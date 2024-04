Amenaza de paro de colectivos: las empresas dicen que no pueden pagar la suma que exige la UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) está "en estado de alerta" luego de que las cámaras empresarias rechazaran el reclamo del sindicato por el aumento de los salarios y el lunes 8 de abril podría realizar un paro en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien el sindicato todavía no confirmó la medida, desde las firmas aseguraron que no pueden pagar las sumas pretendidas, por lo cual se mantiene vigente el conflicto.

El gremio anunció que llevaría a cabo el paro si las compañías no pagaban una remuneración básica a los choferes con un aumento del 34% en comparación del mes de febrero, lo que implicaría un sueldo mínimo de $987.000. Sin embargo, las empresas explicaron que solo pueden pagar el mismo salario de febrero, el cual ascendió a $737.000. En aquel mes, se pagó además una suma no remunerativa por única vez de $250.000, la cual UTA reclamó que se incorpore al sueldo.

Paro de colectivos: las empresas le enviaron una carta a Caputo para destrabar el conflicto con los choferes

El argumento cruzado entre ambas partes ocurre debido a que la negociación salarial en marcha aún no fue firmada. En ese sentido, la paritaria solo contempló los salarios de enero y febrero, aunque también anticipó que en marzo la base salarial para un chofer debería ser $987.000 mensuales.

No obstante, el convenio no fue suscrito, por lo que la Secretaría de Transporte estimó un cálculo salarial de $737.000 básico por conductor para el envío de subsidios. De esa manera, la brecha por trabajador no cubierta es de $250.000, monto que las empresas afirman no poder afrontar.

Según los empresarios, el costo real de mover un pasajero es de $1.200 y están recibiendo $650 por boleto y subsidios del Estado.

“Las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en 737.000 pesos, pero UTA reclama en base a dicha cláusula 987.000 pesos. La diferencia (250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de 12.500 millones de pesos que faltan. Entonces las empresas no pueden honrar un monto ni aunque jurídicamente sea válido, ya que al no fijar tarifa ni subsidios, la Secretaría de Transporte no aporto dicho valor al cálculo de costos. Ergo falta ese dinero”, explicaron desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Asimismo, desde las cámaras sostuvieron que "hay otros errores de cálculo debidamente presentados que hace que falten al menos 30% de la cobertura de costos contra la suma de tarifa y subsidios”. Entre esos cálculos incorrectos incluyen el de la cantidad de pasajeros proyectados que utilizan el transporte, que termina por definir parte de la masa de fondos que bajan desde la Secretaría.

La UTA declaró el estado de alerta y el lunes podría haber paro de colectivos en el AMBA

Según estimaciones de AEETA, se presupuestó un “descuento” de subsidios para 2024 que proyectaba los datos de 2023. Sin embargo, ejemplificaron, este año la cantidad de pasajeros fue 10,4% en marzo para los días hábiles.

A raíz de la situación, desde AAETA consideran que se llevará a cabo un paro. Los salarios serán depositados durante la tarde de este lunes, por lo que la UTA podría realizar una medida de fuerza según el monto que cobren los trabajadores, aunque no se sabe si sería con acción inmediata o tendría lugar en otro momento. En caso de concretarse, afectaría a todas las líneas de colectivos que transitan en el AMBA.