La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, brindó detalles sobre su relación con Cristina Kirchner y reconoció que su percepción cambió cuando la exvicepresidenta "empezó a pedir los bienes" de Néstor Kirchner luego de su fallecimiento.

"La conocí. Solo se llevaba bien conmigo. Pero veía mucha inseguridad en ella", reveló en diálogo con Ernesto Tenembaum y María O’Donnell para el portal Cenital y agregó: "Podría haber sido una gran presidenta. No lo fue quizás por un dolor de infancia, no resuelto jamás. En consecuencia, eso trae una gran inseguridad personal".

“Tengo una gran pena y un cariño por Cristina que no se me van a ir nunca. Porque yo me manejo con los mejores recuerdos, no con los otros. Tenemos un respeto tácito, no sé por qué", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La exdiputada también vinculó la falta de seguridad que veía en la exmandataria con la influencia de su esposo. "Kirchner era brillante, pero un psicópata", manifestó.

"Tuve que denunciar al kirchnerismo para no ser cómplice. Denuncié a Néstor y a otros, pero de ella siempre pensé que fue decente. Esperaba que cuando él muriera, ella marcara cuáles era los bienes de él y que se separaba, pero no. Empezó a quedarse y pedir los bienes", reprochó.

Sobre Cristina, Carrió consideró que "no quiere ser nueva rica, quiere ser clase media tradicional de La Plata", y sostuvo que la muerte de su esposo, junto a la presión del poder de ser Presidenta y la enfermedad de su hija repercutieron fuertemente en ella.

Cristina Kirchner: "El único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente"

"Tiene un amor-desprecio a los pobres y a los peronistas", agregó y sobre la condena de CFK analizó: “Creo que tiene que haber justicia y cuando llegue la condena, tendrá domiciliaria. Yo quiero justicia, pero no le deseo la cárcel a nadie. Tampoco tengo rencor".

En esta misma línea, continuando con su percepción sobre la expresidenta, amplió: "Es una vedette venida a más y contratapa de un libro. Yo, que la conozco, nunca la he visto leer un libro. Habla con autoridad de cosas que no sabe".

Retomando el tema de la corrupción, la líder de la Coalición Cívica habló sobre las dos grandes causas vinculadas al kirchnerismo: los cuadernos de las coimas y los sobreprecios en la obra pública. "Creo que hay un pacto de impunidad", lanzó e hizo referencia a la postulación del Gobierno del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema.

"Lijo es mucho más amigo de los empresarios. El pacto de impunidad lo tiene Cristina gracias a los empresarios que quieren la impunidad por la causa de los cuadernos. Acá hay muchos interesados que se quedan con todos los negocios y que le robaron al Estado en los 90, y que tienen la intención de no aparecer como corruptos y frenar la causa de los cuadernos. Para esto viene la designación de Lijo", señaló

Carrió también consideró que este tipo de designaciones podría hacer que el oficialismo incurra el actos de corrupción y mencionó a Daniel Scioli como ejemplo de la incorporación del peronismo a La Libertad Avanza. "Él es la personificación de lo cambiante. Vamos a tener peronistas libertarios y peronistas de izquierda, pero vamos a estar todos engañados, porque van a estar en los mismos negocios", concluyó.

AS/LT