Martín Tetaz: "Con el cepo, el Gobierno está teniendo kirchneritis aguda"

El referente del sector Evolución, Martín Tetaz, señaló que la mayoría de las cosas que se aprobaron en la Ley Bases "necesitan la salida del cepo": "Si vos salís del cepo efectivamente en la cuenta corriente vas a tener un poco de demanda extra, pero en la cuenta capital vas a tener muchos ingresos e inversiones". Además, adelantó los próximos desafíos parlamentarios y comentó cómo se encuentra el proyecto de la reducción de la jornada laboral: "No se trata de que la gente trabaje menos, se trata de que la gente trabaje mejor, aumente la productividad y, por lo tanto, se puedan sostener los salarios", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, electo el año 2021 con mandato hasta el año próximo. Además, es referente del sector Evolución, economista, profesor universitario, investigador e incluso fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023.

Esta semana el Congreso comenzó a discutir la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo está la situación?

Está avanzando realmente muy firme en el Congreso la chance de ir hacia lo que sería una jornada laboral flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que abriríamos un periodo de exploración de 3 a 6 meses para que la parte del convenio laboral, tanto los empresarios como los trabajadores, se pongan de acuerdo en explorar alguna reestructuración posible de la jornada laboral.

Entre tantas otras, podría ser acumular las horas de trabajo en 4 días para dejar 3 feriados en la semana, esa es una posibilidad. Alguna otra posibilidad podría ser acumular alguna hora menos trabajada en algunos días de la semana, siempre que exista el compromiso de mantener la productividad.

Lo interesante acá es que nosotros no estamos imponiendo un cambio de prepo en la jornada laboral, tampoco se trata de que la gente trabaje menos, se trata de que la gente trabaje mejor, y por lo tanto aumenta la productividad y se pueden sostener los salarios. Esa sería la novedad. Creo que para los primeros días de agosto probablemente ya tengamos un dictamen listo para ser tratado.

¿Crees que en el Senado tendría también posibilidad de ser aprobada?

Primero tenemos que aprobarla en el cuerpo, pero yo estoy convencido que sí, que es un tema que va a tener mucha aceptación porque se trata simplemente de generar una condición para que todas partes estén mejor. No hay una imposición ni de los empresarios ni de los trabajadores con la que uno podría pensar que se podría generar una resistencia, tanto en Diputados como en Senado. No genera algún problema para ningún sector, sino que es aprovechar mejor los recursos que tenemos.

A partir de los anuncios del Gobierno y ese viernes y lunes negro, ¿qué analisis hacés de la situación? ¿Y de la declaración de Ferreres de que este cambio en los pasivos remunerados le recuerda al plan Bonex porque ahí también se había pasado la deuda del Banco Central a deuda del Tesoro?

Hay un error en el comienzo del Gobierno que es no haberle dado independencia al Banco Central, todos los manoseos que hace el Gobierno del Central son mal recibidos. Esto es lo que pasó está semana. Hace 4 o 5 semanas atrás, ustedes recordarán, tuvo un arranque cuando el Gobierno insistía en seguir bajando la tasa de interés, y en un momento el mercado le dijo: “Si no me conviene estar en pesos porque me pagás siempre una tasa negativa, me voy al dólar”.

Entonces, ya se había generado, hace unas semanas atrás, ese clima enrarecido con este salto a 1.300 del dólar paralelo y la subida del riego país. Y esta semana, efectivamente la comunicación del Banco Central no fue buena. De hecho, la política monetaria la comunica el ministro de Economía, lo cual es peor todavía porque no hay ninguna independencia del Banco Central. O sea, otra vez se vuelve a manipular al Banco Central. Y eso a los mercados no les gusta.

Al mismo tiempo hay mucha incertidumbre sobre cuándo va a salir el Gobierno del cepo y en qué condiciones. Porque todo lo que nosotros hicimos respecto a La ley Bases, si el Gobierno no sale del cepo, la verdad es que no sé si va a haber blanqueo de capitales y no sé si va a funcionar la rebaja de bienes personales. Es decir, la mayoría de las cosas que se aprobaron en la Ley Bases, para recibir inversiones argentinas, necesita salir de cepo.

La disyuntiva de la salida del cepo

El economista Juan Carlos de Pablo defendió fuertemente la idea de que no era fundamental la salida del cepo para recibir más inversiones y que mucho más peligroso era el retorno del kirchnerismo. La reflexión que me quedó fue: ¿Cuánto de sesgo paradigmático tiene cada uno de los economistas? Parece que cada uno ve lo que quiere ver.

