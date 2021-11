Trabajo: para especialistas del mercado laboral, lo que aumenta es el empleo precario

El Ministerio de Trabajo informó que el empleo registrado aumentó en agosto un 2,8% interanual. Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) explicó que este incremento se debe a los monotributistas. Por su parte, Javier Lindenboim, investigador de la UBA y especialista en temas laborales, señaló que recién se conocen las cifras oficiales de junio.

Informe del Ministerio de Trabajo

De acuerdo a un informe difundido por la cartera laboral este miércoles, el trabajo registrado mostró en agosto un crecimiento de 2,8% interanual, al sumar un total de 12.158.000 empleos. Mientras que, frente a julio pasado marcó una mejora de 0,5% por la creación de 54.600 puestos.

El número total de trabajadores surge de la suma de las 9.670.000 personas asalariadas registradas -sector privado, sector público y trabajo en casas particulares- y de los 2.487.000 de trabajadores independientes -monotributistas y autónomos-.

De esta forma, el total de personas asalariadas se expandió en el octavo mes de 2021 un 2,2% interanual (211.600 trabajadores más), resultado que se explicó principalmente "por las variaciones positivas en el sector privado y en el público, que incorporaron 124.000 y 93.200 trabajadores, respectivamente".

Empleo registrado.

En contraposición, el trabajo en casas particulares mostró una caída del 1,3% anualizada (5.700 trabajadores menos) y del 0,2% respecto a julio.

Puntualmente en lo que refiere al sector privado, el documento precisó que “el crecimiento del 0,2% de agosto representa la tasa de variación más alta desde mayo 2021, aunque aún se encuentra 1% por debajo del nivel de empleo previo al inicio de la pandemia (primer trimestre de 2020)”.

Gran nivel de deterioro

Jorge Colina, presidente de IDESA, explicó que hay que analizar en profundidad los datos ya que el empleo registrado se recupera de la mano de los monotributistas y no del empleo asalariado privado registrado.

Si bien el monotributo es un trabajo en el sector privado, el mismo es no asalariado, de baja remuneración y en condiciones precarias e inseguras. “A la gente no le queda otra que facturar. Que el crecimiento se dé por el monotributo es señal de que tanto el mercado laboral como las condiciones laborales son malas”, afirmó el especialista.

Con respecto a la caída del el trabajo en casas particulares, detalló que es así porque hay mucha informalidad. El Plan Registradas sólo le sirve al que paga ganancias, y no a quienes son empleados con un sueldo base.

“No hay incentivo para poner en blanco a la señora que ayuda en casa, y en general son pocas horas. También es cierto que existe una proliferación de juicios laborales es la consagración de las falta de políticas. No hay políticas laborales que faciliten la generación de vínculos laborales y relaciones de armonía. Cuando la gente no quiere contratar, no quiere registrar por temor a un juicio quiere decir que el mercado laboral se maneja en conflicto”, indicó en diálogo con PERFIL.

En lo que coinciden los profesionales consultados es que lo realmente importante sería que crezca el empleo en el sector privado. Sin embargo, el propio sector empresario expresó que no hay miras a ampliar la planta permanente porque emplear es caro, incierto; y hay medidas como la indemnización doble, las cargas sociales, la prohibición de despidos que los “llevan a no contratar ni invertir”.

Colina también aclaró que la tasa de desempleo no es más alta del 10% porque la gente hace changas para sobrevivir. Es decir, que “sólo crece el empleo inseguro”.

Empleo registrado.

Mirada integral del mercado laboral

Javier Lindenboim, investigador de la UBA, sostuvo en diálogo con PERFIL que lo “qué pasa actualmente en el mercado laboral no lo sabe nadie porque las últimas informaciones oficiales corresponden al segundo trimestre de este año” y lo que se va conociendo “son datos asilados que hay que ver en un contexto”.

Uno de los puntos que remarcó es que existe cierta falta de continuidad a la hora de definir qué categorías se encuadran dentro de lo que es empleo registrado. Quienes hoy incluyen a monotributistas, autónomos y asalariados del sector privado, público y en casas particulares; antes sólo contabilizaban al asalariado del sector privado. “Ahora descubrimos que el empleo registrado es todo, no como cuando se criticaba a Macri”, sentenció.

Al dar un panorama más amplio enumeró una serie de cuestiones:

Los no asalariados en su conjunto que son cuentapropistas algunos están inscriptos pero la mayoría no. E s gente que no enviaba datos y ahora lo hace , pero “no cree que haya un dinamismo económico como para hablar de recuperación del mercado de trabajo”.

, pero “no cree que haya un dinamismo económico como para hablar de recuperación del mercado de trabajo”. El investigador, señaló que hubo una gran caída de puestos de trabajo en el segundo trimestre del 2020, y desde allí, hay una leve recuperación.

Mercado laboral | Crédito: CEPED-UBA

En simultaneo disminuyó la tasa de desocupación, pero no porque haya más trabajo sino porque hay desaliento. Es decir, que la gente ve que no hay trabajo, y por ende, no busca.

El Gobierno Nacional pronostica que la recuperación continuará. Mientras que especialistas en empleo, al desmenuzar los números no ven un pronóstico del todo positivo.

LR