Mercado optimista: Dólar y riesgo país para abajo, acciones y bonos para arriba

En un mercado que luce cada vez más optimista, las acciones y los bonos viene anotando alzas, mientras que el riesgo país retrocede.

La inflación y el dólar han dejado de ser los principales focos de preocupación de los argentinos, y en contrapartida avanzan la pobreza y el empleo, tal como reveló el Índice de Incertidumbre Económica de la Universidad Católica Argentina (UCA). Algo que parece plasmarse también en el mercado que está en onda verde, mientras la micro espera la mentada recuperación que no cristaliza. Hoy el INDEC dará a conocer el índice de precios mayoristas y el índice del costo de la construcción correspondientes al mes de Julio, indicadores que proporcionarán una visión detallada sobre la evolución de la inflación y la actividad económica.

Plazo fijo: qué decidió el Banco Central sobre la tasa de interés tras el dato de inflación de julio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dólar paralelo acumula ya cuatro semanas consecutivas con bajas, desde que registró su récord nominal de $1.500 a mediados del mes pasado.

Al ver los movimientos del dólar blue, con la baja del jueves 15 de agosto acumuló una baja de $10 en los últimos dos días. Con estas cotizaciones, la brecha se ubicó en 43,4%, su menor nivel desde principios de junio.

Por caso, en la rueda de ayer jueves que promedió agosto, el dólar blue volvió a bajar y cerró en $1.350, mientras que el MEP se situó en $1276. Por el lado de los títulos públicos, los bonos marcaron un nuevo aumento, y como contrapartida, el riesgo país perforó la barrera de los 1500 puntos. Para completar la racha financiera, el BCRA volvió a comprar dólares y anotó otros 29 millones a las reservas, aunque en el balance perdió porque debió afrontar algunos pagos.

Los bonos en dólares suben por tercera jornada consecutiva

El mercado opera positivo tras el dato de inflación de julio, que marcó una desaceleración del 4% mensual y si bien no cumplió con las expectativas del presidente Javier Milei de comenzar con el número 3, marcó su menor registro desde enero de 2022 y reconfirmó la tendencia a la desaceleración de este índice que desvela a la administración libertaria.

En este marco optimista, los bonos soberanos en dólares operaron al alza por tercera jornada consecutiva en la rueda de ayer, a contramano de la tendencia global y en mercados emergentes. Según señalan desde Puente, "se destacaron aquellos bajo legislación local con una suba de +1,4% en promedio, en especial el AL35 (+4,3%). En tanto, aquellos bajo ley extranjera aumentaron +1,0% promedio a lo largo de toda la curva. Mientras tanto, el riesgo país cerró en 1.490 puntos básicos, retrocediendo desde los 1.515 puntos básicos del miércoles", indicaron los consultores.

Para el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, “2025 va a ser excelente para el mercado inmobiliario”

Por otra parte, los papeles que se destacaron en la jornada fueron los de IRSA, con un 5,7%, BBVA (4%), Grupo Supervielle (3,3%) y Transportadora Gas de Sur (2,7%).

Merval para arriba por el anuncio de inversiones

El Índice S&P Merval registró el 15 de agosto una suba de 2,28% alentando por el menor índice de inflación, y los anuncios de inversiones.

Así, la acción de IRSA, que subió 7,7 % luego de haber informado que invertirá US$ 2.000 millones en un nuevo plan de viviendas. La suba fue acompañada por el alza del 5,5% en el BBVA; del 5,1% en Cresud; 4 % para Transportadora Gas de Sur, y 3,6% en BYMA. El volumen operado en acciones ascendió a 34,5 billones de pesos.

En tanto, en Wall Street, las acciones argentinas escalaron hasta casi 6%, de la mano de IRSA, con el +5,9%; Mercado Libre, 5,2% - luego de que su dueño, Marcos Galperin anunciara la venta de 100.00 de acciones-; BBVA, 4,7%; Cresud, 4,5%; y Despegar con el 3%.

En relación al MERVAL, desde Puente indicaron que "creció +2,3% al cierre del jueves; mientras que el índice medido en dólares lo hizo a un ritmo menor, que fue del +1,4% diario. Dentro del panel líder se observaron incrementos en todos los sectores, donde el Financiero anotó la mayor suba diaria de +2,8%, seguido por el de Servicios de Comunicación con un alza de +2,5%".

El riesgo país volvió a bajar de los 1500 pb

La tasa de Riesgo País bajó hoy 1,6% para ubicarse en 1.492 puntos, como reflejo de un aumento en los precios de los títulos de deuda argentina, luego de que se conociera el dato que la inflación de julio fue del 4%, por debajo del 4,6% de junio.

Según un ex funcionario de Martín Guzmán, “el mercado clausuró la expectativa de que se levante el cepo hasta diciembre”

Los bonos en dólares operaron con subas de hasta 1,3%, encabezados por el Global 2038 (GD38), seguido del Global 2035 (0,9%) y el Bonar 2041 (0,8%).

Las reservas del BCRA: una de las preocupaciones del mercado

Tal como explican fuentes del mercado, a partir de la puesta en funcionamiento de la Fase 2 del plan económico, lo que más preocupa a inversores es la dificultad del Banco Central para incrementar sus reservas.

En este marco, en la última rueda del jueves 15 de agosto compró US$ 29 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) pero las reservas bajaron US$ 154 millones, debido al pago de importaciones y otros compromisos de la entidad monetaria.

Transcurrida la primera quincena de agosto, las reservas suben US$ 1.018 millones, en el año aumentan US$ 4.341 millones, y alcanzan los US$ 27.417 millones.

lr