Extrabajadores de Garbarino cortan el acceso en Puente Pueyrredón

Florencia Fossatti, junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), estuvo presente en la manifestación de los exempleados de la compañía.

El reclamo puntual es que el dueño de la firma informe cuándo y cómo pagará los sueldos, aguinaldos y liquidaciones a estos trabajadores que fueron despedidos y hoy se manifiestan.

Uno de los manifestantes, Claudio, se pronunció y dijo que van a esperar que la llamada llegué de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

"No te dan soluciones, ni respuestas al conflicto que tenemos los trabajadores despedidos de Garbarino. Esto ya tiene mucho tiempo. Tuvimos 38-39 audiencias en el Ministerio de Trabajo y terminamos despedidos. Esa es la situación que estamos atravesando es desastrosa, hay compañeros que están falleciendo, compañeros que no pueden encontrar trabajo y están sumergidos en una depresión inmensa por el daño que Garbarino está causando".

La manifestación estaba prevista para las 07:00 de la mañana pero se retrasó un poco y empezó a las 08:00. Estaba previsto que terminara a las 09:30 pero por falta de respuestas planean seguir cortando el Puente.

Otro de los manifestantes, Gabriel, dijo que no iban a cortar mano a provincia y que esperaban levantar la manifestación a las 09:30 pero apuntó contra el Ministerio de Trabajo y dijo que no les dan respuestas y que "somos trabajadores y queremos ir a trabajar, pero no nos dan soluciones. Lo nuestro viene desde 2021, nos despidieron sin pagarnos los sueldos y las indemnizaciones".

Florencia Fossatti (FF): ¿Por qué y con quién piden una reunión?

Porque hablamos con Mariani y Capurro y fuimos a tomar un café con leche. Nos escucharon pero necesitamos soluciones, hay compañeros que están falleciendo, y los vamos perdiendo.

FF: ¿Por qué fallecieron sus compañeros? ¿Cuánta plata les deben?

Nos faltan cinco millones de pesos, pero esa cantidad hace un año y medio atrás. Hay compañeros a los que no les pagaron nada y tienen 30 años en la empresa.

El último fallecido fue por un ACV, por no poder conseguir trabajo e intentar mantener a su familia. Hay compañeros que se han suicidado, hay algunos que no pudieron comprar sus remedios oncológicos y murieron. De forma directa o indirecta Garbarino tiene que ver con esas muertes, porque si tuviéramos la plata que nos deben no estaríamos así.

FF: Cortaron también mano a Provincia, ¿hasta qué hora planean estar?

La lucha es de varios compañeros, seguimos acá porque no hay respuestas. Esto depende del Ministerio de Trabajo. Pedimos por Kelly Olmos.

