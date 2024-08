En el cierre del mes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró la mayor venta de divisas diaria en la era Milei y las reservas internacionales sufrieron una baja superior a US$ 1.000 millones. Sin embargo, agosto cerró con un saldo positivo de US$ 380 en materia de compra de dólares.

Este viernes, el BCRA se desprendió de US$ 238 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), siendo la cifra más voluminosa desde octubre de 2023, en plena gestión del entonces candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa.

El BCRA registró la venta de divisas más grande en la era Javier Milei

"Es el monto de ventas más alto desde el 10 de octubre 2023. Sin embargo, agosto cerró con saldo positivo por US$ 380 millones, superando el resultado negativo de los dos meses inmediatos anteriores", explicó el operador de cambio Gustavo Quintana sobre el comportamiento mensual.

Al mismo tiempo, las tenencias brutas del Central perforaron el piso de US$ 27.000 millones y cerraron US$ 26.717 millones, lo que se tradujo en una pérdida de US$ 1.049 millones en solo una jornada. Según especialistas financieros, la merma se explica por el pago de amortización e intereses de un bono de la provincia de Buenos Aires y variación de encajes bancarios.

"Agosto cierra así como el mes con menor volumen de divisa en lo que va de 2024. Ventas por más de un tercio de lo que compro en el resto agosto. Cayeron fuerte las brutas además, probablemente por encajes", interpretó el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño.

La onerosa venta de la autoridad monetaria se da en la antesala de la reducción del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5%, en un contexto de menor demanda de importadores en el mercado a la espera de esa mejora nominal en el tipo de cambio de aproximadamente 8,5%. A eso se agregó un descenso en el requerimiento de divisas para importar energía.

Un informe de Cohen Asesores Financieros destacó que a pesar del superávit comercial logrado, a la entidad conducida por Santiago Bausili "le resulta cada vez más difícil acumular reservas internacionales para revertir el saldo negativo" en el MLC.

"Esto se debe a que bajo el esquema de un dólar blend, el 20% de las exportaciones no se liquidan en el mercado de cambios, mientras que los pagos por importaciones continúan aumentando, reduciendo el saldo comercial 'caja' que, aunque positivo, es cada vez menor. A esto se suman los pagos por servicios reales y financieros y los pagos de deuda en moneda extranjera", destaca el análisis.

Las reservas netas encienden alarmas

A la vez, el reporte advierte que de no producirse cambios en el sistema cambiario actual, en los próximos meses se agudizaría el déficit en el mercado, consolidando al Banco Central como vendedor neto de divisas. A ese complejo panorama se suman los vencimientos de deuda del sector público y del BOPREAL, que podría "deteriorar aún más la dinámica de las reservas netas hacia un saldo negativo de más de US$ 10.000 millones".

A propósito de las tenencias netas, que no contemplan los pasivos en dólares, del BCRA, desde LCG calcularon que tocaron un nivel negativo de US$ 5.900 millones y la dinámica podría comprometer la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumulación de divisas: US$ 8.700 millones para el tercer trimestre. De esta manera, restaría acumular unos US$ 1.800 millones para cumplir con el objetivo.

"Es una suma que luce elevada dada las demandas de dólares que enfrentará el BCRA (pagos de deuda más importadores), una disminuida oferta afectada por cuestiones estacionales y una dinámica de atraso cambiario, y las decisiones del Gobierno que privilegian el objetivo de desinflación aun a costas de ceder (las escasas) reservas", alertaron.

Por su parte, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que "la demanda privada desaceleró significativamente desde fines de julio" en el MLC y eso permitió que el Central extienda la racha compradora durante varias jornadas. Sobre este último punto, el retraso de importaciones ante la expectativa de baja de la alícuota del impuesto PAÍS en septiembre jugó un papel determinante.

Asimismo, desde PPI apuntaron que "comienzan a solaparse las cuotas del 'viejo' esquema con las primeras del 'nuevo', puesto en vigencia el 01/08". De esta manera, más de la mitad de los bienes importados pasarán de pagarse en un sistema de cuatro cuotas de 25% en 30/60/90/120 días a uno de dos cuotas de 50% en 30/60 días.

"Si bien algunas empresas podrían haber postergado sus importaciones a la espera de la baja del impuesto PAÍS, que implica un tipo de cambio efectivo 8,2% menor, otras pueden haberse visto imposibilitadas por la naturaleza del negocio. Por lo tanto, la demanda privada ya habría hecho piso y desde aquí sólo puede acelerarse, lo que se traduciría en una performance más magra del BCRA", concluyeron.

