Juan Carlos de Pablo: "No voy a dejar se ser amigo de Cachanosky y Melconian por ser amigo de Milei"

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la coyuntura tras las nuevas medidas del Gobierno y aseguró que el equilibrio fiscal y el control monetario "son la clave de la actual economía": "¿Qué apuro tiene el Gobierno para salir del cepo? Le sale mal, vuela por el aire, le sale bien, no sabés bien qué es lo que pasa", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos de Pablo es economista, doctor honoris causa de Ucema​, ex presidente de la Asociaciones Argentinas de Economía Política en los años 90; economista Jefe de FIEL. Fue director nacional de Política, Tarifas e Importaciones del Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación. De Pablo sostuvo que el Gobierno incurre en un grave error si se decide tomar el camino de la devaluación como medida para aplacar la crisis cambiaria.

¿Por qué sería un error devaluar? Si finalmente todo se cae porque se devalúa, ¿no hay un problema intrínseco de que devaluar destruye todo?

La devaluación aparece como la solución a la propuesta de un conjunto de colegas, que lo que están observando es un hecho, que es la devaluación del peso y consiguientemente la descolocación de la producción local frente a la importada.

Ahora, decirle a un productor local que no se caliente porque acá lo que hay que hacer es poner el tipo de cambio oficial a tres lucas y entonces te vas a bancar toda la ineficiencia del costo argentino, en no pensar. Porque la tasa de inflación de julio se iría a 20%, volaría todo por el aires y todo este sacrificio del primer semestre sería un desperdicio. Entonces, no hay que esperarlo ahora.

Si vieras al Banco central vendiendo dólares de manera grosera para mantener el tipo de cambio, otro sería el cantar pero no es el caso. Y digo otra cosa, 2% anual, podrá ser una guía pero no es una regla, la puedo modificar.

Lo que estoy diciendo es que hay que tomar decisiones, pero si viene un salto devaluatorio te jodés. O también puede ser al revés. Entonces, mi lectura de lo que pasó en la famosa conferencia de prensa de Caputo y Bausili, es que ratificaron el programa económico, que es lo que yo esperaba. Dijeron que se sigue con el ancla fiscal/monetaria, y el resto de las variables se va a mover en consecuencia.

O sea que devaluar sería la pérdida de lo construido hasta el momento. ¿Pero, finalmente, el mercado pedirá eso?

A mí me gusta decir que los mercados no existen, existen los seres humanos que compran y venden por las razones más diversas. Como no estoy al pie del cañón, no te puedo decir “Mirá el lunes vi un tipo que vendía y le pregunté por qué vendía”. Entonces aparecen esas racionalizaciones que son los tipos que, igual que yo, no saben lo que pasó, pero imaginan.

Leés que los mercados esperaban la salida del cepo y se desilusionaron, chocolate por la noticia. Bueno, es un problema del que se ilusionó, viejo. La política económica es otra cosa. Tenés que entender la lógica de lo que quieren hacer y las limitaciones que tiene el Gobierno desde el punto de vista político, institucional, etc.

Pero si el mercado, entendiendo como esas personas de carne y hueso que compran y venden, aumenta la brecha más del 50%. ¿Cuáles son las condiciones que te generan que, finalmente, tenés que pasar a pérdida de todo lo que hiciste los primeros seis meses? ¿Existe esa posibilidad? ¿De qué depende?

Depende de muchas cosas. Ahora, si vos seguís sin emitir y con un Gobierno que dice que la base monetaria ampliada sigue sin moverse, en tema técnico, la brecha va a subir, pero no puede subir ni indefinitivamente ni de manera comprometida.

Y vuelvo a insistir, vos tenés que mirar cómo opera el Banco Central. Si el Central estuviera sosteniendo este tipo de cambio oficial y forzando una brecha con venta de dólares a los pavote, tendríamos que hablar de otra manera. No es lo que está ocurriendo.

Entonces, las políticas económicas siempre son prioridades. Mirá, no hay nada más difícil en el trabajo profesional que la explicación causal de los hechos. Y no hay nada más fácil que atribuir explicaciones causales por parte de analistas, pseudo-analistas, periodistas y cosas por el estilo.

Entonces, uno como profesional dice “Pará, contame cuál es la maravilla si vos sacás el cepo hoy o cuál la barbaridad si no lo sacas”. Y en particular, no me corran con inversiones directas. A mí no me digan que el señor Tesla va a condicionar la fabricación de autos acá en el país a que saquen el cepo, porque entre el momento que decida venir y que saque el primer auto, los argentinos sacamos y ponemos al cepo constantemente.

