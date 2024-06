El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en las últimas horas que tiene en carpeta la reducción de la alícuota del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, sin embargo lo supeditó a que pase algo importante en la arena política, es decir que se apruebe la Ley de Bases.

De implementarse esta baja de la alícuota, bajaría el costo de importación de insumos y por ende, mejoraría la rentabilidad de las empresas, pero al mismo tiempo abaratarría el valor de productos importados que compitan con la producción local.

Cuáles son los cambios en el Impuesto PAIS

Esta medida devolvería la tasa de este tributo a la vigente en diciembre cuando asumió la presidencia Javier Milei.

De todas formas, Caputo evitó dar precisiones sobre si la reducción alcanzaría a todos los rubros en los que actualmente aplica.

Qué es el Impuesto País y cuando nació

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, o PAIS, es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera y que nació como su nombre lo indica, para aplicarse durante un cierto tiempo de emergencia a nivel nacional, es decir por cinco períodos fiscales, desde su establecimiento el 26 de diciembre de 2019.

Impuesto PAÍS: al igual que en La Rural, Milei prometió en Córdoba eliminarlo

En los objetivos de su creación se buscaba que lo producido por este impuesto fuera utilizado para financiar:

Programas a cargo de ANSES y PAMI.

Obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional.

Prestaciones a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Entre las operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS está la cotización de distintos tipos de cambio, en especial el dólar ahorro, que además incluye una percepción de Ganancias del 30%. De todos modos, la baja del impuesto que preparara el gobienro si se avanza con la Ley Bases no aplicaría a este caso, sino solo sobre las importaciones.

Qué impacto tiene el Impuesto Pais en la recaudación fiscal

Se trata de uno de los tributos con mayor implicancia en la recaudación nacional. Por caso, en mayo significó algo más de $563 mil millones, pero tuvo un aumento interanual de más del 1200%.

Cabe recordar que, tras 8 meses consecutivos de caída real interanual, en el mes de mayo de 2024 la recaudación tributaria nacional habría subido un 10% real interanual y según datos del IARAF, la recaudación que más habría aumentado en términos reales habría sido el impuesto PAIS con 251,4%, seguida por Ganancias con 80% y en tercer lugar los derechos de exportación con 11%.

"En el primer caso, todas las colocaciones de bonos más la ampliación de base de las importaciones y suba de alícuotas, explican tan significativo aumento",detallaron desde el IARAF.

Fuente: IARAF

Una a una, las operaciones alcanzadas por el Impuesto Pais

El detalle de las operaciones alcanzadas hoy por el Impuesto país es el siguiente:

* Compra de moneda extranjera para ahorro, incluidos los cheques de viajero.

* Compra de moneda extranjera para pagar obligaciones por:

- adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos (no incluye enseñanza educativa), o

- su adquisición en el país cuando sean prestados por no residentes; importación de mercaderías, siempre que no se encuentren exentas; adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de los servicios indicados en el anexo II del Decreto 99/2019, y adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de servicios de fletes y otros servicios de transporte por operaciones de importación o exportación de bienes.

* Las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019: el pago del impuesto estará a cargo de quien realice la operación

* Suscripción en pesos de bonos o títulos emitidos en dólares estadounidenses por el Banco Central, por quienes posean deudas por importaciones de bienes no exentos con registro de ingreso aduanero o importación de servicios hasta el 12 de diciembre de 2023, inclusive.

El Senado convocó a la sesión para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal

* Suscripción en pesos de BOPREAL o aquellos bonos o títulos que el BCRA emita en el futuro con igual finalidad para el pago de utilidades o dividendos y repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019: el pago del impuesto estará a cargo del suscriptor al momento de realizar la operación.

* Cambio de moneda extranjera realizado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario. Se aplicará a los cambios de moneda que se destinen al pago de bienes o servicios en el exterior que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas las extracciones o adelantos en efectivo que se hagan en el exterior.

También se incluyen las compras en moneda extranjera que se realicen desde portales o sitios virtuales o cualquier otra modalidad.

* Cambio de moneda extranjera realizado por las entidades financieras por cuenta y orden del contratante residente en el país. Se aplicará a los cambios de moneda que se destinen al pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente.

* Pago de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.

* Pago de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país. No deben abonar el impuesto quienes contraten, en el país, servicios de transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes.

