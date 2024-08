Iván Sasovsky, tributarista: "Este blanqueo va a estar cerca de los 40 mil millones de dólares"

El miembro de la International Fiscal Association, Iván Sasovsky, planteó que la promoción del blanqueo de capitales no está resultando efectiva: “El Gobierno todavía puede vender el blanqueo de una manera más amigable con la normativa”. Además, comparó el régimen actual de blanqueo con los que hubo en otros gobiernos: “Tiene posibilidades que no tuvieron blanqueos anteriores y limitaciones que el blanqueo de Macri no tenía”, planteó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Iván Sasovsky es experto en temas fiscales, miembro de la International Fiscal Association y fundador de Sasovsky y Asociados. Con la aprobación del paquete fiscal, el Gobierno puso en marcha el blanqueo de capitales con la esperanza de ensanchar las exiguas reservas que tiene el Banco Central.

Apelo a su experiencia para tratar de hacer una prospectiva del rango que usted cree que le va a aportar al Gobierno el blanqueo y en qué categorías, entre aquellas personas que inmovilizarán el dinero y aquellas que lo invertirán. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene en mente?

El blanqueo del presidente Milei llega, como todos los blanqueos de los distintos presidentes, para regularizar una situación de base, que es la economía con un 50% de informalidad, dado que tenemos una situación totalmente asimétrica con impuestos europeos y economías africanas.

Esto hace que gran parte de la economía funcione fuera del sistema y que la Argentina esté en el podio de los países con mayor dinero no declarado del mundo. Se estima que alrededor de 400 mil millones de dólares de argentinos se encuentran fuera del sistema y eso hace que la mochila, para quienes estamos dentro del sistema y pagamos nuestros impuestos, sea mucho más pesada.

Esto va a tener un efecto directo que va a replicar en las reservas, porque este blanqueo se puede entender como un blanqueo dual, en el que por un lado tenemos un blanqueo de dinero que apunta al ahorrista de hasta 100 mil dólares que tiene una franquicia, es decir, que no va a tributar nada. Y que también tiene otra etapa, que es el blanqueo del resto de los bienes que se encuentren no declarados al 31 de diciembre del año 2023.

El primer destino de esta ley que fue aprobado con la Ley Bases, el paquete fiscal, es justamente aumentar las reservas, dado los compromisos de deuda que tiene la Argentina principalmente para el año 2025 y 2026. Esto dentro de las acciones que está haciendo el Gobierno.

Paralelamente, debería producirse una baja en lo que es la presión fiscal general, y que fue anunciada por el propio ministro Caputo, que explicó que el superávit fiscal que se viene reconociendo en los últimos meses, cuando quede consolidado, implicaría una baja de impuestos.

Es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno plantea la posibilidad de que los impuestos bajen en la Argentina, al menos desde que yo tengo uso de razón, pero para eso se necesita formalizar la economía.

Este blanqueo tiene una cláusula que establece que quienes adhieran a esta oportunidad de sinceramiento no podrán hacerlo nuevamente hasta el año 2038, lo que parece muy lejano, y así lo es, pero también es muy difícil que nosotros, como asesores, tengamos que evangelizar a la gente para que se adhiera a esta oportunidad.

Es que en el último blanqueo exitoso (porque Alberto Fernández también tuvo uno) fue el de Macri, en el cual se sinceraron 116 mil millones de dólares, también venía acompañado por una baja de impuestos que, después, fue revertida por el Congreso, y quienes entraron terminaron no solo pagando mayor impuesto sobre los bienes personales, sino después el impuesto a la riqueza, que nos puso en la agenda internacional en la creación de impuestos durante la pandemia.

Iván Sasovsky: "El último blanqueo exitoso fue el de Macri".

Entiendo que el futuro es impredecible, pero, ¿en qué rango usted estima que va a ser este blanqueo? ¿Cuánto en dinero inmovilizado, cuánto en dinero invertido y cuánto en total?

Siendo optimista, en total, creo que este blanqueo va a estar cerca de los 40 mil millones de dólares, de los cuales, en lo que es el blanqueo de dinero, porque no solo incluye el dinero en efectivo, sino también transferencias que se realicen a lo que son las cuentas especiales que están abriendo los bancos y las sociedades de bolsa, yo creo que las reservas se podrían fortalecer de alguna forma cerca de los 10 mil millones de dólares, y el blanqueo total cerca de esa cifra.

