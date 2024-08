Luis Secco: "Habla mal del programa que si tocas el tipo de cambio vuele todo por el aire"

Ante las dudas que demuestra el Gobierno sobre una eventual salida del cepo, Luis Secco declaró que “algo raro pasa” porque el Gobierno demuestra que no hay déficit, no emite y hace reformas pero "no le creen". Además, mencionó que el levantamiento del cepo implicaría una devaluación y aunque explicó que sería “mucho menor de la que hemos tenido en una situación similar”, afirmó que es cierto que postergar la corrección cambiaria le permite al Gobierno mostrar una situación "más llevadera”. “El gran desafío que hay por delante es tratar de reconstruir la confianza”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectivas. Formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial, fue jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco de la Nación (2015-2017), director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina (2004-2012) y director general de Análisis Estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado (2000-2002).

Tu visión respecto de la salida del cepo y de si va a haber una devaluación, ¿coincide o se opone a lo que dijo Arriazu la semana pasada que conmovió a todo el campo económico argentino?

En primer lugar, habla mal del programa que si tocas el tipo de cambio vuele todo por el aire. Un programa económico tiene que ser lo suficientemente sólido y consistente como para que si tocas algo, no vuele todo por el aire. Yo no sé si Ricardo Arriazu realmente le hizo un favor o no al programa, y es el economista a quien yo más respeto.

Yo dije que estoy hace tiempo en el team “levantamiento del cepo ahora”. Creo que las condiciones son muy distintas a las del pasado y necesitamos otro tipo de cambio. Me parece que llegó el momento de levantar el cepo, porque hay superávit fiscal y el Banco Central no emite. Aplicar el pasado al futuro es anacrónico e invita a pensar que podemos tener un salto cambiario o inflacionario enorme y no creo que las condiciones estén dadas para que eso pase.

Necesitamos otro tipo de cambio. La pregunta es si tiene sentido devaluar en el marco del cepo o, ya que hay que corregir ese tipo de cambio, no se haga fuera del cepo.

Estás diciendo que hay que devaluar y, de paso, salir del cepo.

Si. Es evidente que con este nivel de tipo de cambio Argentina no puede acumular divisas y se generan un montón de dudas sobre su capacidad de pago de la deuda. El Gobierno tiene que decir “acá tengo los dólares para pagar el año que viene”, y eso es una señal de que algún problema tenés en materia de acumulación de dólares y de reacceso al mercado de deuda. Los bonos en dólares siguen reflejando esa incertidumbre, no por nada el riesgo país está en más de 1.500.

El gran desafío que hay por delante es tratar de reconstruir la confianza. El Gobierno dice “no tengo déficit, no emito más, estoy haciendo reformas” y no le creen. Algo raro pasa porque, por lo menos en los papeles, esta es una Argentina distinta a la del pasado. Un régimen cambiario que no es sostenible genera incertidumbre.

Elizabeth Peger: ¿No será que para el mercado no es sustentable ese superávit fiscal?

No creo que sea un problema de sustentabilidad del superávit. Creo que es un problema del tipo de cambio y la apreciación real que aplica este programa. Es un problema de nivel y de persistencia de la apreciación real.

Hay otro tema que creo que hizo eclosión en los últimos días y es si se puede contar con una mínima plataforma de gobernabilidad para poder llevar adelante otras reformas. Eso sí tiene una connotación fiscal. En la emergencia, se llegó al equilibrio como se pudo y todavía hay que hacer ajustes, pero si querés hacer un régimen fiscal sustentable en el mediano y largo plazo, necesitas leyes.

Se necesita una ley de reforma previsional seria, una ley tributaria seria y una reorganización fiscal con las provincias y para eso necesitas contar con los votos. José Luis Espert dice que un buen proyecto de ley se transforma en un mal proyecto si no es aprobado, y creo que el Gobierno siente que no puede avanzar en eso. Da la sensación que la precariedad del ajuste fiscal va a seguir para adelante.

Ahora viene una discusión clave, que va a ser el envío del primer proyecto de presupuesto elaborado en la administración Milei. Ahí vamos a tener otra discusión sobre las prioridades de gasto a nivel parlamentario y vamos a ver qué hará el Gobierno para lograr la aprobación. Me parece que ese es el desafío en el corto plazo, en un contexto en el que lejos de desescalar, la presidencia escala el conflicto con el parlamento y está corriendo un riesgo enorme de quedarse sin ese debate fundamental.

Hay inconsistencias en el programa económico y en el político. La situación que planteas tiene una doble gravedad.

Creo que esa mayor inflación que traería el levantamiento del cepo y una eventual corrección cambiaria sería mucho menor de la que hemos tenido en una situación similar. Pero sí, hoy está bastante claro ese doble problema. Es un problema que genera una expectativa de dificultad política permanente en la aprobación de leyes que daña la sustentabilidad a largo plazo del programa y una inconsistencia cambiaria.

Ese miedo a flotar que tiene el Gobierno, que es típico de muchos otros programas de estabilización, ha sido el principal obstáculo. El Gobierno tiene miedo de decir que va a soltar el tipo de cambio. No somos ingenuos: postergar la corrección cambiaria le permite al Gobierno mostrar una situación más llevadera en término de salarios reales.

Cuando Milei dice que el salario en dólares está creciendo, la pregunta es si sube porque está subiendo el salario o porque el dólar está muy barato. Me parece que ahí hay una inconsistencia que tiene un correlato peligroso que es la expectativa de que Argentina no va a poder pagar su deuda en dólares.

