Sebastián Menescaldi, director de EcoGo: “El acuerdo con el FMI nos va a dar aire”

Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, analizó para Canal E los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei ante el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un contexto económico global inestable y advirtió: “El riesgo es que el gobierno intente armar un programa que no sea creíble, que funcione uno o dos meses y después no funcione más”.

Con respecto a la inflación de marzo, Sebastián Menescaldi explicó que el aumento sería superior al 3% debido a “factores muy específicos”, como el alza estacional de educación y el fuerte incremento de precios en verduras. “La suba de 14% en educación y del 26% en verduras empujó la inflación, pero no es algo que se replique hacia adelante”, dijo. Aun así, aclaró: “No diría que el proceso de desinflación se interrumpió”.

De cara a los próximos meses, el rumbo inflacionario dependerá de los términos del acuerdo con el FMI: “La inflación debería bajar, pero hay muchas incertidumbres sobre qué pasará con el esquema cambiario y monetario”, remarcó.

La percepción del Gobierno sobre un salto cambiario y la imposibilidad de salir del cepo

Sobre el futuro tipo de cambio, Menescaldi fue cauto: “No estoy tan seguro de que vaya a haber un salto. El Gobierno no lo quiere. Lo que podría haber es mayor flexibilidad, quizás un sistema de bandas”. Luego, manifestó que una devaluación más fuerte inicial habría sido más efectiva, pero reconoció: “No es lo que el Gobierno quiere por temor a perder credibilidad”.

Sobre la posibilidad de una unificación cambiaria antes de las elecciones, fue tajante: “Caputo es consciente de que el cepo da tranquilidad. No veo que vayan a unificar el tipo de cambio antes de octubre. No están dadas las condiciones”.

Los desembolsos del FMI no serán suficientes si se complica el mercado

El director de EcoGo también se refirió al impacto del contexto internacional: “Si el mundo sigue convulsionado como ahora, nos pega tres veces más. El acuerdo con el FMI nos va a dar algo de aire, pero si el mercado global se complica, ninguna receta va a ser suficiente”.

En cuanto al esperado desembolso del FMI, indicó que, “el ingreso de dólares permitirá cancelar deuda hasta fin de año”, pero advirtió: “Eso no soluciona que el actual esquema no está acumulando reservas. Hoy el Banco Central no está comprando dólares”.

Se estima un posible desarme del dólar blend

Para revertir esta situación, el entrevistado anticipó que, “probablemente el Gobierno desarme el dólar blend para mejorar la oferta de divisas”. Sin embargo, subrayó que la clave estará en la confianza: “Si el esquema no es sustentable, va a seguir dependiendo del carry trade con tasas altísimas, y eso es peligroso”.

Sobre el comportamiento del agroexportador, que viene retrasando liquidaciones, explicó: “El campo dejó de liquidar por la incertidumbre. Una vez que salga el acuerdo, deberían empezar a vender. Necesitan hacerlo para pagar insumos, deudas, vivir. Pero si ven que el esquema no es creíble, se quedan con la cosecha en el campo”.