El vicepresidente de la calificadora de riesgo Moody’s, Jaime Reusche, señaló que los mercados financieros ven complicaciones para que Argentina pueda cumplir con los vencimientos de deuda y afirmó que necesitará una devaluación para cerrar la brecha cambiaria.

“Los mercados financieros han visto con buenos ojos mucho del ajuste que ha hecho el nuevo gobierno, debido a que tenía un punto de partida bastante complicado cuando asumió el mando, pero ven que va a estar muy difícil poder cumplir con todos los pagos de deuda”, que sumarían US$ 2.000 millones este año y US$ 5.000 millones el año próximo por bonos soberanos, afirmó Reusche en una entrevista brindada a Radio con Vos.

“La acumulación de reservas que se empezó a dar durante el primer semestre del año se ha ralentizado y los mercados financieros están un poco preocupados de que va a tener que haber algún tipo de reestructuración de la deuda externa”, agregó el vicepresidente de Moody’s.

Reusche explicó que Moody’s mantiene la baja calificación del riesgo de deuda argentina debido a que “hay una alta probabilidad de que se dé algún tipo de renegociación o intercambio de deuda, como los que hemos visto en el mercado doméstico. En el mercado financiero local, se han dado varios swaps de deuda interna que han generado perdidas y nuestro expectativa y creo que en los mercados financieros es que se dé algo similar con la deuda externa”.

El funcionario de la calificadora describió que los flujos financieros. "Si uno se pone a ver la magnitud, Argentina recibe flujos por aproximadamente US$ 100.000 millones, por exportaciones, inversiones. Los flujos de salida entre importaciones, pagos de todo tipo y salidas de capital son aproximadamente US$ 100.000 millones de dólares. Entonces, te deja un margen muy corto o muy acotado para poder costear todo. Estos flujos de salida incluyen también los pagos de deuda que son aproximadamente US$ 5.000 millones. Las cuentas están tan apretadas que cualquier movimiento en cualquiera de esas variables te deja demasiado ajustado".

“Es por eso que creo que nosotros, los mercados financieros, vemos con algo de preocupación de que se pueda cumplir con todos los compromisos de deuda del próximo año”.

¿Nueva devaluación?

En cuanto a la política económica Reusche comentó reconoció como positivo el ajuste fiscal, ya que "no pensamos que se iba a dar, por lo menos de manera tan forzosa, que está ayudando a que baje bastante la inflación. Lo que sorprende es esta reticencia del gobierno de volver a hacer ajustes en cuanto al tipo de cambio”.

“Nuestro escenario base tenía que, después de la devaluación que se dio en diciembre del año pasado, se tendría que dar otra devaluación este año, en algún momento, para cerrar la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Parece que el gobierno está reticente porque no hay mucho margen para poder adoptar esa política, porque si devalúa, naturalmente va a haber un salto en la inflación, que es lo que ha estado combatiendo el gobierno”, indicó Reusche.

“El gobierno se encuentra en una suerte de dilema de políticas públicas donde no quiere golpear mucho la parte social, pero al mismo tiempo tiene que hacer el ajuste de las cuentas externas mediante una devaluación”, sentenció el economista.