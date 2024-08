Ponce: “Pensar que va a haber algún tipo de recuperación en V corta es una fantasía”

Con el transcurrir del tiempo, las distintas variables que se van presentando a nivel económico en Argentina tienden a complicar cada vez más las posibilidades de alcanzar una recuperación económica en condiciones y a eso se le suma la falta de dólares que tiene el Banco Central en sus reservas. En función de desarrollar este tema en profundidad, este medio dialogó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“La principal preocupación del Gobierno no es política, sino que de alguna manera está más vinculada a la economía y a su impacto en la política”, comentó Miguel Ponce. “El Gobierno está intentando mantener la idea de que se está transitando y avanzando en un sendero de desinflación, pero que transmite la idea de que la inflación ya está derrotada y que no es un problema que los esté preocupando”, agregó.

Los activos del Gobierno de cara a las elecciones de medio término

Posteriormente, Ponce planteó: “El Gobierno viene insistiendo en la creencia de que tiene 2 activos, uno económico y otro político”. Luego, manifestó que, “el económico es esta idea que el Presidente tiene de que para ganar las elecciones de medio término el año que viene, necesita que el país le crean que por ser un economista ha sabido contener la inflación, el otro activo es el político que el Gobierno visualiza que no existe ninguna alternativa opositora válida que le genera alguna amenaza”.

El Banco Central podría terminar el año con reservas negativas en torno a los USD 10.000 millones

“En la falta de dólares se meten los temas del oro, el vínculo con el FMI, la sanción de la GAFI, el repo con Arabia Saudita y el precio de la soja, no es solo que no hay plata, sino que no hay dólares”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Las reservas netas del Banco Central están en el entorno a los USD 6.000 millones negativas y el año va a terminar con más de USD 10.000 millones negativas”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Las noticias que vienen del exterior son preocupantes, la primera es la caída en el precio de la soja, la segunda la GAFI, la tercera es nuestro vínculo con el FMI, donde se estarían dando las indicaciones de que no habría ningún desembolso”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno está necesitando un puente hasta las elecciones de Estados Unidos confiando en que gane Trump”.

“El precio de la soja genera que haya una merma de entre 1.200 y USD 2.000 millones menos, que es precisamente el puente que está buscando Caputo y por eso el viaje a Emiratos”, expresó Ponce. Para finalizar, dijo que, “pensar que va a haber algún tipo de recuperación y que la V corta va a tener algún grado de cumplimiento es una fantasía”.