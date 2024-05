Encuesta nacional: el 65% está en desacuerdo con que “los salarios empezaron a ganarle a la inflación”

La situaciòn económica del país con una caída generalizada el consumo en todos los rubros, la baja de la inflación, el rol del Estado la polìtica internacional de Javier Milei y còmo impacta el ajuste en los bolsillos de los argentinos, son algunos de los puntos más importantes de la nueva encuesta de opinión realizada por la consultora Zurban Córdoba y asociados.

Realizada entre el 17 y 19 de mayo 2024 con la técnica CAWI de recolecciòn de información, con un tamaño de muestra de 1400 casos y un error de muestreo de +/-2,62%, el revelamiento hace eje en varios puntos pero en el que se destaca que "el 74% opina que “el ajuste lo estamos pagando todos” y el 65% está en desacuerdo con que “los salarios empezaron a ganarle a la inflación”.

Con la baja de la inflación el presidente Javier Milei, sus ministros y el ejército pago de trols libertario, el gobierno viene tratando de instalar la idea de que los salarios le están ganando a la inflación. El colmo de este discurso, disasociado de la realidad llegó el viernes 24 de mayo cuando el presidente Javier Milei, muy suelto de cuerpo dijo:

: "Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto". Fue su réplica cuando uno de los cronistas que cubrían la desordenada salida de la comitiva oficial del predio de Palermo le dijo "la gente no llega a fin de mes, presidente". Ante esa afirmación el mandatario volvió levemente sobre sus pasos, para señalar "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle, eso es falso".

El cruce había arrancado cuando el movilero preguntó "por qué no se reparten los alimentos que están en los galpones" de Desarrollo Social, a lo que Milei también fue tajante: "Se están repartiendo, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros,,.".

Y luego de ese choque, vino lo de "la gente no llega a fin de mes", que mereció la insólita salida presidencial, considerando que "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle". El cronista no se dio por vencido e insistió, ya tuteándolo, "yo te lo digo", mostrándose como testigo de ese cuadro de sufrimiento social, pero Milei tampoco dio un paso atrás y repitió "Si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto".

Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Trabajo, en marzo los salarios aumentaron un 2,7% en términos reales (es decir, por encima de la inflación del mes) con respecto a febrero.

Pero, si se analiza un período más prolongado, el poder adquisitivo de los salarios registra una caída real del 17% con respecto a noviembre de 2023 (último mes antes de la asunción del presidente de la Nación, Javier Milei) y del 24% interanual. Los datos del INDEC -que llegan hasta febrero- muestran la misma tendencia: se registra un aumento real con respecto a enero, pero los niveles salariales continúan por debajo de noviembre de 2023.

Política internacional

La polìtica internacional y las relaciones diplomáticas que lleva adelante el gobierno de Milei también forma parte de la encuesta realizada por Zurban Córdoba y asociados. "La política internacional del gobierno de Javier Milei no hace más que sorprender por las afrentas a los países que son los principales socios comerciales de la Argentina. ¿Para qué sirve la política internacional y la diplomacia si no es para establecer y reforzar lazos con la comunidad internacional? Hasta ahora el presidente ha proferido puros desplantes y críticas a los presidentes de China, Brasil, México y España entre otros", expresan desde la consutora. Y agregan: "Brasil ocupó el segundo lugar con 72% de prestigio y el primer lugar (93.7%) como socio comercial y más importante para mantener relaciones diplomáticas. China en tercer lugar (82.6%) también es percibido como socio fundamental, mientras que la cercanía del presidente con EEUU e Israel es interpretada como irrelevante por el 52.9% y el apoyo a Israel por el 59.3%".