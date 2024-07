Demian Reidel, que trabaja desde comienzos de la gestión junto a Javier Milei, fue oficializado este miércoles 3 de julio como jefe de asesores del Presidente, según se publicó en el Boletín Oficial.

Reidel fue vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, otro nombre que suena como futuro integrante del gabinete libertario, durante el gobierno de Mauricio Macri. Había sido confirmado en el marzo como jefe de asesores económicos del Poder Ejecutivo. Hoy se formalizó su lugar, con carácter “ad-honorem”, con rango y jerarquía de secretario.

Demian Reidel: el asesor 'Nobel' de Milei

Físico recibido en el Instituto Balseiro, Reidel tiene un máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, donde fue investigador.

“Es para mi un honor y un privilegio poder aportar mi esfuerzo para pensar en la Argentina del futuro”, dijo cuando Javier Milei lo anunció en el cargo.

Quién es y qué hizo Demian Reidel

Reidel vivió muchos años en Estados Unidos y mantiene vínculos en Wall Street: trabajó en Goldman Sachs y JP Morgan, y fue dueño de un fondo de inversión en EEUU, QFR Capital Management.

En diciembre, Reidel sonó como posible titular del Banco Central de la República Argentina. Fue cuando Emilio Ocampo, impulsor del plan de dolarización, fue descartado para asumir como ministro de Economía. En ese cargo terminó Luis "Toto" Caputo y en el BCRA ubicó a Santiago Bausili.

En los años de la gestión de Mauricio Macri, el físico y economista tuvo fuerte influencia en la implementación del esquema de flotación libre del tipo de cambio, para eliminar las normas para comprar y vender dólares.

Reidel fue también fue uno de los impulsores del esquema de metas de inflación, que buscaba llegar al final del gobierno de Cambiemos con una inflación del 5%. Lejos de eso, en 2019 el índice inflacionario llegó al 54%.

Milei y Reidel, autocandidatos al Nobel de Economía

El nombre de Reidel estuvo en el centro de la escena a fines de junio, cuando Javier Milei, en una de sus numerosas giras al exterior, lo postuló como posible futuro ganador del Nobel de Economía junto a él mismo.

"Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", señaló el jefe de Estado al recibir una condecoración del Instituto Liberal en República Checa.

Demian Reidel y los viajes de Milei: "La gente le tendría que agradecer"

Hace algo más de una semana, Reidel, habitual acompañante de Milei, defendió los viajes frecuentes del Presidente.

“Viaja para mostrar que en la Argentina queremos ser un país normal, no es que va a recibir premios. Al Presidente creo que, además, no le divierte viajar todo el tiempo y no poder estar en su casa. A nadie le gusta dormir en un avión. La gente le tendría que agradecer y no quejarse de que va a recibir un premio, sino pensar por qué hace esto.", dijo.

