo Global Management Inc. están asumiendo operaciones cada vez más grandes en ésta área.

Algunos bancos han intentado hacer incursiones por su cuenta: la empresa de Dimon ha destinado más de US$10.000 millones de su propio balance a la concesión directa de préstamos y está creando una sociedad de préstamos conjuntos. Su división de gestión de activos también busca comprar una firma de crédito privado, según informó Bloomberg la semana pasada.

Dimon dijo el miércoles que su empresa quiere ser agnóstica en cuanto a productos en sus préstamos a clientes, y que su empresa también hace de banco para muchas de las principales firmas de crédito privado. Algunos en la industria son “brillantes”, dijo, pero no todos, y los problemas en el mercado a menudo son causados por los “no buenos”.

El veterano ejecutivo escribió en su carta anual a los accionistas que la industria del crédito privado aún no ha sido puesta a prueba por los malos mercados, que tienden a exponer las “debilidades de los nuevos productos”.

“He visto un par de estos acuerdos que fueron calificados por una agencia de calificación, y tengo que confesar que me chocó la calificación que recibieron”, dijo Dimon. “Me recuerda un poco a las hipotecas”.