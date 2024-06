Kicillof vuelve a cruzar el alambrado con críticas al ajuste de Milei y la mira en un armado nacional

El posicionamiento al que apuesta Axel Kicillof no es fácil. Mientras tiene el desafío de gobernar el territorio más poblado del país en medio de una crisis económica está decidido a convertirse en la contracara de un gobierno liberal pensando ya en 2027. Por eso, sus críticas a Javier Milei comenzaron a saltar el alambrado bonaerense y a recorrer el país. Y con la excusa de la gestión y cooperación con otros mandatarios ante la ausencia del gobierno nacional, esta vez llevó su voz a La Pampa.

“Todos los indicadores le dan mal. Estamos en un país con más desocupación, con menos producción, con menos consumo, con menos salario, con menos jubilaciones y con más desigualdad o más injusticia desde que llegó. Esos son los resultados”, enumeró Axel Kicillof cuando le consultaron sobre la posibilidad de que el Presidente reciba un Premio Nobel de Economía.

Inmediatamente buscó marcar diferencias con la ausencia del Estado nacional en las provincias a las que les llegó el ajuste. “La coordinación entre provincias se vuelve imprescindible porque nadie se salva solo” y criticó al presidente Javier Milei por considerar que “desprecia el federalismo y desertó de sus obligaciones”, dijo el gobernador bonaerense que se mostró junto a su par de La Pampa, Sergio Ziliotto para firmar en la ciudad de Santa Rosa distintos convenios de cooperación y asistencia recíproca en materia de seguridad, salud, trabajo, gobierno y asesoría general.

El contraste es claro: si Milei le dice a las provincias que no hay plata, que deben ajustar sus cuentas y que se arreglen con lo que tienen, el gobernador estará allí para colaborar. Lo hizo con territorios de distinto color político como Santa Fe y Chubut a la que ahora sumó La Pampa, gobernada por un aliado como Sergio Ziliotto y seguirá por La Rioja, al mando de Ricardo Quintela, el otro jefe provincial que mantiene fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

En el mismo acto, Zilioto rechazó la frase que dijo el presidente Javier Milei: “voy a fundir a las provincias” y dijo que: “esa frase no quedó en una amenaza, sino que viene siendo una realidad”. Y agregó: “La Argentina hoy es más injusta y menos federal. Nos quitan recursos a las provincias y a su gente. Pero no vamos a abandonar nuestras convicciones, sino que vamos a dar respuestas como lo estamos haciendo hoy para demostrar que el Estado es eficiente y la panacea no es el mercado”.

Aunque su desembarco tiene que ver con una construcción nacional que lo lleve a pelear un lugar en la carrera presidencial en 2027, Kicillof evita por ahora cualquier definición electoral. Sabe que tiene que sortear la crisis en una provincia acostumbrada a los cimbronazos, pero también debe esquivar los cruces internos dentro de un peronismo que no termina de resolver sus internas. Cuando le preguntan por lo segundo, responde sobre lo primero: “Cada gobernador tiene una responsabilidad enorme, cada vez más compleja en esta realidad, sostener el funcionamiento de los gobiernos provinciales, pagar los sueldos, cumplir con nuestras obligaciones. Eso es mucho en este momento por dos factores, uno porque la crisis económica empieza a hacer estragos en las finanzas provinciales también”.