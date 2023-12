Armando Cavalieri se reunió con Sandra Pettovello y apoyó el nuevo sistema de indemnizaciones

Este miércoles, el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y manifestó su "adhesión" al nuevo sistema de indemnizaciones presentado en el proyecto de "Ley Ómnibus".

"El gremialista expresó su adhesión a la figura 'Fondo de Cese', incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa de campaña de Javier Milei que hoy es realidad", indicaron desde la cartera a través de X , junto a una foto de la funcionaria, el titular del gremio y el secretario de Trabajo Omar Yasin.

"Lo único que nos interesa es que la gente tenga trabajo", expresó la ministra de Capital Humano y desde el ministerio indicaron que "el gremialista comunicó que, durante enero, en la apertura de paritarias, incluirá el 'Fondo de Cese' del gremio que elaborará junto con las cámaras empresariales afines.

En este contexto, Yasin añadió: "La Secretaría está abierta al diálogo permanente para proporcionarles bienestar a los argentinos".

El nuevo sistema de indemnizaciones, plasmado en el artículo 81 del DNU, sustituye al artículo 245 de la Ley N°20.744 de Contrato de Trabajo e indica: "Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable".

Rodolfo Aguiar, secretario nacional de ATE: "Avanzamos hacia un paro general"

"Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley", se explicó en el decreto.

El secretario general de FAECyS, fue reelecto este año tras imponerse sobre Ramón Muerza en las elecciones del Sindicato de Comercio de Capital Federal y le dio inicio a su décimo mandato consecutivo al frente de uno de los principales gremios del país.

Cuotas solidarias de los sindicatos

Durante la reunión, el gremialista también obtuvo la promesa de que se corregirá un artículo de la reforma laboral que repercutía sobre las cuotas solidarias pactadas entre sindicalistas y empresarios en los convenios.

Tras el encuentro, Cavalieri dialogó con Infobae, y afirmó que fue "la desesperación" lo que lo llevó a tener una audiencia con los funcionarios libertarios ante la limitación que se incluyó en el DNU sobre las cuotas solidarias, es decir, los aportes extraordinarios a los gremios que deben hacer los afiliados y no afiliados por los convenios.

Según el decreto, los trabajadores estarían obligados a pagar este aporte "solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo", lo que implicaba un riesgo de reducción en la recaudación de los sindicatos.

Reforma laboral de Milei: la letra chica sobre las indemnizaciones y cómo es el Modelo UOCRA

"Algunos artículos del DNU pareciera que afectaran las obligaciones que surgen de nuestro convenio colectivo de trabajo, que establece cláusulas de retenciones y aportes al sindicato. Fuimos a la consulta porque si este decreto lo voltea pone en bancarrota a todo el gremio, a las 350 filiales del interior", sostuvo.

Luego, amplió: "Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato. Si la Justicia no nos da bola, ¿qué hacemos?. Por eso fuimos a la consulta".

"Me contestaron que no, de ninguna manera, y que 'si esto surge de la actividad privada entre empresarios y trabajadores, nosotros lo vamos a respetar'", indicó el gremialista, quien le aseguró al medio que Pettovello y Yasin afirmaron que el DNU "no pone en duda" las cuotas solidarias y que "van a seguir las cláusulas convencionales pactadas entre empresarios y trabajadores".

AS.