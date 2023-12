Moody's apoyó las primeras medidas de Milei pero alertó por la "reacción social"

La calificadora de riesgo Moody´s hizo algunas declaraciones sobre las recientes medidas económicas que anunció el Gobierno y consideró que constituyen "un primer paso firme para abordar los desequilibrios macroeconómicos" de la Argentina.

Sin embargo, en la misma declaración la entidad advirtió que la "reacción social que podría esperarse limitará el margen de maniobra" del Poder Ejecutivo para aplicarlas.

"Las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno de (Javier) Milei, que apuntan a reducir el déficit fiscal en un 5,2% del PBI y devaluar el tipo de cambio oficial un 100%, constituyen un primer paso firme para abordar los desequilibrios macroeconómicos de Argentina. Este enfoque se aleja fuertemente del gradualismo aplicado en el pasado", sostuvo este jueves el analista responsable de las calificaciones crediticias del Gobierno argentino de esa empresa, Jaime Reusche.

De acuerdo a las apreciaciones del directivo, las medidas que difundió el ministro de Economía, Luis Caputo, "podrían generar una contracción que lleve a una situación en la cual las condiciones económicas generales se deterioren notablemente antes de que empiecen a mejorar".

Y en esa línea expresó que "La reacción social que podría esperarse limitará el margen de maniobra del Gobierno, lo que pondrá a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades de seguir aplicando medidas contundentes", enfatizó.

Para Reusche, la capacidad del Gobierno de "continuar por la senda del ajuste, una tarea difícil en sí misma, determinará si el perfil crediticio de la Argentina puede mejorar en el largo plazo".

Una por una las medidas de emergencia anunciadas por Luis Caputo

► Contratos laborales del Estado: el ministro de Economía anunció que "no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia". Se trata, dijo Caputo, de "una practica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

► Suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", dijo.

► Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional", explicó.

► Reducción al mínimo de las transferencias a provincias. "Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

► Cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado: "El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo Caputo. "La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

► Reducción de subsidios a la energía y el transporte: "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado". "No hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios", dijo Caputo.

► Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo y fortaleces políticas sociales sin intermediarios. "Y vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar", agregó el ministro.

► Dólar oficial a 800 pesos: "El tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", dijo el ministro.

► Fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones. "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto", dijo.

► Duplicación de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar. "Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita", explicó.