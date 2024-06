Empleados de comercio acordaron un nuevo aumento salarial y cobrarán $858.200 de básico

El sindicato de empleados de comercio y las cámaras empresarias firmaron un acuerdo paritario por junio, julio y agosto, alcanzando un sueldo básico de $858.200, con presentismo.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) acordaron un aumento no remunerativo de 13,5%, a pagarse en tres tramos no acumulativos: 5% desde junio, 4,5% desde julio y 4% desde agosto.

“Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de junio de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2026, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de septiembre de 2024 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido”, señaló CAME en un comunicado.

Además, se acordó incorporar a los básicos de convenio a partir de septiembre y en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas -septiembre, octubre y noviembre del 2024- los incrementos no remunerativos otorgados en los meses de enero y febrero del 2024, en su valor nominal.

Preocupación sindical

Sobre el acuerdo, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: “Es fundamental mantener un monitoreo constante de la situación económica y del empleo para garantizar que los ajustes salariales sigan siendo efectivos y que no se vean superados por la inflación. Nuestra prioridad es proteger los ingresos de los trabajadores y asegurar estabilidad en el sector”.

Y agregó: “Seguimos atentos a la dinámica del mercado laboral y vemos con preocupación el incremento de la desocupación que está empezando a reflejarse en algunos indicadores, si bien es cierto que venimos de un nivel de empleo históricamente bajo. Este acuerdo es un paso importante para asegurar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en un contexto económico complejo”.

