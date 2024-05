El CEO de JPMorgan dice que la sucesión en el banco está “bien encaminada”

Jamie Dimon bromea desde hace tiempo con que su jubilación será en cinco años, sin importar cuándo se lo pregunten. No fue así este lunes.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. dijo a los accionistas que el cronograma “ya no es de cinco años”, en respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo planeaba seguir siendo director ejecutivo. El mayor banco estadounidense está “bien encaminado” con sus planes de sucesión, dijo durante el día del inversionista de la empresa.

Los candidatos a dirigir JPMorgan

La cuestión de quién dirigirá la empresa después de Dimon se ha cernido sobre la industria. Anteriormente este año, el director ejecutivo trasladó a algunos de sus principales lugartenientes a nuevos puestos de responsabilidad, posicionándolos para tener más experiencia en la gestión de las operaciones de la empresa al tiempo que prepara a posibles sucesores.

La reorganización colocó a Jenn Piepszak y Troy Rohrbaugh encima de un banco comercial y de inversión ampliado. al tiempo que Marianne Lake, que había codirigido el banco comunitario y de consumo junto con Piepszak desde 2021, obtuvo el control exclusivo del segmento, por lo que supervisará más líneas de negocio.

“Depende de la junta directiva, no de mí”, dijo Dimon el lunes. “Tengo la energía que siempre he tenido. Eso es importante. Creo que en el momento en que no pueda ponerme la camiseta y dar lo mejor de mí, básicamente debería irme”.

Traducido por Paola Torre.