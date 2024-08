Damián Di Pace: “Luis Caputo le ha torcido la muñeca al mercado”

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en economía, Damián Di Pace, habló sobre lo complicada que se encuentra la situación del riesgo país, también se refirió a que los actores no ven con buenos ojos el mercado argentino para entrar en este momento y destacó la postura de Luis Caputo contra los activos del mercado cambiario.

“El riesgo país sigue elevado, el mercado es wait and see, todavía no se dio que Argentina sea un mercado emergente, muchos jugadores del mercado no ven el momento para entrar en Argentina y las condiciones están para otro tipo de mercados emergentes”, comentó Damián Di Pace. “México y Argentina son los que están quedando por fuera de las decisiones ante una eventual baja de la tasa de la Reserva Federal”, agregó.

Cuál es la inquietud del mercado

Posteriormente, Di Pace planteó: “El hecho de que todavía no se vean las reservas, hoy hace que el mercado tenga su inquietud”. Por otra parte, manifestó que, “la reducción del impuesto país va a alentar el nivel de importaciones, sobre todo del sector del agro, que necesita insumos”.

La apuesta de los argentinos

“Argentina tiene compromisos de pago de deuda en los próximos meses por USD 3.500 millones, hoy tenemos reservas netas negativas de USD 5.500 millones, si bien es verdad que el Banco Central logró acumular divisas, esa inquietud está presente”, sostuvo el entrevistado. “Los argentinos han volcado la apuesta del dólar hacia los pesos, con el famoso carry trade y hoy apuestan a bonos que ajustan por CER”, complementó.

Sobre la misma línea, el periodista especializado en economía señaló: “Luis Caputo le ha torcido la muñeca al mercado, para el dólar futuro a diciembre se apuesta un dólar muy similar al que se ve en el REM, por lo cual, a fin de año se espera que el tipo de cambio mayorista se ajuste por crawling peg”.

“En cuanto al flujo de incremento de las reservas internacionales del Banco Central aparecen nuevos jugadores, que es el RIGI”, expresó Di Pace. A modo de cierre, dijo que, “el actor siempre presente y muy preponderante en el nivel de liquidaciones está el agro, que tiene 2 malas noticias, el precio internacional de la soja y el sobre exceso de volumen que se espera en el mercado para 2025”.