‘Las girls’ del cónclave

A horas del fallecimiento del papa Francisco, el nombre de los cardenales más populares comenzó a aparecer en los medios. Hasta ahí, lo habitual. O lo esperable. Hasta que llegaron ‘las girls’, como se conoce en X a un grupo de chicas que pueden ser desde muy jovencitas hasta mujeres adultas. Es un concepto colectivo, una identidad grupal que reúne personas de cualquier nacionalidad, pero que siempre se destacan por sus clips o videos editados con música de sus artistas favoritos sobre las cosas que le gustan: la scaloneta en el Mundial 2022, los recitales de Taylor Swift, algún actor de moda, por nombrar algunos.

Ahora se suman sus favoritos para ser elegidos Papa. Y aunque los cordobeses recen por Ángel Rossi y los porteños por Vicente Bokalic - el cardenal oriundo de Lanús-, los que ‘pican en punta’ en el universo tuitero son dos: el italiano Matteo Zuppi y el filipino Luis Antonio Tagle.

Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? El siglo 21 ya vivió dos cónclaves, pero en el 2005 las redes sociales todavía no controlaban la conversación digital. Y si buscamos “Cardenal Bergoglio” en X -ex Twitter-, que para el 2013 ya ostentaba unos 4 millones de usuarios en Argentina, no hay demasiados resultados de esa época. ¿Qué cambió? Por un lado, X (que siempre seguiremos llamando Twitter) se convirtió en un fenómeno social y cultural que marca la conversación digital, y repercute en la vida “real” al punto tal que hemos llegado a presenciar el despido de funcionarios nacionales en 140 caracteres.

Al parecer, todo pasa por ahí. Pero no todo. Porque en las redes sociales, los usuarios son los que terminan marcando las improntas. Así que corresponde pensar que a la popularidad de esta plataforma se le suma otro fenómeno: el interés de las personas por la elección del sucesor de Francisco. Es imposible que en X se hable de un tema que no le importa a la gente porque es la propia gente la que inicia la conversación y la mantiene vigente.

Esto también puede estar alimentado por una película como Cónclave que triplicó sus vistas en la plataforma de streaming desde que falleció el Papa. Pero como dicen en X, ‘capaz es otra coronación de gloria’, y la nueva popularidad de la iglesia católica entre personas de nuevas generaciones se deba también por la “revolución Francisco”. Sin ir más lejos, los dos cardenales favoritos de redes son afines a su línea pastoral. Y de hecho, lo que más resaltan sus fans de X son cualidades que demuestran que lo que más les atrae de ellos es que se muestran atentos a las problemáticas actuales de ciertos sectores -como el acercamiento de la iglesia a la comunidad LGBT- o que sean carismáticos o simplemente que anden en bicicleta por la ciudad en la que viven. Nada más ni nada menos, que sean personas que parecen vivir como nosotros, pero con un trabajo y una influencia diferente: ser la cabeza de la iglesia católica a nivel mundial.

“Il papa del Twitter”

La mayor parte del fandom -término con el que se conoce a los grupos de fans en redes- de Matteo Zuppi es italiano. Es esperable. El cardenal, que cumplirá 70 años en octubre, nació y se crió en Roma y es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Hasta ahí podría ser la historia de cualquier otro de los 132 cardenales restantes.

Pero Zuppi, que fue creado cardenal por Francisco en 2019, es considerado "el cura callejero" por ir al encuentro con los pobres, incluso se dice en X que habría bendecido ‘en secreto’ a una pareja homosexual. Como cardenal fue enviado a Moscú, por el propio Francisco, para mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania y trabajar por el intercambio de prisioneros y los niños ucranianos deportados, tal como puede leerse en los artículos publicados por Vatican News durante su misión en octubre de 2024.

La actualidad vaticana, aun con un papa argentino, no fue algo que se replicara en los medios argentinos habitualmente, quizás por eso nos sorprendió conocer a los 'cardenales más populares'. Zuppi es uno de ellos. En los últimos días, en el lado italiano de X, ‘las girls’ publican la foto del cardenal andando en bicicleta por las calles de Bolonia -donde es arzobispo-. O rescatan una entrevista que el propio Zuppi le hizo a Gianni Morandi para un especial de Navidad de la RAI en 2021 en el que le confiesa a uno de los grandes de la canción italiana que “Un mundo de amor” es el primer tema de él que conoció.

Sin embargo, la consagración de su popularidad es un ‘edit’ -o video de un minuto- con imágenes suyas con el tema Von Dutch de la artista británica Charli XCX, con especial énfasis en el estribillo que dice “I’m your number one”.



“El K pope”

Aunque el K-pop es el nombre con el que se conoce al pop coreano, y Luis Antonio Tagle sea filipino, hay algunas ediciones en X que lo muestran haciendo una coreografía en una misa o cantando ‘imagine’ de John Lennon. En Tiktok hasta le dedican un video donde lo bautizan “Tagle chan” con estética nipona.

Luis Antonio Tagle cumple 68 años en junio, fue creado cardenal por Benedicto XVI y se lo conoce como 'el Francisco asiático'. Fue arzobispo de Manila -una de las mayores diócesis del mundo- hasta 2020, cuando fue nombrado prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el Vaticano.



Es muy activo en redes sociales donde comparte videos -muchos de sus sermones- y tuitea. Es considerado también un líder humilde y carismático, cercano a la línea pastoral del papa argentino. Sin embargo, las presiones de cada ala de la iglesia se acentúan a medida que se acerca la elección del nuevo obispo de Roma. El diario El País publicó en las últimas horas que los grupos ultracatólicos acusan a Tagle y Parolin -el otro italiano favorito para Papa- de mostrarse pasivos frente al escándalo de la pederastía.

A días de la decisión



El miércoles 7 de mayo, 133 cardenales ingresarán en la Capilla Sixtina para dar comienzo al Cónclave. De ese total, 108 fueron creados por Francisco, 22 por Benedicto XVI y cinco por Juan Pablo II. Durante el proceso, los electores permanecen aislados. No se les permite enviar o recibir mensajes, escuchar radio, ver televisión o recibir diarios o revistas. Pero hasta entonces, ¿estarán al tanto de lo que está pasando en redes?. Que los favoritos de las redes sean los más cercanos a la gente, ¿será tenido en cuenta o la iglesia volverá a encerrarse en sí misma?