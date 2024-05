En mitad del salto de los dólares financieros, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó la totalidad de la tercera serie de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) al licitar los US$ 60 millones restantes y logró adjudicar los US$ 3.000 millones estipulados.

Según informó el BCRA, recibió ofertas por US$ 30,8 millones de empresas con deudas por importaciones y por US$ 60,1 millones para giro de utilidades al exterior. "Como la demanda superó el cupo máximo residual de emisión, el mecanismo de adjudicación fue a prorrata de los montos demandados", detalló la entidad financiera.

El Banco Central adjudicó el total del BOPREAL

Mediante la novena subasta, la autoridad monetaria cumplió el objetivo de colocación de las tres etapas del BOPREAL por un total de US$ 10.000 millones. Cabe recordar que la Serie 1 contempló un cupo de US$ 5.000 millones mientras que la Serie 2 captó US$ 2 mil millones.

"De esta forma se viene logrando reducir significativamente las deudas pendientes con el exterior por medio de un instrumento novedoso que permite, a su vez, absorber una cantidad importante de pesos en circulación, contribuyendo a la reducción de la generación endógena de dinero", subrayó el Central.

Luego de que la tercera edición se estancara, el ente presidido por Santiago Bausilli introdujo un "endulzante" para hacer más atractivo el bono: habilitó el envío de utilidades al extranjero. Es decir, la transferencia de moneda dura a casas matrices de firmas con sede en el país.

En efecto, tras una magra cosecha a fines de abril, el banco de bancos comunicó que abriría "la suscripción en las próximas licitaciones para empresas que requieran distribuir utilidades y/o dividendos a accionistas no residentes, concepto que ha requerido de conformidad previa del BCRA para el acceso al Mercado Libre de Cambios desde septiembre de 2019".

Permitir que las compañías giren dividendos despertó la demanda dormida y subastó US$ 1.709 millones en la séptima ronda para, más tarde, sumar otros US$ 34 millones a los pasivos del Banco Central. ¿La contracara? Menor presión en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y absorción de pesos.

La avidez de las empresas por distribuir utilidades a no residentes superó con creces el hecho de pagar un tipo de cambio implícito más caro en la adquisición del BOPREAL: $1.347 o 24% por encima del contado con liquidación (CCL) de ese momento, de acuerdo a un informe de Portfolio Personal.

Volvió la tensión cambiaria

El cierre de la colocación de US$ 10.000 millones se da en un contexto de zozobra cambiaria. Tras permanecer planchados durante meses, los dólares paralelos se despertaron y experimentaron aumentos de casi 20% en tan solo días.

La cotización libre, también llamada blue, marcó un nuevo récord nominal de $1280. Por otra parte, el MEP avanzó 0,30% diario a $1234 mientras que el CCL se mantuvo en $1256, en parte por el esquema de 20% de la liquidación de las divisas de los exportadores.

En simultáneo, el BCRA no se movió de su meta de devaluación de 2% y el dólar mayorista cerró a $890. En las últimas dos jornadas, se percibe una desaceleración en la adquisición de reservas internacionales, que pasó de tres cifras diarias a dos con una compra de US$ 59 millones este jueves.

