Blanqueo de capitales: el mercado reclama nuevos plazos y la adhesión de las provincias

Junto a la salida del cepo y la gradual baja o quita de impuestos uno de los asuntos que más capta la atención de los mercados, inversores y ahorristas es el entramado normativo que ofrece la puesta en marcha de un nuevo régimen de exteriorización de activos, o blanqueo. En los últimos días, el gobierno nacional reglamentó, a través de la Afip, el esquema del nuevo blanqueo y las nuevas disposiciones para Bienes Personales, ambos aspectos que eran parte de la Ley Bases y el paquete fiscal aprobado en julio. Por diferentes motivos y en numerosos ámbitos hay mucha expectativa respecto de esta nueva “condonación fiscal” que ofrece el ejecutivo nacional.

El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió al blanqueo consultado por empresarios, en la visita que concretó el viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “El blanqueo no es para el gobierno, no tiene fines recaudatorios, es para los argentinos, es la oportunidad para que confíen en lo que estamos haciendo y podamos contar con recursos para dinamizar la economía. Hoy tenemos muchas opciones para que quien quiera exteriorizar bienes lo haga sin pagar ninguna penalidad, no hay excusas para no blanquear”, apuntó.

Más allá de las definiciones de Caputo, el gobierno sí se puso algunas metas u objetivos en torno al blanqueo. En ese sentido, hay estimaciones de que el programa podría reinyectar en la economía doméstica entre US$30.000 y US$40.000 millones, aportando al fisco entre US$1.500 y US$2.000.

Pero antes hay algunas dudas, demandas y puntos pendientes a resolver. “Para mí falta una extensión en el plazo, para que aquellas personas que tienen dinero en efectivo, que creo que son la mayoría de los casos, en cajas de seguridad o en el domicilio por fuera del sistema, entiendan bien la parte logística para poder avanzar en este procedimiento. Para las otras operaciones, que son más sofisticadas, o cuentas en el exterior ya han tenido un recorrido o experiencia anterior. Pero el dinero en efectivo, que requiere un análisis previo, un convencimiento y resolver la parte logística está costando. Hay gente que hoy consulta cómo mover el dinero, que pasa si se pasa de dólares a pesos, que pasa si entrega dólares cara grande y cuando vaya a retirarlos le van a devolver eso o dólares cara chica, los deposita, los invierte en un MEP, los invierte con una ALyc, hay mucho de ese cálculo se tiene que hacer y demanda un tiempo especial para mucha gente. Que el límite sea fines de septiembre es muy pronto. Lo ideal es que se prorrogue”, define Gustavo Campos, socio de PwC en Córdoba.

Esperando a las provincias

Que funcione el blanqueo tiene estrecha relación con lo que hagan los estados provinciales. El gobernador Llayrora le anunció al consorcio empresario G6, hace casi 2 semanas, que Córdoba adherirá al blanqueo de capitales. Al cierre de esta edición en la Unicameral no tenían noticias del ingreso de algún proyecto del ejecutivo provincial detallando cómo será esa adhesión, aunque se descuenta que se está trabajando en el armado legal y fiscal de la norma.

Campos recalcó: “hasta el momento hubo muchas, muchísimas consultas, pero nada concreto y mucho menos de fuertes sumas de blanqueo. Si las provincias no adhieren es complicado para las empresas, aquellas empresas que están tributando Ingresos Brutos bajo convenio multilateral quedan casi inhabilitadas de ingresar al blanqueo”. Con todo, la experiencia también marca que quien blanquea lo hace a último momento, con lo que septiembre sería el mes del movimiento significativo y hacía esas fechas están puestas las expectativas de estudios contables y asesores tributaristas.

El caso Delaware

Exportadores de servicios, pymes tecnológicas o freelancer tecnológicos tienen mucho por analizar. En los últimos años, con el progresivo refuerzo del cepo y la profundización de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos buena parte del sector tecnológico, en distintas capas del negocio apuntaron a crear sociedades, establecer domicilios fiscales y abrir cuentas bancarias en ciudades de EE.UU. con el fin de recibir depósitos por sus trabajos en esas jurisdicciones y luego triangular -a veces con métodos poco ortodoxos como criptocuevas- los fondos para hacerse del dinero.

El caso testigo por excelencia es el del Estado de Delaware, que lejos de ser atractivo para los argentinos, lo es para la mayoría de las empresas de EEUU y de varios países más. Por sus beneficios impositivos y normativos hoy Delaware se conoce como un auténtico “paraíso fiscal” dentro de los Estados Unidos. Por numerosas razones, Delaware no cobra tasa de impuestos sobre la renta estatal cuando la empresa opera en otro estado; constituyó un Tribunal de Equidad experto en resolver disputas comerciales complejas y simplificó el entramado burocrático a niveles polémicos.

Es posible radicar una sociedad en una hora -desde US$1.000- y se puede constituir una compañía de responsabilidad limitada, de forma anónima. “Hay que entender que el intercambio de información fiscal con los EEUU a todos ellos les pega de lleno, si han estado cobra dinero durante 4 años, por ejemplo. Sin dudas es una oportunidad para todos los que estaban trabajando con ese esquema”, marca Campos.