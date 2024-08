Miguel Boggiano: "Si hubiera una preocupación generalizada, el dólar subiría”

En los últimos días, algunos comercios mayoristas comenzaron a aceptar pagos con dólar billete. Miguel Boggiano mencionó que no se anima a decir que sea, formalmente, el comienzo de una dolarización, pero que si el privado lo acepta, no tiene por qué haber un impedimento de parte del Estado. Además, explicó que el Gobierno está esperando que la inflación se acerque al 2% para salir del cepo. “Esto es lo que dijo el propio Presidente”, aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Boggiano es economista y miembro del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei.

Alejandro Gomel: Algunos supermercados comenzaron a aceptar dólares, ¿esto es el comienzo de una dolarización o de un bimonetarismo en Argentina?

Sí, puede ser parte. No me animo a decir que es formalmente el comienzo, pero cada uno puede negociar, y si privadamente se acepta, no veo por qué tiene que haber un impedimento de parte del Estado.

AG: Más allá de estos casos puntuales, ¿qué pasa con la recaudación y los dólares que no tiene el Gobierno para salir del cepo?

El Presidente explicó bastante bien, hace ya algunos meses, lo que necesita para salir del cepo. Una de las cosas que destacó es que la inflación tiene que converger a la tasa del crawling peg del 2% mensual. Esto es una condición necesaria.

La inflación del último mes estuvo en un 4%, con lo cual imagino que hasta tanto la inflación mensual no esté en la zona del 2%, o por debajo de esto, y que la brecha cambiaria se reduzca, no van a estar las condiciones dadas para salir del cepo. Esto es lo que dijo el propio Presidente.

Elizabeth Peger: Me parece más preocupante la situación de las reservas del Banco Central que se han deteriorado en los últimos meses. ¿Cuáles son las expectativas de que este escenario se pueda recomponer en el corto plazo?

Creo que es un poco inexacto esto de que se vienen deteriorando en los últimos meses. Las reservas tuvieron un mes negativo en junio o julio, no recuerdo exactamente el mes, pero era algo esperado.

EP: Es un dato real que las reservas se deterioraron, que fuera previsto o imprevisto es otra cosa...

Pero es inexacto porque los últimos meses, fue un sólo mes y la caída estaba esperada.

EP: 2.600 millones fue la caída mensual del mes de julio.

Es lo que estoy diciendo, es sólo un mes. Lo que estoy diciendo es que hubo un mes con caída que estaba esperada. Entre otras cosas, porque el invierno fue más frío de lo esperado. Se espera que eso se revierta, porque vamos a tener superávit energético.

Para Boggiano, la intervención del Gobierno en el precio del dólar no es lo “suficientemente material como para decir que el dólar está donde está” por el control del Ejecutivo.

De hecho, ayer el Banco Central terminó teniendo un saldo positivo en reservas. No creo que sea algo preocupante porque estaba dentro de lo esperado por importaciones de gas y algunos pagos que tenía que afrontar el país.

Si hubiera una preocupación generalizada, el dólar subiría, y eso no está pasando.

EP: También está interviniendo el Banco Central en los dólares financieros...

La intervención esa de la que estás hablando, algo que es correcto, no es lo suficientemente material como para decir que el dólar está donde está porque el Gobierno está interviniendo. Eso también es inexacto.

EP: ¿Qué expectativas hay de conseguir fondos de organismos internacionales, como del Fondo Monetario o los créditos del Consorcio de Bancos con garantías financieras?

En la medida en la que el Gobierno pueda demostrar superávit fiscal mes a mes, la probabilidad de que se pueda conseguir dinero nuevo o la capacidad de refinanciar va aumentando.

Es una dificultad que tiene Argentina por haber hecho mala letra por varios años y ahora le exigen sobrecumplir y demostrar mes a mes que puede sostener el superávit fiscal. Creo que si se termina el año con superávit fiscal, y el Gobierno puede demostrar que se mantiene todos los meses, la probabilidad de conseguir financiación o refinanciación aumenta en términos probabilísticos.

AG: ¿El equipo de asesores se reunió últimamente con el Presidente?

El equipo de asesores se reúne con Demian Reidel, y tenemos conversaciones con cierta frecuencia.

