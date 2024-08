Traspaso de colectivos a la Ciudad: sin subsidios y sin cambios, por ahora, en el valor del pasaje

La decisión está tomada y no hay vuelta atrás, o mejor dicho, no hay marcha atrás.

Desde mañana el Gobierno nacional dejará de subsidiar el transporte público de pasajeros de las 31 líneas que recorren el ámbito porteño, además de traspasar su jurisdicción.

La situación generó un ida y vuelta entre las autoridades nacionales y comunales, sobre todo con lo que respecta al valor del pasaje de colectivos, ya que es precisamente el Estado nacional quien fija las tarifas y el subsidio del transporte público de pasajeros. Se trata, en definitiva, de una pelea por 8.500 millones de pesos mensuales.

En cuanto a los valores, cabe recordar que de los $ 863 del costo (valor técnico) que tiene el funcionamiento del transporte público en las mencionadas líneas, el pasajero actualmente paga $ 371; la Nación aporta en subsidios $ 271, y el Gobierno porteño aporta $ 221, en subsidio”, señalaron desde los despachos de la sede Uspallata.

Así, la duda gira en torno de quién se hará cargo del porcentaje que dejará de aportar desde mañana la Nación sin que golpee de lleno en las economías de los usuarios.

Desde el Gobierno porteño anunciaron que esperan una decisión de la Administración de Javier Milei para definir los pasos a seguir en cuanto a fijar el precio del boleto de colectivo.

Atento a estas circunstancias, desde las empresas de colectivos ya adelantaron que “no están en condiciones de afrontarlo”. Sin acuerdo a la vista, se presume que las empresas reducirán sus servicios a partir de mañana a la noche a fin de amortiguar los gastos.

“Estamos negociando con Nación para que sea un traspaso ordenado. No de forma intempestiva como plantearon de entrada. Que sea a través de un acuerdo donde nos transfieran las 31 líneas con las competencias correspondientes para poder administrar el sistema”, indicaron fuentes comunales.

Mientras que desde el Gobierno nacional avanzan con la decisión del traspaso a partir de un posible decreto, desde la Ciudad, en tanto, piden que el “traspaso sea ordenado y consensuado”.

Según adelantaron desde la sede de Parque Patricios, el proceso de traspaso podría llevar unos seis meses de negociaciones. De todas maneras, y más allá de los idas y vueltas, el diálogo entre ambas administraciones es “bueno” y “está bien encaminado”, señalaron fuentes cercanas a las negociaciones.

De acuerdo a lo que pudo averiguar PERFIL, se está ajustando, por estas horas, la letra chica del Acta Acuerdo que podría firmarse muy probablemente los primeros días de la semana próxima…

Si finalmente hay entendimiento entre ambos gobiernos la discusión tarifaria del boleto podría postergarse para más adelante y el lunes no habría modificación de la tarifa.

“Inicialmente propusimos seis meses de plazo, pero hay una parte de ese plazo que no depende del Ejecutivo de la Ciudad, depende del Poder Legislativo de la Ciudad que es la Legislatura”, aseguró Pablo Bereciartúa, ministro de Infraestructura de la Ciudad. “La Ciudad no tiene hoy las capacidades para afrontar esos subsidios, pero las puede crear. Esa posibilidad va a llevar algunas semanas o, tal vez, más tiempo”, agregó.

Respecto a la concesión de las potestades que implica el traspaso de jurisdicción del transporte de colectivos, con las cuales la Ciudad podrá definir los recorridos y tarifas, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, expresó por su parte que desde este lunes 2 de septiembre no van a poder hacer nada distinto a lo que ya se venía haciendo con respecto a los colectivos. “De acá al lunes no se va poder resolver nada”, aseguró el funcionario. “Nación tiene que tomar una decisión: o pone el subsidio o aumenta la tarifa, es decisión de ellos”, explicó, en declaraciones radiales. En la misma dirección, Bereciartúa señaló: “No tenemos jurisdicción ni autoridad, yo mismo como ministro de la Ciudad que tengo responsabilidad en el transporte, no puedo fijar tarifas, no tengo esa capacidad legal, hasta tanto se den los pasos que dijimos”. Respecto al tema tarifas, el titular de la cartera ministerial sostuvo que “las tarifas seguirían igual a partir del lunes, pero lo que sí queda en un ámbito de incertidumbre es qué va a pasar con el subsidio que hoy aporta la Nación”, completó.

Por último, Bereciartúa aseguró que “la Ciudad está dispuesta a tomar jurisdicción como ha sucedido en el pasado con el subte o con la policía, pero para hacerlo se tienen que cumplir los pasos básicos que dispone el Decreto 656/94”.

Se trata de la normativa que fija el marco regulatorio del autotransporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, y que establece el marco legal para el otorgamiento de los permisos de explotación.

En foco

◆ Las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad dependen de la Nación. Nunca se realizó la transferencia.

◆ La Ciudad no fija las tarifas, ni tiene decisión sobre el monto final de los subsidios

◆ Desde 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió a la Nación con un aporte de más de $ 610 mil millones (US$ 610 millones)

“Las empresas van a colapsar”

Días atrás, Jorge Macri pidió al Gobierno nacional la conformación de una mesa de trabajo para negociar el traspaso de las líneas. “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”, advirtió durante una conferencia de prensa junto a su vice, Clara Muzzio.

“Estamos hablando con Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, agregó. El referente del PRO precisó que el 55% del subsidio lo paga la Ciudad de Buenos Aires y reiteró que continuará haciendo el aporte.

La postura en este sentido es la que fijó el propio Macri y que tiene por finalidad “hacer lo imposible para que los pasajeros no sean rehenes de ninguna negociación política”, según dejaron trascender desde la sede gubernamental porteña. “Se está dialogando con la Nación en buenos términos en este tema y en varios otros tan importantes para la Ciudad y para los porteños”, completaron.