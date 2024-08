Jorge D’Onofrio: "Lo único que hace el Gobierno es generar angustia en la gente”

Luego del anuncio de la secretaría de Transporte de la Nación de eliminar los subsidios a las líneas de CABA y de la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni le sugirió a Axel Kicillof que elimine ministerios, especialmente el de la Mujer, para subvencionar el transporte público. Jorge D’Onofrio explicó que el aumento impactará “no por la tarifa, sino por la eliminación del descuento”, en relación a la baja de la Red SUBE. Por otro lado, sostuvo que hay una decisión de comunicar la decisión “de manera epistolar”. “Le están pegando directamente a la gente”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge D’Onofrio es ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Qué le pareció la idea de Adorni?

No me pidas que responda agravios o chicanas. Me parece que el tema de la gente es mucho más serio que entrar en el juego del vocero presidencial.

AG: ¿Se dedica a provocar generalmente?

Uno con el caníbal puede hacer cualquier cosa menos comérselo, así que hablemos de los problemas de la gente y de cómo vamos a solucionarlos.

AG: ¿Qué va a pasar a partir del 1 de septiembre?

Hasta ahora, por la intransigencia del Gobierno nacional, desaparece el programa del boleto integrado. También está el conflicto con la Ciudad y si lo llevan adelante, va a ser un despropósito importante.

AG: En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿va a haber un aumento de tarifa para las líneas que solo circulan por la provincia?

No. Recuerden que los subsidios al transporte de nuestras líneas lo pagamos íntegramente nosotros. Va a haber un incremento para la gente, no por la tarifa, sino por la eliminación del descuento. Quien tome dos colectivos de ida y dos de vuelta, va a tener un 25% de aumento por sobre lo que pagaba habitualmente. Los que tomen tres por tramo, tendrán un aumento del 40%.

Elizabeth Peger: Por ejemplo, una persona que hoy viaja de provincia a Capital o viceversa, y paga un boleto promedio de $500, en tres pasajes termina pagando $875. Desde el lunes, con la eliminación de estos descuentos, va a pasar a pagar $1.500.

Eso le impacta al que menos tiene. Los que más transporte utilizan son los que viven en el segundo o tercer cordón del Conurbano o los trabajadores de la Ciudad que van a trabajar a esas latitudes. Esto no es un ajuste ni algo en contra de un gobernador, le están pegando directamente a la gente.

EP: En el caso de la Ciudad, se da la paradoja de estas 31 líneas que circulan sólo en el ámbito de la Ciudad y pierden los subsidios, pero hay casos de líneas interurbanas que en parte tienen ese mismo recorrido y van a mantener el subsidio.

Ese es el despropósito de sobreoferta en algunos lugares y oferta insatisfecha en el otro. Lo que planteamos nosotros es que esa erogación está en el presupuesto nacional, están las partidas asignadas y hay impuestos que se cobran para solventarlas.

El ministro declaró que acompaña a la Ciudad en la idea de que el Gobierno nacional debería brindarle previsibilidad a las jurisdicciones “para que la gente no quede de rehén”.

En contrapartida, si bien la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires contempla el pago de compensaciones al transporte, no contempla ese programa, por lo que no tenemos instrumentos jurídicos para poder pagarlo. Además, el sin sentido es que faltando cuatro meses para terminar el año fiscal, ¿qué necesidad hay de llevar esto adelante?

Acompaño lo que dice Grindetti y el gobierno de la Ciudad, porque esto es un proceso que se tiene que dar con una discusión, dándole previsibilidad a las jurisdicciones para que adapten sus presupuestos para que la gente no quede de rehén.

Hoy la gente no sabe si mañana va a pagar el doble la tarifa, si no tiene el descuento. Lo comunican de una manera tan intrincada que lo único que el Gobierno hace es generar angustia en la gente.

EP: ¿Estuvieron conversando con el gobierno de la Ciudad para tratar de coordinar alguna posición en conjunto?

Charlamos y tenemos diálogo con todos, no sólo con la Ciudad, sino también con otras provincias. Somos parte del COFETRA, que nuclea a todas las autoridades de transporte del país y también intentamos tener buen diálogo con nuestra contraparte de Nación.

Lo que me parece es que acá hay una estrategia y una decisión de solo comunicar la decisión de manera epistolar y la decisión de que esto se termine la tienen tomada.

EP: ¿Van a ir a la justicia?

Es una posibilidad. Ahora estamos tratando de dar el diálogo y la vía administrativa.

