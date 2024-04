Luciano Fusaro: "Quitando los subsidios, el boleto rondaría los $1200"

Luciano Fusaro sostuvo que los empresarios están intentando evitar un conflicto con la UTA, pero que la negociación todavía no está cerrada. Además, brindó detalles de la reunión que mantuvieron con la Secretaría de Trabajo y el futuro de las tarifas y subsidios. “No pedimos subsidios, subsidiar el boleto es una política de Estado, lo que decimos es que si no hay plata, en todo caso, que se suba la tarifa o que se quite el subsidio y se lo dé a la gente que no pueda pagar el boleto”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciano Fusaro es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.

Las empresas y la UTA llegaron a un acuerdo salarial. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuál es su pronóstico de lo que ocurrirá? ¿En qué situación están hasta este momento?

La audiencia es a las 13 por Zoom. Previamente tuvimos una reunión con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y nos plantearon el panorama que tenemos. Este es un problema que se arregla con dinero, básicamente, ya sea con tarifa o con subsidio, la realidad es que en lo inmediato eso no va a estar.

Lo que vamos a plantear a UTA es algún ofrecimiento para intentar llegar a un acuerdo y evitar llegar a un conflicto que afecte a millones de usuarios, que es nuestro objetivo de corto plazo. Tenemos que seguir conversando sobre los salarios de marzo y abril hasta llegar a un acuerdo, y en paralelo recomponer todos los ingresos que le están faltando a los operadores, porque recordemos que se está cubriendo, entre tarifas y subsidios, una fracción del costo, y eso hace que haya cada vez menos colectivos en la calle.

Esa es la expectativa para el día de hoy. Sabemos que es difícil, porque está complicada la negociación, pero vamos a hacer el intento.

¿Qué posibilidades hay de que haya un paro finalmente?

La UTA no habló de paro, habló de retención de tareas, no sé en qué consiste, sinceramente, eso, pero algún tipo de medida de fuerza seguramente habrá en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Vamos a tratar de negociar para que eso no ocurra, pero de ocurrir, informaremos cuando tengamos más detalles.

Nuestro objetivo es siempre tratar de informar de antemano para que la gente sepa con qué se va a encontrar. Lo peor que puede pasar en estos casos es que la gente se quede en la parada esperando a un colectivo que no viene.

Alejandro Gomel: ¿La respuesta de la Secretaría de Trabajo en la reunión de ayer fue como el hit de Milei, “no hay plata”? ¿No va a haber más subsidios?

Sí, a ver. La Secretaría de Trabajo hizo una descripción de la situación del país, que es de público conocimiento, extremadamente grave. Hay un ajuste fiscal en marcha. Como el 70% del transporte se financia con subsidios estatales, es muy difícil abstraerse del ajuste fiscal.

Por otro lado, nosotros siempre lo aclaramos: no queremos subsidios, no vamos tras fondos públicos, no pedimos subsidios, subsidiar el boleto es una política de Estado, lo que decimos es que si no hay plata, en todo caso, que se suba la tarifa o que se quite el subsidio y se lo dé a la gente que no pueda pagar el boleto.

También es cierto que hay restricciones por ese lado, porque quitar todos los subsidios y calcular los costos de la actividad con el precio de mercado de los insumos nos lleva a un boleto promedio de $1200, bastante más de lo que se está pagando hoy en día, con lo cual ahí también hay una restricción. Eso hace que se dificulte encontrar soluciones inmediatas.

Lo que sí nos dijeron es que en el transcurso de abril, más cerca de fin de mes, se va a producir alguna recomposición en los ingresos de las empresas y quedará definir ahí cuánto de esa recomposición se va a cubrir con subsidios y cuánta con tarifas, pero eso lo define exclusivamente el regulador. Nuestra postura la dejamos clara: si es por nosotros, no queremos ningún subsidio del Estado.

AG: Entonces les dejaron abierta la posibilidad de que hacia fines de abril puedan subir las tarifas…

Sí, algo así. Como primer paso recomposición. Primero se miden los costos, se calcula, se define la norma. El segundo paso es cómo se paga, tanto tarifas como subsidios. Estimamos que todo esto va a estar definido para los primeros días de mayo, aunque es una especulación personal.

Recordemos que el aumento de tarifas de abril no se dio, se suspendió, para no afectar el IPC, y solamente se ajustó la tarifa para aquellos que tenían la tarjeta SUBE sin nominar, que es menos del 10% de la población.

Fernando Meaños: ¿Cuánto aumentó el boleto desde el comienzo del gobierno de Milei? ¿Cuánto cuesta hoy el boleto? ¿Mejoró la situación de la cobertura de costos?

No, porque lo que ocurre es que la estructura de costos que determina el subsidio es un juego de suma cero. El Estado calcula los costos y lo que no se cubre con tarifas se cubre con subsidios. Con lo cual, si la estructura de costos es la misma y aumenta la tarifa, baja el subsidio. Es como un balance.

Lo que nosotros miramos no es la tarifa en sí misma, sino la tarifa técnica. La sumatoria de tarifa y subsidio. Ese es el número importante.

Se estima que el boleto debería costar $1200 para cubrir todos los costos a precio de mercado, si no fuera subsidiado.

FM: ¿Pero se ha incrementado la cobertura de costos?

En proporción, cuando empezó el año estábamos 90/10, 90% subsidios, 10% tarifas, y hoy es 30% tarifas. Claramente, la proporción del subsidio bajó, pero la sumatoria total en términos reales bajó. Hoy, entre tarifa y subsidio, si sumo las dos cosas, tengo 650 pesos por viaje. Si yo lo mido en moneda constante, hace un año estaba en 800 pesos de hoy. Perdió 24% contra la inflación la sumatoria de tarifas y subsidios. Eso hace que tengas menos colectivos en la calle, porque no te alcanza para comprar gasoil, renovar los vehículos, etc.

FM: ¿La reducción consiste en que haya menos servicios nocturnos?

Y, como no alcanza para cubrir todas las frecuencias, las empresas recortan siempre pensando en el usuario, donde menos gente hay. En el servicio nocturno, los feriados, la “hora valle”, son segmentos donde la cantidad de servicio ha caído drásticamente. No lo hacés en hora pico porque afecta a millones de personas.

FM: ¿Qué opinión tienen de la habilitación para pagar el servicio con otros medios que no sea la tarjeta SUBE?

Para nosotros, todo lo que sea innovación tecnológica es más que bienvenido, porque es parte del ciclo natural. De los boletos de papel pasamos a los monederos, luego a la SUBE, y si ahora pasamos a otro sistema, bienvenido. Lo que sí hay que decir es que esto no tiene que ser un negocio sólo para los bancos. Se tienen que involucrar a las empresas, porque son las que ponen las unidades. Cómo va a ser el sistema de validación, las instalaciones, las comisiones, los plazos de acreditación, ¿le van a retener la recaudación a las empresas para que hagan un negocio financiero los bancos o se la van a acreditar al otro día como hace la SUBE? ¿La comisión quién la va a pagar? ¿Se va a trasladar a tarifas? Hoy es cero porque la comisión SUBE la absorbe el Estado.

Esos detalles tenemos que sentarnos en la mesa y resolverlos para que esto se implemente y funcione bien, sea algo armónico. Pasó lo mismo con la SUBE. Al principio hay fallas, pruebas, hasta que te acostumbrás y funciona bien. Si seguimos ese proceso va a estar todo bien. Más que bienvenido todo lo que sea innovación.

