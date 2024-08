Quita de subsidios: las empresas de colectivos empezarían a reducir los servicios a partir del domingo

A la espera de que se publique en el Boletín Oficial el decreto que eliminará los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, crece la tensión entre el Ejecutivo nacional y las autoridades porteñas ya que la medida implicará el traspaso de la totalidad de las potestades sobre las 31 líneas de colectivo que circulan en la Ciudad. En este marco, sin horizontes para llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto, las empresas brindarían un servicio limitado en horarios nocturnos, a partir de este domingo 1° de septiembre.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, ratificó en diálogo con LN+ que las líneas provinciales que circulan por el Conurbano y las 31 líneas con recorrido en CABA perderán los beneficios de la red SUBE.

La quita de subsidios afectará aproximadamente al 20% de los usuarios del Área Metropolitana, que dentro del grupo de líneas mencionadas accedían a un 50% de descuento en el segundo viaje y 75% en el tercero. Con respecto al valor del boleto, esto significa que "desde el lunes, se incrementa 25% al que hacía una combinación, y a quienes realizan 2 combinaciones se les aumenta 40%", detalló el directivo de AAETA.

Luego en comunicación con Radio 10, Fusaro anticipó que se avecina una semana crítica para el transporte. "Todavía no sabemos qué va a pasar la semana que viene. La situación más crítica la tenemos en las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, describió.

"Las empresas van a tener que reducir servicios o no van a poder pagar salarios”, manifestó Fusaro en declaraciones radiales.

Teniendo en cuenta que todavía no se oficializó el traspaso, el representante de AAERA remarcó que por ahora las empresas no pueden modificar los precios de las tarifas, con lo cual la opción que se baraja consistiría en un esquema de reducción de los servicios nocturnos, para evitar una "parálisis total"

"Aumentar no podríamos aunque quisiéramos porque las empresas no tienen esa potestad. La Secretaría de Transporte de la Nación es la única que puede tocar el precio de la tarifa. Si no tenemos potestad y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que reducir servicios o no se van a poder pagar salarios, lo que llevaría a un conflicto sindical y a la parálisis del sistema", detalló Fusaro.

El reclamo de Jorge Macri al Gobierno nacional

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo esta semana que la ciudadanía no está en condiciones de absorber el aumento que provocaría la quita de subsidios anunciada por el Gobierno nacional.

"Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”, comenzó diciendo el alcalde porteño en conferencia de prensa. "La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, agregó.

Desde Nación, el secretario de Transporte Franco Mogetta ratificó días atrás la eliminación de los subsidios al transporte público, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la jurisdicción porteña.

A la hora de justificar la medida, el funcionario explicó que respondería a un intento del gobierno de Milei por promover una "mayor equidad y federalismo" en la distribución de recursos nacionales y reducir el "ventajismo político".

"No es justo que la Nación continúe subsidiando a dos jurisdicciones mientras el resto del país asume el costo total de sus sistemas de transporte. Este ajuste busca igualar el trato entre todas las regiones”, argumentó el titular de la cartera de Transporte.