Yo respeto mucho la opinión de De Pablo porque, además de saber mucho de economía, tiene mucha experiencia, sobre todo en el análisis de la política económica. Pero no coincido con él en este caso porque siempre el cepo y este tipo de regulaciones tienen el mismo problema: Son muy fáciles para entrar y muy difíciles para salir.Y esto es algo que me dijo De Pablo alguna vez.

Es decir, te cuesta mucho desarmarlo. Fijate que tuvimos que hacer casi una ley, porque el RIGI era casi una ley dentro de la Ley Bases, para tratar de generar un esquema donde no hubiera cepo para esas inversiones de más de 200 millones de dólares. ¿Por qué lo hicimos? Porque si te das cuenta que sin ese tipo de régimen que te permita libertad para movilizar tus inversiones, es difícil que entres.

Por ejemplo, si yo te invito mañana a ver una película de cine, seguramente, si te interesa la película, vas a verla y con mucho gusto. Pero todo esto, siempre y cuando sepas que vas a poder salir de cine. Si yo te digo, mirá, te invito a un cine que es muy bueno, la película es extraordinaria, pero después te dejan encerrado seis horas dentro del cine, y bueno, no sé si vas a venir.

Entonces, es muy difícil que pretendas que entre alguien si no puede salir. La regla general es que si no puede salir, no va a entrar. Entonces, yo ahí no coincido con el optimismo de De Pablo en eso. Creo que es urgente que el Gobierno busque la salida del cepo.

Negociaciones presupuestarias y desafíos universitarios

Claudio Mardones (CM): Para esta semana se esperaba una sesión especial pedida por el radicalismo que lo que buscaba era poder tratar la actualización del presupuesto universitario que ya tiene dictamen y que también fue una demostración de fuerza de la oposición, así como el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero se postergó. ¿Cuáles fueron los temas que llevaron a la postergación? Algunos consideran que es parte de la negociación entre los rectores y el Gobierno nacional. ¿Es así?

Cada vez que avanzás en alguna medida, lo que buscás siempre es destrabar negociaciones y mañana va a haber una reunión de los rectores con los gremios para avanzar en la paritaria. Cuando está funcionando el mecanismo normal de determinación de salario, de acuerdo presupuestario, está bueno dejarle la chance de que el mecanismo funcione. Y si uno ve que no hay acuerdo, insiste en tratar de imponerlo por ley. Eso es esencialmente lo que pasó.

Por un lado habíamos aprobado la Ley Bases, entonces ya le dimos los recursos que el Gobierno necesitaba para ordenarse y para tener alguna previsibilidad presupuestaria. Bueno, ahora abramos la chance de negociación. Hasta ahora, al principio, ustedes saben, esta historia fue muy compleja en los primeros meses con el presupuesto para las universidades que motivó la marcha multitudinaria.

De hecho, esa marcha destrabó mucho el proceso de negociación y generó una recomposición de los gastos de funcionamiento. ¿Qué queda? Queda lo del FONID que mencionaste y queda, esencialmente, lo de los salarios de los docentes universitarios.

El tema de salarios aparentemente está camino a resolverse mañana y el tema FONID va a ser parte de la discusión del próximo presupuesto hacia el año que viene. Entonces, por esa razón se esperó un poco más la conformación de la sesión para ver si ahí le damos la chance al diálogo.

CM: ¿O sea que toda esta discusión va a quedar en la negociación del presupuesto 2025, cuando el Gobierno presente en septiembre el proyecto?

Claro, porque vos pensá que en realidad todo este problema lo estamos teniendo porque no hay presupuesto. Recordá el famoso acuerdo de Massa con Milei en octubre, cuando después de las PASO decidieron pasar la discusión del presupuesto para después las elecciones, cosa que nunca pasó. Luego, Milei se sintió más cómodo gobernando con el presupuesto del 2023.

Todo eso generó, obviamente, todos estos problemas que estamos teniendo ahora. A medida que ya te acercás hacia septiembre, que es la presentación de un presupuesto nuevo, la conversación empieza a quedar dominada por la discusión del presupuesto del año que viene, donde todos estos temas van a aparecer.

