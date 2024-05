Damián Di Pace: “La corrección de los precios relativos tiene un gran inconveniente y es el ingreso de los argentinos”

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en economía, Damián Di Pace, habló sobre el reintegro que deberán ejecutar las empresas de medicina prepaga a sus afiliados luego de la intervención del Gobierno. Además, se refirió al reacomodamiento de precios que hubo en la economía argentina y cómo eso afectó a los ingresos de los trabajadores que no vieron un aumento.

“Las prepagas devolverían en 12 cuotas ese reintegro al afiliado, ese valor de la cuota que se va a devolver sería en relación a la tasa del plazo fijo del Banco Nación, que hoy es del 30%, o sea que te da un 2,47% de devolución mensual”, comentó Damián Di Pace. “Después sería un ajuste de las cuotas a partir de junio, de junio a septiembre al 95% de la inflación del periodo y desde octubre se liberarían los precios del sector”, agregó.

Las diferencias entre el aumento de la inflación y las prepagas

Posteriormente, Di Pace planteó: “Las empresas, a través del informe de la Unión Argentina de la Salud, mostraron qué es lo que pasó a lo largo del tiempo con la inflación versus las cuotas de las prepagas y los salarios”. Luego, manifestó que, “entre el año 2012 y 2024, la inflación fue de 21.656%, el salario de un enfermero aumentó 14.521%, muy por debajo de la inflación de ese periodo, y las cuotas de las prepagas 16.128%”.

¿Cómo impacta que los ingresos no hayan tenido una mejora ante el acomodamiento de precios?

“La corrección de los precios relativos tiene un gran inconveniente y es el ingreso de los argentinos”, sostuvo el entrevistado. “El problema no es que los precios tengan que acomodarse, ya que estuvo retrasado durante mucho tiempo. En una economía que no creció en ese mismo periodo, los argentinos no tuvieron una mejora de su nivel de ingreso”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Se abre un nivel de tensión muy grande en materia de Ley Bases, porque de ahí dependen muchas situaciones”. A su vez, remarcó que, “el Presidente dijo que iba a bajar retenciones, otro anuncio fue que iba a ir reduciendo el impuesto país y la promesa de liberar el cepo. Esas 3 situaciones dependen de la Ley Bases”.

A modo de cierre, Di Pace expresó: “Para ir bajando el impuesto país la Ley Bases se tiene que aprobar, porque ahí está contenido entre el 1,3% y 1,7% de la recaudación del producto, entonces, necesita recaudar para sustituir el impuesto país”.