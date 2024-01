Preocupadas por las importaciones, las empresas de EEUU en Argentina se reunieron con el Gobierno

La crisis del comercio exterior desatada por la falta de dólares para pagar la deuda comercial y grantizar el flujo de las importaciones fue el mar de fondo de la reunión que mantuvieron funcionarios del Gobierno con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham). El objetivo fue esclarecer dudas que surgieron en torno a la política cambiaria, los pagos a los proveedores de insumos y las exportaciones.

Más allá de las advertencias de las empresas industriales por efectos negativos en la actividad productiva, en concreto, días atrás tres automotrices anunciaron la extensión del período vacacional en sus terminales de Argentina por falta de insumos. En el encuentro estuvieron los secretarios de Comercio, Pablo Lavigne, y de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, quienes respondieron a las inquietudes de los empresarios.

El eje principal fueron los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), cuyos resultados hasta ahora no han sido los esperados por el Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo. Hasta el momento, solo se han podido colocar US$ 1.644 millones de los US$ 5.000 millones que dispuso el Gobierno.

Crece el interés de inversores en el BOPREAL, pero hay un problema que bloquea su acceso

Los funcionarios indicaron que habrá una autorización excepcional para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para el pago de importaciones de bienes y servicios concretadas hasta el 12 de diciembre de 2023.

En el caso de la Serie 1, si se licita antes del 31 de enero de 2024, se podrá acceder al MULC a partir del 1 de febrero de 2024 para el pago de importaciones de bienes y servicios anteriores al 12 de diciembre de 2023 por hasta el 5% del valor total de títulos BOPREAL Serie 1 adquiridos en licitación primaria, en la medida que la participación en dichos títulos represente al menos el 50% del total de deuda por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023.

Los secretarios descartaron la posibilidad de un tratamiento preferencial a sectores estratégicos para facilitar la regulación del stock de deuda, aunque aclararon que tendrán facilidades en el flujo de acceso al MULC. Con ello, los sectores considerados claves tendrán facilidades para importaciones cotidianas, pero no para la deuda consolidada anterior.

Además, aseguraron que se estudia una simplificación en el proceso de aprobación de importación de bienes usados.

¿Habrá nuevos BOPREAL?

Lavigne y Pazo también también negaron la emisión un nuevo bono, así como el cambio de las condiciones o beneficios para hacerlos más atractivos, aclarando que las series 2 y 3 se focalizarán en PyMes.

Luego de la eliminación del Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF) y ante un panorama de escasez de dólares, los secretarios de Comercio e Industria comentaron que “si bien el CEF se ha eliminado como filtro para el ingreso de importaciones, la herramienta continuará operando para inspeccionar que los movimientos de impo/expo sean coherentes y razonables de acuerdo a la capacidad contributiva del importador”.

De aprobarse la denominada “Ley Ómnibus” que se está tratando en el Congreso, todas las exportaciones pasarán a pagar 15% de derechos de exportación, excepto las economías regionales. Los empresarios consultaron si se prevé una extensión de esas excepciones a sectores como el energético o farmacéutico. Los funcionarios evitaron dar precisiones con un lacónico “está en revisión”.

LM