Una recuperación de la economía que se posterga

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué pasa con la economía real? Porque se sigue acentuando el escenario de recesión. De hecho un informe el día lunes de la Fundación Pensar, que firma Mauricio Macri, plantea una preocupación por las consecuencias dolorosas del ordenamiento de la economía que puso en marcha el Gobierno. ¿Qué pasa con el consumo?¿Qué pasa con los niveles de actividad y su impacto en empleo y en ingresos?

Yo lo sinteticé hace poco en alguno de mis informes: Demos por perdido el 2024. Después discutimos cuánto va a caer la economía este año, pero la caída va a ser brutal en sectores como la industria, contrayéndose al 20%, la construcción al 40, el comercio al 10%, así que hay una crisis por donde se lo mire, de eso no cabe ninguna duda.

Ahora, cuando uno mira la razón por la cual se profundizó la crisis en cada uno de los sectores, esto empezó por la escasez de dólares de la economía en el segundo semestre del año pasado. Para que te des una idea, a fin de año, en donde ya veníamos en recesión, tuvimos 15% menos de importaciones en diciembre del año pasado, que el año anterior. Encima se pagaron solamente el 13% de esas importaciones, o sea, el 87% de las importaciones no se pagaron.

Entonces, cuando uno no paga las importaciones, se corta la provisión de insumo productivo para la industria y eso profundizó una recesión en la industria muy grande. Recién ahora se está normalizando ese circuito de importaciones, en el último mes que tenemos datos, se pagaron 75% de las importaciones. Esto es como cuando vos sacás el auto de un choque en el medio de la Panamericana, el embudo que se formó, tarda un par de horas en normalizarse. A mi juicio ese par de horas van a ser casi todo el segundo semestre.

Al mismo tiempo, al respecto del consumo, que es la otra fuente de recuperación de la economía ahora, hubo una caída muy grande de salarios y de jubilaciones en la primera mitad del año, y recién se empezó a recomponer en el mes de abril, que es el último mes que tenemos datos. En ese momento nos dio 8,8% de inflación y 10,2% de salarios.

O sea, es un 1,4% pero para salarios que habían perdido, en los últimos 5 años, casi 35 puntos. Entonces, los salarios y las jubilaciones perdieron una tercera parte y se recuperan a un ritmo muy lento, porque 1,4% quiere decir que ese ritmo necesita mucho para que haya una recuperación, por eso yo no veo una recuperación de la economía hasta el año que viene.

Secuenciación de pagos y expectativas del tipo de cambio

Mencionabas el tema del pago de las importaciones y uno de los argumentos de De Pablo, era que no podían levantar el cepo porque había una deuda acumulada de 25 mil millones, inclusive también de pago de dividendos de las empresas, que si se levantara el cepo se produciría una cantidad de demanda de dólares impresionante. Yo recuerdo que, por el otro lado, Melconian tenía un plan por el cual se planteaba un pago, como si fuera escalonado, de todo lo adeudado hasta 2024. ¿Hay un problema allí en la deuda con los importadores?

Eso es de hecho lo que está haciendo el Gobierno, está secuenciando el pago de esas importaciones. Una parte importante ya fue resuelta, porque algunas de esas importaciones se pagaron directamente por el contado con liquidación y otras se fueron negociando a través de las empresas con sus casas matrices. Aunque nadie sabe exactamente cuánto es el número realmente, el número que dijo De Pablo de 25 mil millones parece una cifra plausible y bastante razonable.

Cuando vos salís del cepo, lo que vas a hacer es que va a haber un tipo de cambio y que vas a tener que ajustar eso para encontrar el equilibrio. Entonces, ¿cuánto va a ser ese tipo de cambio? Nadie sabe. Y por esa incertidumbre es que el Gobierno no se anima a salir del cepo.

Lo que pasa es que en algún momento el costo de no salir también es alto: la economía no arranca o no se puede resolver el problema de la inflación. Entonces, con el cepo, el Gobierno está teniendo kirchneritis aguda. Es decir, al kirchnerismo le pasaba lo mismo: una vez que se metía en el cepo, después le resultaba cada vez más difícil salir. Ese es un problema, pero siempre quedó claro que hay un precio que va a ajustar el resultado de ese.

Lo que yo creo que va a ocurrir si vos salís del cepo es que efectivamente en la cuenta corriente vas a tener un poco de demanda extra, pero en la cuenta capital vas a tener muchos ingresos e inversiones que te van a compensar. Entonces, yo soy más optimista en eso. Pero, evidentemente el Gobierno no, no se tiene fe.

