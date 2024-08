El gobierno avanza con el Presupuesto 2025 y le incorpora una nueva regla fiscal estricta

El ministro de Economía, Luis Caputo, está ultimando los detalles del Presupuesto 2025 sobre el que se apoyará la política fiscal y económica del próximo año, con lo cual marcará los parámetros de la política fiscal del próximo año. Se trata de una herramienta crucial para enviar señales al mercado respecto a la dirección económica del país.

Dólar e inflación: cómo terminarán el año según economistas y consultoras

Entre las proyecciones oficiales para el cierre de 2024, el Ejecutivo estimó una inflación del 130% y un tipo de cambio oficial de $1.016 por dólar. Los datos se desprenden del informe de avance del proyecto de ley de Presupuesto 2025 que el gobierno remitió al Congreso a principios de julio y donde se establecieron las proyecciones de la actividad económica, inflación y dólar, entre otras.

Además, este Presupuesto será el primero realizado bajo la administración de Javier Milei, y como el mismo aseguró en un discurso ante empresarios hace una semana, sumará una regla fiscal estricta para mantener el equilibrio financiero, evitando la acumulación de nueva deuda y reduciendo el riesgo país.

"Vamos a rediseñar la forma de escribir el Presupuesto para que Argentina deje de tomar nueva deuda”, aseguró el pasado 14 de agosto en el Council of Americas.

El jefe de Estado reiteró que el orden fiscal y financiero, junto con el exterminio de la inflación, son las condiciones necesarias “para volver a crecer”.

¿Cómo terminarán el dólar y la inflación en 2024?

La previsión de terminar el 2024 con una inflación del 130% se enmarca en un contexto donde el IPC de julio superó el 4% mensual y la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año llegó al 87%. El gobierno aseguró que mantendrá el ritmo de microdevaluación en el 2% y algunos analistas coinciden en que este dato de inflación acompaña esa idea.

Por otro lado, la proyección de un dólar a $1016 para diciembre refleja un ajuste significativo en el tipo de cambio oficial, alineado con una estrategia de devaluación gradual que el gobierno ha mantenido en los últimos meses.

El equipo económico anticipa que el dólar continuará depreciándose a un ritmo mensual del 2% (crawling peg), lo que sugiere que la volatilidad cambiaria se mantendrá como un factor crítico en la economía.

Presión tributaria: fin del impuesto PAIS

Además de que el Presupuesto 2025 se centrará en una política de "déficit cero" que busca que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda, contempla la implementación de techos de gasto para cada ministerio, con el objetivo de mantener un control estricto sobre el gasto público.

Aldo Abram: "A fin de año la inflación va a comenzar con un 2"

Esto va de la mano con las primeras proyecciones en las que el gobierno espera que para el 2025 aumente un 54,4% la recaudación de impuestos respecto al 2024.

Todo ello con una presión tributaria que disminuirá levemente, al pasar del 21,61% al 21,16% del PBI. Sin embargo, uno de los desafíos fiscales más significativos será la eliminación del Impuesto PAIS, una fuente importante de ingresos para el Tesoro.

Vale consignar que ya desde el 1 de septiembre se espera que se reduzca la presión de este impuesto del 17,5% actual (que rige desde diciembre 2023) al 7,5% original (instalado en julio 2023), lo que le permitiría al Gobierno anticipar una caída brusca de la inflación para el mes próximo.

Advierten que la supresión del impuesto PAIS traerá más ajuste en la economía

Hay fuertes interrogantes sobre las alternativas para reemplazar esta recaudación, en tanto el Gobierno explora pero aún no definió cómo se compensarán los ingresos perdidos sin comprometer el objetivo de equilibrio fiscal.

Con el recorte total de este impuesto el Tesoro cederá alrededor de $ 450.000 millones mensuales que podrían ser compensados -en parte-, por la vuelta del impuesto a las Ganancias sobre casi 1 millón de trabajadores y la reducción del gasto en subsidios al transporte y a las tarifas de luz y gas.

La implementación de una regla fiscal estricta y la eliminación del Impuesto PAIS serán dos de los aspectos más observados, ya que ambos elementos son fundamentales para mantener la estabilidad financiera y evitar un aumento en el riesgo país.

El dato desconocido: qué pasará con el cepo cambiario

En otro orden, el gobierno también tiene por delante despejar la incertidumbre en torno a la eliminación del cepo cambiario, que será crucial para la implementación del plan económico en su conjunto.

Presupuesto 2025: el Gobierno consideró como “crucial” el equipamiento y la modernización en materia de defensa | Perfil

El Gobierno parece tener un momento claro en mente para terminar con el cepo. "Nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan", aseguró el mismo Milei en el Council of Americas. Allí, el presidente sostuvo: "Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote”, aseguró.

Respecto al mentado fin del cepo se cuestionó: “¿Cuál es la ansiedad? ¿sacar el cepo, es decir, la fase 3? Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria - en el formato convencional - termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó”.

