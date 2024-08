Advierten que la supresión del impuesto PAIS traerá más ajuste en la economía

El Gobierno anunció que pretende bajar el impuesto PAIS al 7,5% en septiembre y eliminarlo por completo en diciembre. El problema, advirtieron economistas consultados por PERFIL, es que, si la economía no se recupera, para mantener el equilibrio fiscal, la única salida posible sería profundizar el ajuste.

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la recaudación de julio cayó un 8,1% con respecto al mismo mes del año pasado, y esta caída fue impulsada por el IVA (-12,6%) y Ganancias (-24,3%). En cambio, la recaudación por impuesto PAIS –que el Gobierno de Javier Milei incrementó del 7,5% al 17,5%– subió un 193,6% en el mismo periodo.

“El problema es que el Gobierno no tiene algo con qué reemplazarlo si la economía no se reactiva. Lo que se está viendo por ahora es que la recaudación no cae tanto justamente por el impuesto PAIS, que es el único que está subiendo realmente de manera significativa”, explicó Martín Kalos a PERFIL. “Algo de comercio exterior también puede ayudar, pero el Gobierno básicamente apuesta a que haya una recuperación económica cuando vaya eliminando el impuesto PAIS. Por eso también demoró esta decisión”.

Pero la recuperación de la economía se dio en pocos sectores y a distintas velocidades. “Hay tres sectores que crecen, que son los sectores ligados a exportaciones: el agro, porque ya no hay sequía este año; el minero, y el hidrocarburífero. Pero el resto de los sectores todavía no mostraron el piso de actividad. Todavía la industria, la construcción y el comercio, con los datos de mayo, seguían cayendo”, agregó el economista de EPyCA. “Nosotros decimos hace varios meses que es un piso pegajoso, del cual le va a costar mucho a los sectores mercadointernistas despegarse, porque tampoco están recuperándose los ingresos de las familias”, detalló. “Hay una apuesta a que los aumentos salariales, en particular los del sector privado registrado, le puedan ganar un poquito a la inflación en estos meses. Y eso es probable que ocurra, pero al mismo tiempo se está dando un proceso de aumento del desempleo, de despidos y de no contratación por parte de las empresas”.

Según CEPA, en el primer semestre del año se perdieron más de 170 mil puestos de trabajo. La situación de las pymes también es preocupante: el Observatorio de Industriales Pymes Argentina (IPA) advirtió que 10 mil pequeñas empresas están en peligro de desaparecer si las cosas no mejoran.

“En las familias también se percibe que se despidió gente en la empresa y saben que no se está produciendo más. Saben que pueden venir nuevos despidos. Entonces la gente ajusta el consumo. Y eso es lo que está generando también que el mercado interno no levante”.

De acuerdo con los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas cayeron un 15,7% anual en julio, y acumulan una baja del 17% en los primeros siete meses del año.

A eso se le suma, según Kalos, el hecho de que no se producen grandes inversiones y al ajuste en el sector público. “Entonces, no hay una señal de que la demanda vaya a recuperarse de manera significativa, rápida o suficiente como para que haya esa recuperación en la recaudación que desearía que el gobierno”, ya que “el IVA y los ingresos brutos para las provincias van a seguir amesetados y en malos niveles”.

El principal problema a futuro, concluyó, es que, ante la reducción de la recaudación, y para mantener el equilibrio fiscal, “se va a requerir un nuevo proceso de ajuste en el gasto”.

La restitución de la cuarta categoría de ganancias podría morigerar esa caída, opina el economista Christian Buteler. “Se estima que en esta primera etapa donde se reduce el impuesto PAIS, esto debería ser compensado bien con el tema de Ganancias”. Pero a partir de diciembre, si se elimina por completo, “dependerá también de qué es lo que sucede con la actividad económica. Si la actividad económica ya encontró piso en este año y empieza a rebotar, un mejor nivel de actividad te va a dar también un ingreso por parte de los impuestos. Si eso no sucede, va a estar un poco más complicado”.

Francisco Eggers, en cambio, explicó que “la reposición del impuesto a las Ganancias de personas físicas no alcanza a cubrir la desaparición del impuesto PAIS”. Para graficarlo, el economista lo explicó de la siguiente manera: “en el primer semestre de 2024 la recaudación de Ganancias fue de $12,45 billones (en su gran mayoría, del impuesto sobre sociedades). En el primer semestre del año pasado, con el impuesto a las Ganancias a personas físicas a pleno (con una presión mayor a la que pasaría a tener ahora), se recaudaron $3,5 billones; que en valores ajustados por IPC serían unos $13,18 billones; la diferencia es de $0,73 billones. Mientras, del impuesto PAIS la recaudación en el primer semestre fue de $3,59 billones; con lo cual, si la reposición del impuesto a las Ganancias sobre personas físicas hubiera logrado que no hubiera caída en Ganancias, sólo cubriría el 20% del Impuesto PAIS”.

Para Hernán Letcher, si el Gobierno decide finalmente quitar el impuesto PAIS, “se va a requerir más ajuste”. El economista señaló a PERFIL que si el impuesto PAIS se hubiera mantenido en 7,5% el resultado primario y financiero hubiera sido negativo tanto en marzo como en abril.