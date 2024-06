Caputo dijo que no hay fecha para levantar el cepo

Tras la sanción de la ley Bases y la reforma fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, presentaron ayer la “segunda etapa” del programa económico del Gobierno que busca reducir la emisión monetaria.

En una conferencia conjunta en el microcine del Palacio de Hacienda, Caputo argumentó que en la primera etapa, “se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado y que generó todo este desbalance y esta inflación que estamos viendo”. “En esta segunda etapa, estamos cerrando el grifo de los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados y la tercera canilla es cuando el BCRA compra dólares, emisión no dañina porque compensa las reservas”, agregó.

La dupla económica sostuvo que la conferencia es para dar mayor certidumbre y solidez al programa económico y para despejar ansiedad respecto de cuándo va a ser la salida del cepo cambiario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Alguno dirá que nos estamos enamorando del cepo, no. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico y de no generarle un problema a la Argentina”, respondió Toto Caputo ante la insistencia en el mercado respecto de la eliminación de las restricciones cambiarias.

“La salida del cepo es una tercera etapa, que también es de crecimiento. No fijamos fecha, fijamos parámetros, una macro ordenada. Que estemos seguros de que no va a generar un sobresalto en el dólar para que no genere más inflación o desempleo”, continuó el titular del Palacio de Hacienda.

En relación con la eliminación del impuesto país, el titular de la cartera de Economía dijo: “Lo vamos a bajar tan pronto sea implementada y reglamentada la ley y el Tesoro comience a recibir los ingresos del paquete fiscal, entre agosto y septiembre”. Ayer por la mañana, en una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei anticipó los dichos de Caputo, confirmando que en agosto “podría efectuarse la baja del impuesto país”.

Por otro lado, al ser consultado sobre una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario reconoció que comenzaron a hablar con el organismo internacional en lo que sería un nuevo programa. Esta segunda parte de la política monetaria “va ser parte de ese nuevo programa, nos pareció importante con el Fondo adelantarla para despejar dudas, sobre todo en el mercado tanto en lo monetario como en lo cambiario”, expresó el ministro.

También aclaró que no hubo un pedido formal respecto a un desembolso extra del FMI. “Recién estamos hablando del nuevo programa”, dijo Caputo en relación con los trascendidos respecto de que el equipo económico solicitó US$ 8 mil millones extras al Fondo para la salida del cepo cambiario, pero también sostuvo que ese desembolso ayudaría para salir del cepo.

A su vez, el ministro de Economía, al ser consultado respecto del desembarco en el gabinete por parte de Federico Sturzenegger y su relación con él, negó que existieran cortocircuitos. “Lejos de preocuparme la llegada, la celebro”, lanzó Caputo con la idea de ocultar el malestar con el economista y artífice de la ley Bases.

“Federico hace un trabajo fenomenal, en una parte donde nosotros no hacemos. Es tanto o más importante de lo que hacemos nosotros, hace algo fundamental para el país”, se refirió en relación con Sturzenegger, que la próxima semana asumirá formalmente en el Gobierno.

Por último, Bausili explicó que la pérdida de reservas del Central durante junio se debió a algo estrictamente estacional: al adelanto del invierno y a la necesidad de importar gas.

En ese sentido, dijo que el “FMI contempla que de junio a septiembre una pérdida en torno a los US$ 3 mil millones de dólares de las arcas del Central”.

“No hay más emisión, salvo para comprar dólares, se va a mantener el 2% el crawling peg y el 80/20 del blend se va a continuar”, concluyó el titular de la máxima autoridad monetaria.

Los pasivos del Central, al Tesoro

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó la segunda parte de la política monetaria que contempla dejar de emitir los intereses que el Central paga por los pasivos remunerados.

“Todo esto es un esfuerzo de seguir saneando el balance del BCRA, para que sea un balance sólido, con mejores activos y menos pasivos”, argumentó Bausili.

“Vamos a pasar los pasivos del BCRA al Tesoro”, anunció Bausili.

Los pasivos son principalmente los pasivos remunerados, los que inicialmente se conocieron como Lebac y Leliq y son los Pases.

De esta manera, el Tesoro se compromete a un mayor esfuerzo con el déficit y el mercado va a estar mirando la solidez del programa directamente en relación con la sostenibilidad del déficit fiscal.

“A partir del lunes convocamos a una reunión con los bancos y vamos a entrar en los aspectos técnicos; va a haber distintas normativas del BCRA y Economía para este nuevo esquema”, anticipó Bausili.

“Es mejor anticipar y no sorprender a nadie y que se entienda el marco”, cerró.