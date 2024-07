Inflación al alza en junio y estancamiento hasta diciembre: qué proyectan los analistas consultados por el BCRA

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron un freno en el proceso de desinflación en junio, anticiparon un dólar oficial mayor al estimado por el Gobierno y una contracción de la actividad económica superior a la esperada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado entre los días 26 y 28 de junio de 2024 y del que participaron 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Inflación del REM: estancamiento en los próximos meses

En cuanto a la dinámica inflacionaria, los analistas estimaron una suba de 5,2% para junio, lo que implica una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Esto implicaría un parate de la desinflación que tuvo lugar desde el pico de diciembre (25,5%) al piso de mayo (4,2%). Para julio proyectaron una incremento de 4,8% y para el año de 138,1% interanual.

Al mismo tiempo, los consultados vaticinaron que el comportamiento de los precios no bajará de 4% en los próximos meses. En efecto, calcularon 4,7% en agosto; 4,6% en septiembre; 4,5% en octubre; 4,4% en noviembre; y 4,4% en diciembre de 2024.

Respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Núcleo, que se obtiene sin tener en cuenta los productos estacionales ni los precios de las tarifas de servicios públicos, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para junio en 3,7% y para julio en 4,1%. Como un espejo del índice general, tampoco rompería el umbral del 4% este año.

Dólar, por encima de la estimación oficial

Por otra parte, la media de los pronósticos del tipo de cambio nominal se colocó en $922,7 por dólar para el promedio de julio, lo que cristalizaría un incremento mensual de 2%. En otras palabras, el mercado cree que el Banco Central no modificará el crawling peg -devaluación programada- de 2% que fijó tras el salto cambiario de 118% en diciembre.

No obstante, las proyecciones de cara al resto del año exhibieron divergencias en relación con los objetivos del equipo económico. Es que para el último mes de 2024, auguraron un dólar oficial de $1.173 mientras que el borrador del Presupuesto que el ministro de Economía Luis Caputo envió al Congreso de la Nación lo prevé en $1016.

Entre ambos cálculos se extiende una brecha de 15%. De esta manera, las consultoras están intuyendo una aceleración del tipo de cambio nominal para los próximos meses, en línea con el reclamo de los exportadores por un dólar más alto y del mercado por señales más claras en torno al desmantelamiento del cepo cambiario.

Actividad económica, superávit fiscal y desocupación

A propósito de la marcha de la economía, los consultados midieron una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) real del 3,7% para todo el año. Esta medición se encuentra por encima de los cálculos tanto del oficialismo como del FMI, que esperan una retracción de 3,5%.

En simultáneo, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan quienes participan del REM se ubicó en $6.076 miles de millones para 2024. Ninguno de los participantes estima déficit primario.

Sobre el comercio exterior, se proyectó que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 78.099 millones (US$ 195 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 60.133 millones (US$ 1.384 millones menos que el relevamiento previo). Así, el superávit comercial sería de US$ 17.966 millones.

Por último, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre del año se estimó en 7,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) implicando una suba de 0,3 p.p. en la comparación con el relevamiento previo. El desempleo alcanzaría el 8,1% en el último trimestre.