Como para incentivar a esto, Florencia Misrahi, la titular de AFIP, tuvo la primera reunión con el titular del IRS americano, Daniel Werfel. Una reunión que se da por primera vez en la historia y en la cual se avanza por el intercambio de información fiscal entre ambos estados, dentro del acuerdo FATCA, que firmó Estados Unidos con la Argentina.

Esto se hace en este momento, justamente, para incentivar a que todos aquellos que tienen cuentas no declaradas en Estados Unidos, de alguna forma, sientan el miedo o la presión para poder decidirse a sumarse a esta oportunidad. Esta reunión fue el domingo, y se está trabajando en incentivar a las personas a que se puedan meter a estas oportunidades de sinceramiento. Está siendo difícil convencer a los distintos clientes nuestros, o gente que viene por consulta, o plantear que esta es una oportunidad para poder hacerlo.

Hay mucha gente que sí va a ingresar en este sinceramiento porque no pudo hacerlo en el blanqueo de Macri y en los anteriores, dado que este blanqueo permite el sinceramiento de dinero en efectivo. Esto sí es una característica. La última vez que se había intentado hacer algo así había sido con el blanqueo del CEDIN de Cristina Kirchner, que fue el que permitía sincerar dinero en efectivo para luego la inversión en inmuebles.

Esta situación recoge ese antecedente y se apunta mucho al pequeño ahorrista que durante mucho tiempo ha dejado en el colchón dinero sin declarar. Yo creo que eso hace que se necesiten muchas personas para poder llevar estas cifras que te planteo como las que se van a poder sincerar.

Elizabeth Peger (EP): Volviendo al tema que vos planteabas, que hay algunas dudas respecto de cuán exitoso puede llegar a ser el blanqueo, lo que están diciendo los bancos hasta ahora es que, por ejemplo, no hay mucha consulta ni mucha apertura de cuentas especiales para este esquema de transferencias. Por lo menos es lo que están diciendo los bancos, que habían hecho incluso una campaña bastante agresiva anunciando el lanzamiento de estas cuentas. Y el otro punto tiene que ver también con que, paralelo al blanqueo, también se pone en marcha la moratoria. ¿Qué pasa con ese tema?

Hay algunos bancos que están haciendo de oficio la apertura de las cuentas especiales, o sea, las están abriendo de manera automática para todos aquellos que son clientes. Hay bancos que lo están haciendo y hay otros que se ponen un poco más reticentes a la hora de solicitar requisitos, para evitar lo que se conoce como el lavado de dinero y que el banco no tenga que denunciar esas operaciones.

En este sentido, yo creo que el Gobierno todavía tiene oportunidades de salir a vender el blanqueo de una manera más amigable con la normativa. Justamente, la normativa, hasta este momento, ha sido incluso, en la mayoría de los casos, más judicial que la propia ley. Y ahí creo que el Gobierno tiene la oportunidad de rectificar el rumbo para revertir esta situación. También tiene la posibilidad de prorrogar la fecha de cierre del blanqueo, que para lo que es el dinero en efectivo termina el 30 de septiembre.

Entonces, la reglamentación se ha demorado y todavía los bancos están siendo bastante dispares a la hora de la apertura de las cuentas, en cuanto a requisitos para entender que se puede aceptar todo tipo de dólares, incluso aquellos billetes manchados o que sean de cara chica. Apuntando a facilitar esto, creo que los bancos todavía no han salido a promocionar de una forma correcta, porque la reglamentación no es del todo sencilla, como lo debería ser, si uno lo que intenta es vender esto.

Creo que el Gobierno todavía tiene la oportunidad de hacerlo, porque desde el punto de vista técnico es un buen blanqueo. Tiene posibilidades que no tuvieron blanqueos anteriores y limitaciones que el blanqueo de Macri no tenía. Por ejemplo, la posibilidad de sincerar bienes que están a nombre de terceros. En esta oportunidad, esa posibilidad no existe, y eso restringe un poco también la posibilidad de organizar esto.

Por otro lado, la moratoria es una herramienta que generalmente surge de o acompaña a la ley del blanqueo y permite regularizar aquellos bienes que ya se encuentran en cabeza de un contribuyente pero que, por diferencias de valorización o por no declarar los saldos reales, no se pueden incorporar por blanqueo. Entonces tenés que ir por moratoria y normalmente esto funciona así.

Lo que sí me parece es que, si realmente se intenta que este sea el último blanqueo para luego pasar a un esquema de baja de impuestos, es una oportunidad que se está perdiendo, y si este blanqueo no es exitoso, esa condición de que quien entra ahora no va a poder entrar hasta el año 2038, yo creo que tiene muy poca vida.

