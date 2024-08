Según un economista, “el mercado pide un efecto fuerte y eso está centrado en salir del cepo”

En vista de lo que será la reducción del impuesto país a partir de septiembre, el mercado se mantiene expectante y conserva su interés en una posible salida del cepo, sin embargo, no espera que sea este año sino quizás el próximo. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Juan Manuel Truffa.

“Sorprende en agosto que ha comprado más dólares el Banco Central de lo que realmente se pensaba, históricamente agosto es de ventas, termina vendedor el Banco Central pero agosto fue raro”, comentó Juan Manuel Truffa. “Ya se veía venir que iba a bajar el impuesto país, con lo cual, los importadores retrajeron un poco y no iban a armar importaciones cercanas a septiembre”, agregó.

La baja del impuesto país quizás no tenga un fuerte impacto

Posteriormente, Truffa planteó: “El objetivo que tiene la reducción del impuesto país es seguir contribuyendo a una baja de la inflación”. Luego, manifestó que, “quizás el efecto no sea tan fuerte como uno espera, esto afecta a los bienes transables y en las cosas que compramos en el día a día no necesariamente tenemos el componente transable”.

Devaluación compensada

“Había un miedo acá, el cual era que bajaba el impuesto pero subía el tipo de cambio, entonces, se llevaba a cabo una especie de devaluación compensada y era como que no pasaba nada”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El lunes todo el mundo va a estar mirando si eso pasa”.

Por otro lado, el economista señaló: “Desde abril que los bonos vienen lateralizando en un rango de cotizaciones, el mercado lo que está pidiendo es un efecto fuerte y ese efecto fuerte está centrado en lo que es la salida del cepo”. A su vez, remarcó que, “el resto de las novedades en los cambios de normativa suman, pero el que tendría que poner a los bonos en otro escalón es la salida del cepo”.

“De acuerdo como se ven los precios de las curvas, no se viene preiceando ninguna salida del cepo, con lo cual, las cosas hay que hacerlas cuando uno menos las espera y el momento es el más indicado para hacerlo”, expresó Truffa. Para finalizar, dijo que, “el mercado hoy está creyendo que no se sale rápido del cepo, que no se llega este año y que seguramente es el año que viene”.