Dolarización masiva: “Al Banco Central se le fue la mano con la baja de las tasas de interés”

Debido a una nueva desaceleración de la inflación durante el mes de abril, el Banco Central decidió reducir las tasas de interés que pagan los bancos, lo cual desencadenó una ola de recomendaciones por parte de asesores financieros para pasarse al dólar. En relación a este tema, este medio dialogó con el economista, José Castillo.

“La pregunta académica/política de la semana pasada era si el dólar está atrasado o no, el Gobierno diciendo que no, la mayoría de los economistas diciendo que si, eso se trasladó esta semana directamente al mercado de cambios”, comentó José Castillo. “La pregunta ya no es política o teórica, sino que pasó a ser si estamos a las puertas de una suba de los tipos de cambio o una corrida”, agregó.

Muchos consultores dieron la orden de pasarse al dólar ante la baja de las tasas de interés

Posteriormente, Castillo planteó: “Al Banco Central se le fue la mano con la baja de las tasas de interés y entonces, todos los que estaban jugando al carry trade salieron corriendo y están recibiendo de sus distintos asesores financieros la orden de pasarse al dólar”. Luego, manifestó que, “podemos verificarlo prácticamente desde una cueva que terminó en alza ayer, hasta estas órdenes que estamos escuchando de muchas consultoras”.

Las liquidaciones vienen muy atrasadas

“Veremos si esto avanza y entonces termina siendo una dolarización masiva o todavía no. De fondo lo que hay es que la liquidación de divisas, que ya a esta altura debería estar más allá de la mitad del total de la venta, está un poco arriba del 30%”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es evidente que la liquidación de soja viene muy lenta, con lo cual, los exportadores están viendo un dólar atrasado”.

Por otro lado, el economista señaló: “Llega un momento que los exportadores ya quedan jugados, salvo algunos muy grandes que puedan tener espalda para hacer algún tipo de arbitraje con precios internacionales, la mayoría lo que está planteando en este momento es tratando de ver si hay alguna modificación en el tipo de cambio local”.

“Lo que tendría que estar pasando es que haya mayor oferta en el contado con liquidación por la liquidación que estaría abonando la oferta de contado con liquidación no está sucediendo y por eso viene la presión de la demanda”, expresó Castillo. Para finalizar, dijo que, “no solo sube el blue, hay una subida del mep y del CCL”.