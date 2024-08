Milei: “No voy a dejar pasar a los degenerados fiscales”

Sobre la reforma previsional aprobada esta semana, el presidente Javier Milei recordó: “Yo avisé que si me querían romper el superávit fiscal, lo iba a vetar”. En esa línea, agregó: “No voy a entregar el resultado fiscal, no voy a dejar pasar a los degenerados fiscales”.

A su vez, destacó que desde que asumió, “las jubilaciones en términos reales están 5% arriba, las jubilaciones le ganaron a la inflación. También en dólares creciendo”. La proyección realizada por el jefe de Estado plantea que el costo de la norma aprobada sería de 370 mil millones de dólares, lo que equivale al 62% del PBI.

Por otra parte, sostuvo que los senadores son unos “irresponsables” y “populistas”. “Quieren saber quiénes arruinaron a los jubilados, miren a los kirchneristas, con la irresponsabilidad de haber jubilado a personas sin aportes. Además, hay un millón de pensiones truchas”, lanzó Milei. “Si hoy dos tercios de los chicos están bajo la línea de la pobreza, el disparate como lo que se votó el jueves los va a llevar a todos”, expresó.

El discurso del Presidente se dio en el marco del 140° aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

También dieron el presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, así como 800 empresarios del sector agroindustrial, financiero e industrial.

Antes de la exposición de Milei en Rosario, las autoridades decidieron evacuar el lugar por llamados anónimos que indicaban una amenaza de bomba. Personal de explosivos arribó al lugar como parte de los protocolos a seguir en este tipo de casos. La amenaza se produjo pasadas las 15, antes de la llegada del jefe de Estado a Rosario para participar del acto.

Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, habló en la previa del discurso del Presidente. “Tenemos una articulación con Nación, venimos trabajando con interlocutores, la bolsa tiene una manera propositiva, llevando propuestas para que vean lo que el interior productivo está necesitando, trabajando con las distintas bolsas”, dijo, aunque aclaró: “Nos queda una agenda pendiente con el ejecutivo nacional”.

Y agregó: “Estamos viviendo un contexto difícil, con precios internacionales a la baja, sin embargo presentamos propuestas”.

“Las retenciones es un tema remanido, ustedes saben que es un impuesto distorsivo que no tiene que estar, por ejemplo en la soja es el 33%. Sabemos que el Gobierno está trabajando en eso, sabemos que el Ejecutivo reconoce que es un impuesto distorsivo, trabajaremos para que desaparezca y con la reducción de impuestos el sector pueda crecer”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe sostuvo: “Asumimos con déficit fiscal, deuda flotante, caída en los recursos del 56% interanual en provincia”. “Logramos en estos nueve meses que los salarios de los empleados públicos crecieran tres puntos porcentuales por encima de la inflación. Logramos en el primer semestre tener un pequeño superávit fiscal”, continuó.

“¿Cómo se hizo, en un momento muy difícil de la economía nacional y provincial?, con orden y eficiencia”, cerró Pullaro.

Dólares. En la semana, el Banco Central compró US$ 230 millones, con lo que alcanzó su mayor registro desde mediados de mayo. La mejora respecto de las últimas semanas no se explicó por una mayor liquidación del agro, ya que sus ventas cayeron de US$ 115 millones promedio diario en la primera mitad de agosto a US$ 95 millones en la última semana, sino por las menores compras del resto de la economía. La demanda neta se redujo de US$ 95 millones diarios a menos de US$ 40 millones. Si la baja de 10 puntos porcentuales del impuesto PAIS, que se prometió “para después la aprobación de la ley Bases” y se materializaría en septiembre no fuera compensada con una suba del dólar oficial, el tipo de cambio importador bajaría en términos nominales. “Así tiene sentido posponer ciertas compras”, evaluaron desde el Banco Provincia.

La recomposición del saldo del BCRA se da por la menor compra de la economía no-agro, algo que se revertiría en un escenario de eventual recuperación de la demanda interna. Asimismo, la calma de los mercados paralelos se explica por la venta de reservas de la autoridad monetaria. “Como resultado, los pilares de la estabilidad cambiaria no son sostenibles en el mediano plazo, sobre todo de cara a 2025. Con cepo se complica la vuelta a los mercados de crédito; sin él la estabilidad cambiaria y la reactivación del consumo. Tampoco en el frente externo hay almuerzos gratis”, analizaron desde la compañía.