Sánchez vs Milei: cuál es la mirada española sobre la crisis diplomática

Continúan los idas y vueltas entre el Gobierno argentino y el español, la agenda internacional se llena de respuestas por parte de ambos lados y sigue el riesgo de romper relaciones o de que se suspendan. Es por eso que para tener una visión más amplia sobre este tema, este medio dialogó con el analista internacional, Enrique Refoyo.

“Javier Milei y Pedro Sánchez son 2 egocéntricos como para un museo del egocentrismo”, comentó Enrique Refoyo. “También todos estos días se ha desarrollado esa pantaleta internacional que una cosa es ser un activista o como Milei se hizo conocido, con esos desmanes y dislates en televisiones argentinas y que precisamente eso lo llevó a ser popular y conocido en todo el país”, agregó.

La cualidad de ser un “bocazas”

Posteriormente, Refoyo planteó: “Una cosa es ser un fantoche en medios de comunicación, incluso otra cosa es ser la oposición, pero una muy distinta es ser gobierno”. Luego, manifestó que, “tener la cualidad de ser un bocazas dentro del gobierno es una cualidad muy perniciosa que ha llevado a esta situación, también evidentemente por el lado español, con el gobierno de Sánchez”.

Las calumnias contra Javier Milei por parte de España

“Igual que Milei, en el caso del gobierno español del partido socialista, actúan como si ellos no fueran el gobierno, como si fueran la oposición y se permitieran decir cualquier barrabasada o cualquier locura y que eso no tuviera consecuencias”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El ministro de transporte de España dijo una calumnia no contra un tipo que está en medios de comunicación argentinos, sino contra el que ahora mismo es el presidente de otro país”.

Por otro lado, el analista internacional señaló: “Hay una vertiente de legalismo, una cosa es atacar a un activista o decir algo contra ello, que ya de por sí sería poco decoroso, pero peor todavía es cuando se trata de gobierno a gobierno”. Sobre la misma línea, remarcó que, “tanto Milei de un lado como Sánchez del otro, actúan a veces como si fueran gobierno y a veces como si no lo fueran”.

“De repente tenemos esta crisis diplomática, que por lo menos del lado español, nadie se la toma en serio”, expresó Refoyo. Para finalizar, dijo que, “son unas declaraciones de Milei llamando corrupta a la mujer del presidente Pedro Sánchez y el gobierno sale en tromba a defenderla, pero no es un cargo político, no es que haya insultado al gobierno o a alguien del gobierno”.