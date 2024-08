Según un ex funcionario de Martín Guzmán, “el mercado clausuró la expectativa de que se levante el cepo hasta diciembre”

La expectativa del mercado en cuanto a lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio de acá a diciembre se rige sobre un valor que respeta el crawling peg del 2% que se viene implementando hasta el momento, a eso se le suma una extensa postergación de la salida del cepo. Es por eso que para hablar en profundidad sobre esta cuestión, este medio se puso en comunicación con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Mirando la evolución de las reservas internacionales, vemos 2 hechos claves”, comentó Ramiro Tosi. “Por un lado, el Banco Central, respecto al mes de julio, empieza el mes un poco mejor porque compró unos USD 120 millones, pero por el otro lado, el promedio de agosto del ritmo de liquidación de las divisas del sector agroexportador es bastante bueno”, agregó.

El Banco Central sigue teniendo dificultades para acumular reservas

Posteriormente, Tosi planteó: “A pesar de que la oferta del campo no menguó respecto al mes anterior, el Banco Central sigue teniendo dificultades para acumular reservas”. Luego, manifestó que, “durante el mes tuvo que afrontar un pago al FMI por casi USD 800 millones y eso hizo que se volviera a perforar el nivel de los USD 28.000 millones de reservas brutas”.

“La liquidación en términos históricos es buena y por ahora no se notó el paro que empezó la semana pasada el gremio de los aceiteros, el cual está ralentizando el ritmo de ingreso a los puertos pero eso todavía no se ve en las estadísticas de liquidación”, sostuvo el entrevistado. “En perspectiva histórica no es una mala liquidación, sin embargo, la normalización viene de la mano de una mayor dificultad del Banco Central para acumular reservas y eso lo pone al mercado inquieto”, complementó.

Cuál es la expectativa del mercado en cuanto al tipo de cambio

Por otro lado, el economista señaló: “El dato interesante del REM es que si se mira el tipo de cambio que espera el mercado a diciembre, es un valor del tipo de cambio que asume que se sigue con el crawling peg al 2% todos los meses, con lo cual, quiere decir que el mercado clausuró la expectativa de que se levante el cepo al menos hasta diciembre”.

“Lo que más impacto en el corto plazo puede tener sobre las reservas es el ingreso que da el blanqueo impositivo por la recaudación”, expresó Tosi. A modo de cierre, dijo que, “uno estima que, como siempre pasa en estos regímenes, la gente espere hasta último momento, es decir que el grueso del efecto lo vamos a estar viendo más llegando al mes de septiembre”.