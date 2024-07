En medio de la incertidumbre por el aumento del dólar y el riesgo país, el presidente Javier Milei destacó el rol de la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, sobre quien sostuvo que sabe "mucho más de economía que algunos economistas” por sus declaraciones sobre la inflación. Sus expresiones generaron una rápida repercusión en las redes sociales, donde el propio mandatario se cruzó con algunos usuarios que criticaron su gestión.

A través de su cuenta en la plataforma "X", el libertario compartió la intervención de la legisladora oficialista en la señal TN, donde definió a la inflación como un fenómeno monetario. “Ha demostrado que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero”, indicó Milei.

Según la Fundación Libertad y Progreso, “la inflación de junio podría estar en torno al 5,4%”

En ese sentido, explicó que el proceso inflacionario tiene lugar “cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”.

“Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero”, consideró el Presidente, al mismo tiempo que cuestionó los dichos de la periodista especializada en economía, Cecilia Boufflet.

"Intenta corregir lo que no sólo no sabe sino que tampoco entiende", afirmó acerca de la intervención de la comunicadora durante la nota con Lemoine.

Por otro lado, el jefe de Estado agregó que la definición de inflación como "suba generalizada de los precios", fue popularizada luego de las ideas del economista británico John Maynard Keynes, "en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero".

“En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina). PUNTO para Lemoine...”, dijo al final de su posteo.

Durante el reportaje, la diputada libertaria manifestó que la inflación "no es el aumento de precios", sino que se trata de un fenómeno monetario.

"No debemos dejar de repetirlo porque por ese error de concepto es que las personas no se dan cuenta como roban los políticos con emisión y porque llegamos a esta crisis a la que no debemos volver jamás", escribió después la integrante de la Cámara Baja al compartir un video de la entrevista en sus redes.

Milei contra usuarios de X por la reacción de los mercados

La publicación presidencial generó la rápida respuesta de algunos internautas que aprovecharon este canal de diálogo directo para cuestionar las medidas económicas del Gobierno y la reacción que tuvieron los mercados ante el anuncio de la segunda etapa de gobierno, de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo.

Después de que una cuenta responsabilizara a Milei de emitir más en los casi siete meses de gestión que durante el primer trimestre de 2023, respondió: “Parece que no estás muy al tanto de los problemas en cuanto a emisión endógena, esto es PASES y PUTs. Los primeros fueron eliminados el día viernes. El tema PUTs está en camino. Veo que te dejás llevar por la opinión de mediocres y/o resentidos... 2 PUNTOS ABAJO para vos”.

A otro de los usuarios que le "restó puntos" por sus argumentaciones fue a uno que cuestionó los aumentos de la nafta y la suba del dólar: “Lee el tweet, tratá de ordenar lo que tenés en la cabeza y volvé... TRES PUNTOS ABAJO”, contestó Milei.

El mandatario también recibió críticas por el descenso en el consumo de la carne, a lo que arremetió: “Falacia de la pista falsa... Ahora entonces te restamos también estos 30 puntos... Parece que te dolió un poquito... ÁNIMO”.