No hay nada más fácil que buscar causas a las consecuencias. Nietzsche decía que el ser humano soporta cualquier cosa menos que no haya una explicación, y parte del trabajo de los analistas y de los periodistas es asignar la explicación a aquello que, a lo mejor, le asignamos una explicación incorrecta. Alguna explicación tiene que haber para dejar a la persona tranquila, y coincido con vos con que muchas veces esas explicaciones no tienen más fundamento que una creencia. Ahora, ¿no es algo multicausal, de muchos elementos, y no simplemente la conferencia del viernes? Por ejemplo, las expectativas que estaban fundadas en la aprobación de la Ley Bases ahora están colocadas en la salida del cepo. A lo mejor son como hitos que la gente coloca a partir del cual se puede generar un cambio y finalmente nada es tan simple ni único y después viene cierta desazón. ¿Coincidís?

Los analistas decían que la Ley Bases era muy importante pero yo como profesional sostenía que había que esperar a ver qué salía. Recién ahora vamos a ver de qué va. Decían que los mercados esperaban la Ley Bases, pero al mundo de las palabras y de los informes, le doy muy poca pelota.

Cuando trabajás de asesor nunca sos castigado por haber alertado con cosas que no ocurrieron, pero sí por no haber alertado con cosas que ocurrieron. Entonces, los informes te llenan de miedo, más allá de no descartarlo. La toma de decisiones no se basa en lo que podés descartar, lo que puede venir, etc.

Y eso incluye a los muchachos del Fondo Monetario, que en vez de hacer los laburos que tienen que hacer en privado, asesorando, como en una mutual, a los países miembros, se la pasan hablando en público. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza.

Equilibrio fiscal y control monetario: Pilares de la política económica

Elizabeth Peger (EP): Hoy se conocieron algunos datos respecto de lo que fue la emisión y el crecimiento de la base monetaria en el primer semestre del año. En ese sentido algunos economistas importantes advierten respecto de que este crecimiento puede terminar impactando en la inflación. Por ejemplo, Roberto Cachanosky habló de “un festival de emisión durante el primer semestre”. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y cómo se va a revertir?

Hablá con especialistas, porque tenemos un tema técnico de lo que se llamó siempre una base monetaria y la base monetaria ampliada. Carezco de elementos técnicos para decir eso o cosas por el estilo. Lo que digo es lo siguiente, la clave de la política económica acá es equilibrio fiscal/control monetario, y va a seguir así por la misma razón que no hay que esperar un salto devaluatorio, aflojan eso y perdieron.

Por supuesto que como estamos en un régimen presidencialista, no se van a ir a la casa con un régimen parlamentario, pero se evaporan, pierden todo. Entonces, luchan con todo lo que tienen en función de eso. Al respecto de todos esos calificativos como “festival”, no me sumo a ninguno de esos.

Alejandro Gomel (AG): ¿Estamos en la famosa "V”o hay que hablar de otro tipo de recorrido que está haciendo la economía real? ¿Se tocó el famoso piso?

Vamos a los datos. El otro día el INDEC dijo que el estimador mensual de actividad económica, que permite anticipar las tasas de variación del PBI trimestral, ajustado por estacionalidad, entre marzo y abril cayó 0,1%, que no es nada. Y la economía dejó de caer en abril.

Todos los indicadores sectoriales, de industria, construcciones, etcétera, del Indec o del FIEL, dicen que abril fue mejor que marzo y mayo mejor que abril. Después de decir esto hay que agregar lo siguiente: la realidad es heterogénea, hay sectores que están mejor, sectores igual, sectores que están peor. Dentro de los sectores, productos mejor, igual y peor.

Yo voy a una ciudad del interior y hay diez pizzerías, me juego guita que a las diez no le va igual. Y las diez pizzerías tienen arriba el mismo intendente, el mismo gobernador y el mismo presidente de la Nación. Entonces, desde el punto de vista de recesión como cuestión general, creo que fue un fenómeno del primer trimestre, donde la caída fue mucho menor de lo que se esperaba, le dio 2,6% al Indec.

¿Vos esperabas más recesión todavía?

¿Vos te te acordás que hablaban de la crisis más grande de la historia y todo lo que se dijo en el primer trimestre? El PBI, entre el cuarto trimestre del año pasado y el primero de este año fue de menos 2,6%. La tasa de desocupación aumentó menos de un punto porcentual.

¿A dónde voy? Los argentinos tenemos que reflexionar por la velocidad con la cual nos dejamos llevar por un entusiasmo, que va para todos lados, porque de repente el Gobierno celebra fuertemente una caída mínima de un indicador. Y, con todos los años que tengo en esto, les digo “calma”, tanto a los más pesimistas como a los más optimistas.

FMI y Argentina: Perspectivas bajo la presidencia de Javier Milei

Claudio Mardones (CM): Usted habla de calma, pero hace poco usted dijo “que alguien le diga al Fondo si puede dejar de joder”. En este contexto, y más teniendo en cuenta estos días, ¿qué puede llegar a ser el FMI en este marco? ¿Qué derrotero ve que va a tener el Fondo en la relación con el gobierno de Javier Milei en este semestre? Ya fue la Ley Bases y ahora hay un plazo corto, porque después viene el debate presupuestario. Va a ser el primer presupuesto del presidente Milei en una discusión con el Congreso. ¿Cómo avanzará todo esto?

