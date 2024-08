El Banco Central cortó la racha compradora y crece la incertidumbre por las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quebró una racha de 14 jornadas consecutivas con compras en el mercado cambiario y debió desprenderse de US$ 75 millones. Más allá de que cerrará un mes positivo en materia de divisas, crece la incertidumbre hacia los meses venideros en torno a la acumulación de dólares por la baja del impuesto PAIS, la merma estacional de las exportaciones y el nuevo esquema importador.

Tras casi tres semanas de tendencia compradora, el Central volvió a colocarse del lado vendedor del mostrador aunque las reservas internacionales brutas crecieron US$ 80 millones hasta cerrar en US$ 27.954 millones. En lo que va de agosto, aumentaron US$ 1.555 millones.

Incertidumbre respecto a la acumulación de reservas

No obstante, desde Cohen Aliados Financieros calcularon que las reservas netas, que descuentan los pasivos del BCRA, arrojan un saldo negativo aproximado de US$ 5.000 millones. A la vez, sumaron que la acumulación de dólares de las últimas semanas se explicó, en buena parte, por la demanda contenida de importadores ante la expectativa de la reducción del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% que comenzará a regir a partir de septiembre.

"A una semana de que el gobierno efectivice la baja del impuesto PAIS, la demanda para pagos de importaciones podría estar más contenida, aunque se prevé que el BCRA terminaría la semana con ventas netas de divisas, lo que continuaría presionando sobre las reservas internacionales", evaluaron.

En efecto, la semana pasada la autoridad monetaria extendió su tendencia positiva en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y adquirió US$ 232 millones, superando por más del doble el acumulado de US$ 101 millones de los cinco días hábiles previos.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) determinó que la entidad presidida por Santiago Bausili "marcó su mejor registro semanal desde la semana que finalizó el 24/05 e hilvanó catorce ruedas de compras al hilo (US$ 443 millones en total), algo inédito desde aquel entonces; y en lo que va del mes ya lleva comprados US$ 539 millones, más que compensando las ventas por US$ 265 millones en junio y julio".

Según los analistas de PPI, el mejor desempeño se debe a que "la demanda privada desaceleró significativamente desde fines de julio". A propósito de esa dinámica, identificaron dos factores concretos: menores importaciones de energía y retraso de importaciones ante la expectativa de reducción de la alícuota del impuesto PAÍS en septiembre.

"La menor demanda privada más que compensó la caída en la oferta de los exportadores. Su baja se vio moderada debido que los precios locales de la soja y maíz se mantuvieron relativamente estables, sin reflejar (por ahora) el desplome en los precios de los commodities agrícolas a nivel global", sumaron.

No obstante, advirtieron que se trató de un "fenómeno transitorio" ya que a partir del viernes, "comienzan a solaparse las cuotas del 'viejo' esquema con las primeras del 'nuevo', puesto en vigencia el 01/08". Así, más de la mitad de las importaciones pasarán de pagarse en un sistema de cuatro cuotas de 25% en 30/60/90/120 días a uno de dos cuotas de 50% en 30/60 días.

"Si bien algunas empresas podrían haber postergado sus importaciones a la espera de la baja del impuesto PAÍS, que implica un tipo de cambio efectivo 8,2% menor, otras pueden haberse visto imposibilitadas por la naturaleza del negocio. Por lo tanto, la demanda privada ya habría hecho piso y desde aquí sólo puede acelerarse, lo que se traduciría en una performance más magra del BCRA", aventuraron.

Soja, otro dolor de cabeza para el Gobierno

Por su parte, los economistas de la consultora Invecq sumaron al análisis el bajo rendimiento de la soja a nivel internacional: la oleaginosa se posicionó por debajo de los US$ 350 por tonelada en el mercado de Chicago, cayendo más de 25% en los primeros ocho meses del año y alcanzando el precio más bajo de los últimos cuatro años.

"En términos reales es el menor valor desde 2006. El mercado se estaría adelantando a una abultada cosecha en Estados Unidos, respaldada por el WASDE que proyecta un aumento significativo en la producción para la campaña 2024/2025", establecieron.

Siguiendo esa línea argumental, los consultores destacaron que la caída del valor del commodity conspira contra el acopio de dólares en las arcas del Banco Central ya que impactará de forma directa en las exportaciones argentinas. De hecho, estimaron una pérdida de US$ 4.700 millones para 2025.

"El panorama se complica aún más hacia adelante. Por un lado se espera un aumento en la demanda de divisas por importaciones, dada la recuperación de la economía y el nuevo esquema de pagos; y, por el otro, el gobierno deberá enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$ 19.000 millones en 2025 -entre OOII, bonos del Tesoro y BOPREAL-. Por lo tanto, el esquema cambiario se muestra cada vez más comprometido a futuro, lo que genera un debate entre economistas sobre su sostenibilidad. Desde Invecq creemos que deberá ser recalibrado, pero que hay margen para que dicha recalibración sea exitosa -aunque implique una aceleración inflacionaria transitoria, con impacto en la actividad-", sentenciaron.

Coincidieron desde la consultora LCG al plantear que el principal foco de incertidumbre del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo yace en las cuentas externas: "Las dudas en el 'frente dólar' obedecen a que las reservas internacionales dejaron de subir como a comienzos de año. Las reservas netas (restando posibles usos en el corto plazo de activos en dólares) están en casi US$ 6.000 millones negativas".

"En parte era previsible por la necesidad de importar energía en estos meses del año. Pero al mismo tiempo el turismo emisivo es cada vez mayor, y este resultado se da incluso con una actividad económica chata que demanda escasas importaciones. Las intervenciones en el mercado de cambios volvieron a ser positivas en estas semanas, pero por montos relativamente bajos", acotaron.

Por último, enfatizaron que aún con la estacionalidad negativa del sector exportador a esta altura del año, "una menor demanda por importaciones de energía y la perspectiva de una baja del impuesto país frenando temporalmente la demanda nueva de importaciones ayudan a explicar la reversión de la posición vendedora del BCRA en el MLC de los meses anteriores".

