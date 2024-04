Paro de colectivos: la UTA define cuándo comenzará la medida de fuerza

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las empresas de colectivos se encuentran reunidas donde el gremio definirá cuándo realizará un paro de choferes el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La semana pasada, la UTA se declaró "en estado de alerta" luego de que las cámaras empresarias rechazaran el reclamo del sindicato por el aumento de los salarios y anunció que este lunes podría ir a un paro en toda el AMBA, que podría comenzar este lunes a partir de las 18.

Este lunes por la mañana desde el sindicato deslizaron la posibilidad de que el paro comience a las 0 horas del martes 9 de abril.

El argumento cruzado entre ambas partes ocurre debido a que la negociación salarial en marcha aún no fue firmada. En ese sentido, la paritaria solo contempló los salarios de enero y febrero, aunque también anticipó que en marzo la base salarial para un chofer debería ser $987.000 mensuales.

No obstante, el convenio no fue suscrito, por lo que la Secretaría de Transporte estimó un cálculo salarial de $737.000 básico por conductor para el envío de subsidios. De esa manera, la brecha por trabajador no cubierta es de $250.000, monto que las empresas afirman no poder afrontar.

Puja por el salario

El sindicato reclama que el salario de marzo (a pagarse en abril) debería ser de $987.000, de acuerdo con lo pactado en febrero de este año.

"Las empresas reciben subsidios con un calculo basado en $737.000 pesos, pero UTA reclama en base a $987.000. La diferencia ($250.000) por cada persona (50.000) son cerca de $12,5 millones que faltan", afirman los empresarios.

Según los empresarios, el costo real de mover un pasajero es de $1.200 y están recibiendo $650 por boleto y subsidios del Estado.

Ante la posibilidad de la paralización de los servicios de colectivos en AMBA, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: "Nos parece calamitoso que el gremio siga amenazando".