El Fondo es una institución donde tenés que agregar la burocracia, la directora gerente y el directorio. La burocracia se quedó muy mal en 2018, porque la negociación fue totalmente política, sin base económica. Entonces, con esta costumbre que tienen ahora de hablar en público le dicen a Milei que no se olvide de los pobres. Y esperan que el Presidente tenga que decir: “¡ay, no me digas que tenés buen corazón!, mandame 21 millones de dólares y no me preguntés más nada de eso y me voy a ocupar más de los pobres”. Entonces, lo que digo es, guarda con eso.

Ahora, si la señora Georgieva no sabe lo que públicamente la burocracia de la institución que dirige está diciendo o no, la verdad que no lo sé, pero deja bastante que desear. Ahora, la gran negociación con el Fondo es si estamos discutiendo contabilidad creativa y llevando adelante plata fresca. Pero la impresión que tengo es que acá plata fresca no va a haber.

Y si no es así, entonces la discusión técnica sería algo como, “si no me mandás guita el jueves, no te pago el viernes”, que es lo que viene pasando desde el acuerdo del 2022. Ese acuerdo está basado en dos pilares básicos: ya no tienen la guita y saben que con esfuerzo local no le vamos a pagar nunca.

En caso de que no entre plata nueva, ¿cuándo y qué condiciones de posibilidad se tienen que producir para salir del cepo?

Imagínate que el Estado argentino consiga 20 mil millones de dólares para salir del cepo. Es decir, sale del cepo y un conjunto de personas, por ejemplo, un gerente financiero de una empresa multinacional que durante cuatro años Albertito Fernández le estuvo tocando el culo, puede sacar la plata.

Y le dicen al jefe de afuera que ahora hay oportunidades. Si vos sos gerente financiero de la empresa local, la segunda vez que tu jefe te dice eso, le mandás la plata. Pero si ese fuera el caso, ¿entonces estaríamos diciendo que nos vamos a endeudar en 20 mil millones de dólares para salir del cepo? Es una pavada.

Vos tenés que preguntarte: ¿qué apuro tiene el Gobierno para salir del cepo? Le sale mal, vuela por el aire, le sale bien, no sabés bien qué es lo que pasa. Porque las cosas que escucho, a mí no me conmueven. Y las explicaciones causales, como te dije hace un ratito, dejan bastante que desear, no sé cuántas maravillas van a ocurrir o dejar de ocurrir.

¿Vos creés que las inversiones, como las del RIGI, aún con el cepo, van a venir igual o que el cepo es un problema?

Pero deberían venir. Yo no soy un experto en litio ni cosas por el estilo pero si viene un inversor a la Argentina, tiene que saber que los argentinos somos tipos tan plásticos que en el medio podemos poner el cepo y volverlo a sacar para volverlo a poner.

Dejámelo ponerlo de manera más dramática: ¿Quién garantiza que en 2027 Cristina Fernández de Kirchner no sea la próxima presidenta? Entonces, consecuentemente, a mí no me va a decir un señor, que está pensando en poner acá una fábrica de algo, que está preocupado por el cepo. Debería estar preocupada por otra cosa.

Ahora, ¿por qué van a venir? Porque algunas oportunidades de negociaciones que son tan buenas que son a prueba de Argentina. Vos hablás con el sector minero, y no es otra Argentina, es parte de Argentina. El otro día fui a Salta y escucho que no consiguen mecánicos, no consiguen electricistas, no consiguen lugar para albergarlos, y cosas por el estilo. ¿Vos pensás que estos tipos están pendientes del cepo? Tengo muchas dudas.

¿O sea que vos pensás que las inversiones van a venir a pesar del RIGI?

Acá la clave es una buena oportunidad de negocio. A mí la gente me dice, "¿usted se endeudaría a tal tasa?". ¿Para qué, jefe? Dígame qué es lo que quiere hacer. ¿O piensan que van a salvar su empresa porque no tiene un buen negocio, pero va a conseguir un crédito barato? Eso no es razonable.

Déjeme hacerle una pregunta al Juan Carlos de Pablo profesor. Cuando ves a la mayoría de tus colegas que en realidad son críticos de la marcha de la economía del Gobierno, y la contrastás con tu propia opinión, ¿sentís que es inevitable la subjetividad en el pensamiento de las ciencias sociales como, por ejemplo, la economía?

Yo tengo un oído profesional, así que sí, le presto atención a algunos y de repente me dicen algo sustantivo e informativo. Yo como profesional sé cuando otro colega está diciendo cosas que sirven para entender porque tiene una información específica o para juzgar un parecer y punto.

Además te digo algo, son todos amigos míos. Y teniendo como norte la realidad, que está bastante comprometida, pienso que se peleen entre ellos. No voy a dejar se ser amigo de Cachanosky y Melconian por ser amigo de Milei. Solo porque entre ellos cruzan espadas, arreglense, muchachos. Lo que me importa es la realidad.

